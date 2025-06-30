«Перспективы не в его пользу». Что ждёт Головина в «Монако» после прихода Погба

«Монако» этим летом стал реабилитационным центром для подугасших звёзд. Поля Погба после полуторагодичной дисквалификации уже подписали. На очереди — Ансу Фати. Об аренде левого вингера «Барселоны» объявят, по сведениям главного мирового инсайдера Фабрицио Романо, во вторник, 1 июля.

Для Лиги 1 такие подписания — безусловный плюс. Как минимум имиджевый. А что насчёт «Монако» и конкретно Александра Головина? Статусных новичков подписали на левый фланг и в центр поля — как раз на позиции россиянина. Погба и Фати станут для него союзниками или конкурентами? Целесообразно ли вообще было их брать? С этими вопросами мы обратились к агенту и эксперту по Лиге 1 Дмитрию Чельцову.

Во время презентации Погба не сдержал эмоций: Видео Поль Погба заплакал во время подписания контракта с «Монако»

Погба ценен даже после длительного простоя?

Что из позитивного у вас всплывает в голове, когда слышите фамилию Погба? Наверняка победный для Франции ЧМ-2018, где Поль был одним из лучших. Ещё его вдохновенная игра во время первого захода в «Ювентус». С возвращением в «Манчестер Юнайтед» полузащитник порой тоже выдавал высокий уровень. Но с сезона-2021/2022 начался резкий спад, который прерывали лишь эпизодические проблески. Как, например, в матче с «Лидсом», когда он сделал четыре ассиста.

Вторую попытку в Турине успешной тоже не назвать. Погба постоянно травмировался и практически не играл. А когда мог — пользы не приносил. Потом вообще случилась знаменитая допинговая история. Хорошо, что срок дисквалификации удалось сократить до 18 месяцев. Прошлой весной ходили слухи о появлении Погба в Медиалиге. Они, как ни странно, не казались прямо уж фантастическими.

Поль Погба во время презентации в «Монако» Фото: Кадр из видео

Теперь Поль в третьей команде Франции. В 32 года. Крайне травматичный и после длительного простоя. Во время презентации в «Монако» он дал волю эмоциям и не сдержал слёз. Будут ли рыдать поклонники монегасков? Чельцов уверен — нет.

«Подписание Погба в «Монако» выгодно для всех. В Лигу 1 после потери топ-игроков, таких как Шерки, Ляказетт и Дэвид, приезжает действительно большая звезда, за которой станут следить во всём мире. Лишь бы не только как за персоной, но ещё и как за качественным футболистом. Главное, чтобы не было травм.

Сам же Погба попал в команду, которая поборется за зону Лиги чемпионов. К тому же из-за её скромной фан-базы не будет прессинга со стороны болельщиков. Как он мотивирован, заметно по реакции во время презентации».

Ансу Фати Фото: Alex Caparros/Getty Images

Фати на 10 лет моложе Погба. А вот в чём они схожи, так это в плане повышенной травматичности. Некогда «будущий Месси» и «десятка» «Барселоны» не оправдал возложенных на него ожиданий, встав в один ряд с Бояном Кркичем, Джованни дос Сантосом и Аленом Халиловичем.

Даже в последнем сезоне, где Ансу особо-то и не играл, у него накопилось 84 дня на больничном. А за всю непродолжительную карьеру — 682. Погба тоже заработал репутацию «хрусталя», но и близко не настолько великую, как Фати. Тем не менее практику он точно получит. Вместе с ней — и шанс на реабилитацию.

Теперь Головину станет сложнее

И снова о травмах — в такой теме без них не обойтись. Головин тоже проводит много времени в лазарете. Только в прошедшем сезоне Александр, залечивая раны, пропустил 17 матчей. Проблема в том, что, даже будучи здоровым, он в планы Ади Хюттера вписывался не всегда. С конца марта по конец апреля россиянин находился в обойме, однако дважды оставался на лавке, а ещё два раза выходил после 80-й минуты.

Александр Головин Фото: Getty Images

Да, Головин универсален. При этом конкурентов на всех возможных для него позициях и так было с избытком. Сейчас их стало ещё больше. Чельцов уверен — с появлением в «Монако» Погба и Фати место Александра в старте тем более под вопросом:

«Ситуация для Головина не самая простая. Сезон для него вышел, объективно говоря, не лучшим. У него случались неплохие матчи, но в конце чемпионата, даже когда он был здоров, Хюттер делал ставку на других игроков. В центре поля есть Закария и Камара. Выше и на флангах — Аклиуш, Минамино, Бен-Сегир, Диатта. Тренер опирался на них, и «Монако» выполнил задачу без Головина. Компания и так солидная, и в неё вливаются Погба с Фати».

И что, Александру пора на выход? Нет

В конце июня российские СМИ взорвала новость: якобы Головин выставлен на трансфер. Позже выяснилось, что издание L’Équipe написало про отсутствие предложений по Александру плюс Бен-Сегиру и Аклиушу, а коллеги из Get French Football News подхватили информацию с искажением. Вердикт — фейк, агенту Александру Клюеву можно было и не звонить.

Он назвал новость бредом и был прав: Агент Головина отреагировал на информацию, что «Монако» выставил игрока на трансфер

И всё же положение Головина после подписаний Погба с Фати реально кажется не лучшим. Как ему поступить — бороться за место в старте или, возможно, сменить команду? Чельцов советует первый вариант.

«С учётом высокой зарплаты, трансферной стоимости и травматичности Александру будет тяжело куда-либо уйти. Искренне не верю, что он способен отправиться на повышение. Идти на понижение смысла тоже нет никакого. Он один из старожилов команды. Для него идеальным вариантом было бы остаться и играть в «Монако» так долго, насколько это возможно. И только потом доигрывать в России или где-либо ещё.

Если у него будет мало игрового времени, вопрос, насколько он сам согласится на роль скромнее. Не лидера, каким он был в позапрошлом сезоне. Если судить по прошлому, перспективы не в его пользу. Если учитывать плотный календарь «Монако», игровое время у Головина будет».

Осталось распорядиться им так, чтобы при отсутствии повреждений у Александра Хюттер даже не смотрел в другую сторону. Как проявят себя на новом месте Погба и Фати, пока неизвестно. А вот россиянин уже давно показал, что умеет держать уровень. Если бы всё не портили травмы. Во многом от них и зависит будущее как Головина, так и Погба с Фати.