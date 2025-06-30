Новый скандал в российском футболе! Карьера Писарского рухнет из-за ставок? LIVE

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Друзья, всем привет. Российский футбол в последние пару месяцев богат на скандалы. То «Химки» не справятся с проблемами и отправятся в «небесную лигу», то со стыками путаница случится. Туда же можно добавить и подвисший «Пари НН», арест боссов «Торпедо», трансферный бан «Локомотива» и удивительную жеребьёвку Кубка России.

Теперь — новая история. Появилась информация, что нападающему Владимиру Писарскому грозит длительная дисквалификация — его подозревают в ставке на матч с собственным участием. За новостями в режиме онлайн «Чемпионат» будет следить здесь. Оставайтесь с нами.