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22:00 Мск
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Нападающий Сочи Владимир Писарский сделал ставку на свой матч, подробности, что за игра, что грозит, как накажут, регламент

Новый скандал в российском футболе! Карьера Писарского рухнет из-за ставок? LIVE
Никита Паглазов
Карьера Писарского рухнет из-за ставок? LIVE
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Следим за очередной неприятной сагой вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет. Российский футбол в последние пару месяцев богат на скандалы. То «Химки» не справятся с проблемами и отправятся в «небесную лигу», то со стыками путаница случится. Туда же можно добавить и подвисший «Пари НН», арест боссов «Торпедо», трансферный бан «Локомотива» и удивительную жеребьёвку Кубка России.

Теперь — новая история. Появилась информация, что нападающему Владимиру Писарскому грозит длительная дисквалификация — его подозревают в ставке на матч с собственным участием. За новостями в режиме онлайн «Чемпионат» будет следить здесь. Оставайтесь с нами.

Что случилось?
Live Михаил Рождественский

Как тут не вспомнить слова президента «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего в интервью «Чемпионату».

— У Писарского, кажется, не получилось перезапустить карьеру в «Сочи».
— Да. Не буду вдаваться во все эти истории: он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Тёмная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет.

— Он останется в команде?
— Не думаю.

Полное интервью:
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
Эксклюзив
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
12:47 Михаил Рождественский

А вот и реакция агента футболиста Алексея Бобыря.

Мы ждём официального решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. От этого будем отталкиваться в своих дальнейших действиях. Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ.
12:34 Михаил Рождественский

К слову о том самом удалении Писарского. ЭСК РФС его рассмотрела 7 июня и пришла к выводу, что судья принял верное решение.

12:33 Михаил Рождественский

Что случилось?

Итак. Писарский, вероятно, сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Владимир получил прямую красную карточку на 35-й минуте игры, после чего его команда проиграла.

Букмекеры дали сигнал в РФС, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». КДК рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании (3 июля).

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Новости. Футбол
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