Топ-матчи вторника: «Реал» — «Ювентус» в плей-офф КЧМ, ЦСКА против «Партизана» и теннис

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 1 июля в Матч-центре
- ⚽️ 4:00: «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала
- 🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет), Уимблдон, первый круг
- ⚽️ 19:00: ЦСКА – «Партизан», Братский кубок, 1-й тур
- ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид – «Ювентус», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
⚽️ 4:00: «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала
Интрига: «Манчестер Сити» не испытает проблем с саудовским топом?
«Аль-Хиляль» выбрался в плей-офф КЧМ. И теперь команде Симоне Индзаги предстоит совершить чудо, чтобы пройти стадию 1/8 финала. Впереди — матч с «Манчестер Сити». Англичане идеально прошли группу, набрав девять очков. А в 3-м туре команда Пепа Гвардиолы разнесла «Ювентус» (5:2). «Сити» — большой фаворит предстоящего матча. Получится ли у «Аль-Хиляля» совершить сенсацию?
🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет), Уимблдон, первый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Мирра реабилитироваться за прошлогодний Уимблдон?
Мирра Андреева год назад проиграла в первом же круге Уимблдона, и сейчас 18-летняя россиянка попробует реабилитироваться за тот обидный проигрыш. На старте нынешнего розыгрыша ей в соперницы досталась Маяр Шериф из Египта, которая на 11 лет её старше. Девушки ранее не пересекались на корте. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Хиль Белен Тайхман — Лючия Бронцетти.
⚽️ 19:00: ЦСКА – «Партизан», Братский кубок, 1-й тур
Интрига: как ЦСКА начнёт товарищеский турнир?
На Братском кубке сыграют ЦСКА, московское «Динамо», а также сербские ОФИ и «Партизан». В 1-м туре команда Фабио Челестини встретится с белградцами. ЦСКА и «Партизан» тесно дружат, однако на поле об этом забудется. Тем более каждый игрок москвичей хочет показать себя перед новым тренером.
⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид – «Ювентус», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала
Интрига: топ-матч уже в 1/8 финала клубного ЧМ.
Сетка плей-офф свела «Реал» и «Ювентус» уже в 1/8 финала КЧМ. Итальянцы провалили топ-матч 3-го тура группового этапа с «Манчестер Сити» (2:5). А «Реал» пока что не встречался с реально большим клубом. Поэтому непонятно, в каком состоянии находятся мадридцы. Но, конечно, новый тренер Хаби Алонсо планирует довести «Реал» минимум до финала.