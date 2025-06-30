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Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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04:00 Мск
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Расписание спортивных матчей 1 июля 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Реал» — «Ювентус» в плей-офф КЧМ, ЦСКА против «Партизана» и теннис
Михаил Георгиев
Расписание матчей 1 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 1 июля: «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль» в 1/8 финала клубного чемпионата мира и Мирра на Уимблдоне! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Манчестер Сити» не испытает проблем с саудовским топом?

«Аль-Хиляль» выбрался в плей-офф КЧМ. И теперь команде Симоне Индзаги предстоит совершить чудо, чтобы пройти стадию 1/8 финала. Впереди — матч с «Манчестер Сити». Англичане идеально прошли группу, набрав девять очков. А в 3-м туре команда Пепа Гвардиолы разнесла «Ювентус» (5:2). «Сити» — большой фаворит предстоящего матча. Получится ли у «Аль-Хиляля» совершить сенсацию?

Статистика КЧМ
Что думает Гвардиола о КЧМ?
Гвардиола ответил на слова Клоппа, который раскритиковал клубный чемпионат мира

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) – Маяр Шериф (Египет), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Маяр Шериф Ахмед Шериф
86
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф

Интрига: сумеет ли Мирра реабилитироваться за прошлогодний Уимблдон?

Мирра Андреева год назад проиграла в первом же круге Уимблдона, и сейчас 18-летняя россиянка попробует реабилитироваться за тот обидный проигрыш. На старте нынешнего розыгрыша ей в соперницы досталась Маяр Шериф из Египта, которая на 11 лет её старше. Девушки ранее не пересекались на корте. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Хиль Белен Тайхман — Лючия Бронцетти.

Подробное теннисное расписание дня:
9 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра, Самсонова и Александрова на Уимблдоне
9 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра, Самсонова и Александрова на Уимблдоне

⚽️ 19:00: ЦСКА – «Партизан», Братский кубок, 1-й тур

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как ЦСКА начнёт товарищеский турнир?

На Братском кубке сыграют ЦСКА, московское «Динамо», а также сербские ОФИ и «Партизан». В 1-м туре команда Фабио Челестини встретится с белградцами. ЦСКА и «Партизан» тесно дружат, однако на поле об этом забудется. Тем более каждый игрок москвичей хочет показать себя перед новым тренером.

Статистика Братского кубка
В дебютном матче Челестини москвичи разгромили «Амкал»:
ЦСКА с новым тренером стартовал с победы! Разорвали команду из Медиалиги. Видео
ЦСКА с новым тренером стартовал с победы! Разорвали команду из Медиалиги. Видео

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид – «Ювентус», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-матч уже в 1/8 финала клубного ЧМ.

Сетка плей-офф свела «Реал» и «Ювентус» уже в 1/8 финала КЧМ. Итальянцы провалили топ-матч 3-го тура группового этапа с «Манчестер Сити» (2:5). А «Реал» пока что не встречался с реально большим клубом. Поэтому непонятно, в каком состоянии находятся мадридцы. Но, конечно, новый тренер Хаби Алонсо планирует довести «Реал» минимум до финала.

Статистика КЧМ
На старте нового сезона «Реалу» придётся играть без Джуда:
Первая большая проблема Алонсо в «Реале». Надолго потеряли Беллингема
Первая большая проблема Алонсо в «Реале». Надолго потеряли Беллингема
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