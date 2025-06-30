Молодёжный Евро разворошил трансферный рынок. Куда поедут главные таланты турнира?

Вольтемаде, Москера, Эллиотт и другие. За ними уже бегают клубы.

Параллельно с клубным чемпионатом мира состоялся ещё один турнир — молодёжный Евро. Он проходит раз в два года и позволяет юным талантам реально зажечь. Помните суперперформанс Джеймса Траффорда два года назад? Тогда, после победы англичан в финале, он ушёл из «Сити» в «Бёрнли» за € 17 млн — солидную сумму для голкипера. И стал первым номером, теперь стабильно играет.

Как и два года назад, в этом розыгрыше вновь победила сборная Англии. Как и два года назад, интрига держалась до последней атаки. Как и два года назад, турнир помог дополнительно раскрыться многим талантливым игрокам, превратить призрачный интерес топ-клубов в реальные предложения.

Этот материал — о главных молодых игроках Евро до 21 года. И их потенциальных переходах.

Ник Вольтемаде — 23 года, форвард «Штутгарта»

Ник Вольтемаде Фото: Christian Hofer/Getty Images

Для форварда сборной Германии этот турнир стал бенефисом всего сезона: за клуб забил 12 мячей в Бундеслиге, на молодёжном Евро — шесть (лучший бомбардир). Может быть, лишь финальный матч оказался не лучшим, хотя даже там Ник пытался как мог: несмотря на то что мяч не доходил, смещался глубже, проявлял себя как комбинационный игрок.

И это несмотря на рост под два метра! В этом как раз кроется главный секрет Вольтемаде: он кажется подходящим на позицию голкипера или, крайний вариант, как форвард-столб, уныло замыкающий навесы в штрафной соперника. На деле команда получает куда больше, а в соцсетях фанаты шутят: «Вольтемаде имеет два метра роста, но двигается как Мусиала, а забивает как Холанд». Высокий форвард чем-то напоминает Кейна — прекрасен в завершении, но умеет смещаться глубже. Выглядит, конечно, необычно и круто.

Ещё с зимнего трансферного окна, по сообщениям итальянской прессы, Нико «пробивала» «Рома» — предметно интересовалась возможностью будущего перехода. Во время Евро подключились другие гранды: «Наполи» и «Челси» мелькали активнее других. Всем клубам Вольтемаде отказал, потому что на рынок вышла «Бавария»: как пишет Bild последнюю неделю, там якобы уже и соглашение с игроком достигнуто, и сами клубы ведут предметные переговоры.

Как всегда, проблема в деньгах. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль после 1/8 финала КЧМ открыто подтвердил информацию СМИ, но добавил: € 80 млн, которые хочет заполучить «Штутгарт», клуб вряд ли заплатит.

Такой вот намечается конкурент Гарри Кейну.

Харви Эллиотт — 22 года, полузащитник «Ливерпуля»

Харви Эллиотт Фото: Christian Hofer/Getty Images

Харви давно пылит во взрослом футболе и даже эпизодически появлялся на первом плане в команде Клоппа. Увы, несмотря на 147 матчей в составе «Ливерпуля», провести хотя бы 2000 минут в одном сезоне так и не удалось. Об Эллиотте до сих пор нельзя сказать как о состоявшемся игроке на взрослом уровне — ещё витает ощущение, что он не сказал своего слова.

Даже в сборной играет лишь молодёжной. На этом Евро Элли ожидаемо выделялся в составе и без того звёздной Англии и был на шаг впереди. Быстрее думал: забегал в штрафную без опеки, легко отклеивался от оппонентов и с мячом. Его второй гол в полуфинальном матче с Нидерландами — просто взял и ушёл от троих на ровном месте. Гол сборной Испании в четвертьфинале, дубль Нидерландам и ещё по голу — в стартовом матче и финале. Победа на турнире, звание лучшего игрока.

Но с приходом Вирца заиграть в обновлённом «Ливерпуле» стало ещё невероятнее: и без того в прошлом сезоне Харви набрал лишь 822 минуты. Льюис Стил — штатный корреспондент Daily Mail по «Ливерпулю» — сообщает: сам Харви уже знает, что ему нужно искать команду с большим количеством игрового времени. Клуб надеется заполучить около £ 40 млн.

Среди претендентов — «Брайтон», «Вест Хэм», «Лейпциг» и даже «Фулхэм». Но никакой конкретики, как и фаворита, пока нет.

Ноа Атуболу — 23 года, голкипер «Фрайбурга»

Ноа Атуболу Фото: Christian Hofer/Getty Images

Германия не привезла на турнир такой же звёздный состав, как у Англии или Испании, но зато собрала крепкую команду. Атуболу стал тем, на кого можно положиться в обороне. В финальном матче, когда Германия бежала отыгрываться и пропускала контратаки, выручал. А в полуфинале совершил семь сейвов — последний раз на молодёжном Евро так много тащил Мануэль Нойер ещё в 2009-м.

В активе Ноа два сезона в роли основного за «Фрайбург». Теперь он интересен «Байеру», который до этого следил за Жоаном Гарсией из «Эспаньола». И «Милану», который, по сообщениям Calciomercato, уже связался с окружением игрока. Пока подобная информация не подтверждена серьёзными инсайдерами, но в любой момент может перейти во что-то реальное. Атуболу готов к повышению.

Кристьян Москера — 21 год, центральный защитник «Валенсии»

Кристьян Москера Фото: Alex Grimm/Getty Images

Ещё год-два назад особо популярным было мнение: у сборной Испании нет центральных защитников. Сейчас проблема настолько решена, что даже Пау Кубарси — основной защитник «Барселоны» — далеко не всегда играет со старта. А ведь ещё есть молодые Хёйсен и Рауль Асенсио.

А за скобками скрывается ещё один мощный янгстер: Кристьян Москера провёл крепкий сезон за «Валенсию». Лучший по проценту выигранных наземных единоборств в Ла Лиге. Футболист с наибольшим количеством игрового времени среди U21 в топ-5 лиг. На молодёжный Евро приехал в качестве лидера сборной Испании и не подвёл.

Теперь валенсийское открытие захотел Артета: The Athletic сообщает о прогрессе по переходу Москеры в «Арсенал». Физически мощный 191-сантиметровый защитник будет подменой Габриэлу и Салиба. 91,2% точных передач в прошлом сезоне — неплохо подходит под стиль игры и владение мячом. Transfermarkt оценивает Кристьяна в € 30 млн.

Джеймс Макэйти — 22 года, полузащитник «Манчестер Сити»

Джеймс Макэйти Фото: Christian Hofer/Getty Images

История Макэйти похожа на карьеру Эллиотта — поиск себя в большом клубе. Свой воспитанник, дважды уходил в аренду, возвращался. Считается талантливым, на хорошем счету у Пепа, но просто не на уровне с суперзвёздами типа Бернарду, Доку и Фодена. «Сити» добрал на позицию «десятки» Эчеверри и ещё в прошлом сезоне поднял из молодёжной команды О'Райли. Сумасшедшая конкуренция.

Джеймс оформил на Евро немногословные 1+2, но это не главное — он разгонял атаки. Тонкие движения, ложные манёвры корпусом ещё до приёма мяча, резкие развороты и нацеленность на пас. Макэйти настолько созидает, что в финальном матче как минимум дважды предпочёл удару неточный пас на партнёра, находясь уже в штрафной. Но свой ассист всё-таки сделал и даже забрал звание лучшего игрока финального матча.

Английская пресса активно отправляет таланта в Германию: «Боруссия», «Лейпциг», «Байер», «Штутгарт», «Айнтрахт». Клубные инсайдеры по «Манчестер Сити» сообщают, что клуб оценивает игрока более чем в £ 25 млн и планирует включить опцию обратного выкупа. Летний трансфер произойдёт практически наверняка.

Чарли Крессуэлл — 22 года, защитник «Тулузы»

Чарли Крессуэлл Фото: Michael Steele/Getty Images

Тот самый защитник с «наглецой» — залетит в любую стычку. Надо — сам спровоцирует. Крессуэлл на протяжении всего турнира излучал уверенность в обороне англичан. Это благодаря ему можно было позволить играть от обороны, не лететь атаковать и не выдумывать тики-таку времён «Барселоны» 2010-х. Англия давила на классе, Чарли — умело подчищал в обороне.

Лучший по количеству точных передач на турнире. Лучший по количеству выигранных единоборств. Лучший по количеству перехватов. Всего год назад он присоединился к «Тулузе», а сейчас, по сообщениям The Sun, интересен «Наполи», «Аталанте» и «Роме». Потенциальная сумма сделки — £ 18 млн.

Рокко Райц — 23 года, полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах

Рокко Райц Фото: Christian Hofer/Getty Images

11 ключевых передач и 14 отборов за пять игр — Рокко успевал везде. Подвижный опорник, вёл с капитанской повязкой сборную отыгрываться в концовке финального матча. Цепкий и неуступчивый, словно играет в АПЛ, а не в Германии. Нет ни одного игрока до 23 лет с большим количеством перехватов и заблокированных ударов за один матч в среднем.

Райцем интересуется тройка команд АПЛ, но ощутимо впереди «Вест Хэм» — готовы выплатить отступные в районе £ 17 млн.

Ещё несколько перформансов тех, кто вряд ли куда-то уедет

Уильям Осула — один из лучших бомбардиров турнира, форвард сборной Дании. Забил трижды, дважды отдал, затмил Хардера — более известного конкурента по позиции в команде. Выходил и ставил корпус, помогал цепляться за мячи. Вряд ли уйдёт из «Ньюкасла», потому что продолжает ждать своего шанса. Английская пресса теперь ожидает от датчанина прорывного сезона.

Назинью — левый защитник сборной Португалии. Очень резвый и быстрый, активно подключался по флангу в атаку и цепко шёл в отбор. Напоминал Нуну Мендеша. Вряд ли уйдёт из бельгийского «Серкль Брюгге», потому что только полгода назад перешёл. Сейчас слухов о переходе куда-либо нет — надо закрепиться.

Джауи Сиссе — полузащитник сборной Франции. Забил трижды, стал лучшим игроком четвертьфинала против Дании. Весной продлил контракт с «Ренном», слухов о переходе куда-либо пока нет.

Жеовани Кенда — вингер сборной Португалии. Три гола, два ассиста, лидирующая роль в атаке команды. Ещё с марта известно о будущем переходе в «Челси», поэтому новых трансферов в его случае, конечно, не будет.

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