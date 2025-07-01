«Он напоминает Рауля». Клубный ЧМ открыл новую звезду «Реала»

В «Реале» появился неожиданный герой. На клубном чемпионате мира Хаби Алонсо во всех трёх матчах группового этапа выпустил в основе нападающего Гонсало Торреса. В конце сезона-2024/2025 21-летний форвард уже эпизодически появлялся на поле. Но на КЧМ получил аж 225 игровых минут! И за это время забил два мяча (по голу «Аль-Хилялю» и «Ред Булл Зальцбург») и оформил один ассист (в матче с «Пачукой»). Вполне вероятно, мы видим расцвет новой звезды. Рассказываем о пути Гонсало до основы «Реала».

Торрес оказался в академии «Реала» в 2014 году, присоединившись к «Алевин Б» — команде U11 — в возрасте 10 лет. Но в 2018-м Гонсало на один сезон перебрался в «Мальорку», поскольку его семья пербралась на острова из-за работы отца (он работает в сфере гостеприимства). Затем Торрес вернулся в систему мадридцев. А его дебют за основу состоялся в конце 2023 года в матче Ла Лиги с «Кадисом».

На пути к главной команде Гонсало сильно помог Альваро Арбелоа. Экс-защитник «Реала» тренировал молодёжный состав, за который выступал юный форвард. Арбелоа сделал всё, чтобы нападающий улучшил сильные качества и устранил недостатки. Гонсало забил 35 голов за «Хувениль А» в сезоне-2022/2023, приведя свою команду к национальному треблу.

ГОНСАЛО ТОРРЕС В «КАСТИЛЬЕ» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Он очень хороший человек и всегда был очень сосредоточенным. Типичный мальчик с самыми высокими оценками и лучший во всём. И Гонсало берёт всё по максимуму. Когда мы играли с его друзьями, он воспринимал это как финал Лиги чемпионов. Потом мы рубились в PlayStation — было то же самое», — отметил экс-партнёр Торреса по «Кастилье» Марк Кукалон.

«Он чертовски крут! Гонсало много работает, вкладывает всю свою энергию, сосредоточен — и не дарит улыбок, будь вы тренером или одним из товарищей по команде с более высоким уровнем мастерства. Если не пасуете ему, он отмечает, что вы должны это делать; если вы плохо работаете, он говорит об этом. Гонсало не сдерживается. Всё это в хорошем смысле: он личность и очень предан команде», — цитирует The Athletic одного из бывших тренеров Торреса.

Характер футболиста здорово описывает одна история: в финале Кубка молодёжных команд (главный молодежный трофей в испанском футболе) в 2023 году Гонсало не смог отобороняться при угловом, который завершился голом «Бетиса». В перерыве он сказал в раздевалке, что забьёт. И во втором тайме оформил дубль, принеся «Кастилье» победу со счётом 3:1.

Эрнан Перес главный тренер сборной Испании U17 «Чем выше уровень и чем лучше у него тренеры, тем больше он вырастет. Думаю, он может быть нападающим «Реала» 10-12 лет. Знаю требования «Реала», но не думаю, что Гонсало будет сильно отставать от Эрлинга Холанда, если в клубе обеспечат ему необходимую роль и возможности. Если у него не будет этой уверенности, он угаснет, но, если они поверят в него, он достигнет больших высот».

В сезоне-2024/2025 Гонсало под руководством легендарного Рауля забил 25 мячей в третьем дивизионе, установив рекорд лиги. Хотя «Кастилья» в итоге финишировала лишь шестой. Однако талант футболиста стал очевиден. «Это парень с большим потенциалом, очень хорошим телосложением, классным завершением и мощным ударом. Единственное, что ему нужно — это терпение, поскольку он один из тех, кто хочет добиться всего поскорее. Торреса ничто не напугает. Он будет верить в себя до самой смерти», — говорит источник в тренерском штабе «Кастильи».

За основу «Реала» форвард дебютировал ещё осенью 2023 года, но впервые болельщики хорошо узнали Торреса в феврале 2025-го. Тогда он забил победный мяч на 90+3-й минуте в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Леганесом». Гонсало точно пробил головой, продемонстрировав удивительную прыгучесть при росте 182 см. Затем он появился в составе в трёх последних турах Примеры: во встрече с «Севильей» (2:0) вышел в концовке и оформил ассист на Джуда Беллингема.

Приход Хаби Алонсо открывает новые возможности как для Гонсало, так и для других игроков академии. Одним из важных качеств Торреса является его универсальность, поскольку он может играть на любой позиции в атаке. Алонсо воспользовался этим во встрече с «Пачукой», когда Гонсало начал матч в центре атаки, а затем тренер переместил его на левый фланг.

ГОНСАЛО ТОРРЕС НА КЧМ-2025 Фото: Francois Nel/Getty Images

Не менее важные отличительные черты — это склад ума и амбиции. Торрес развивается не только в футболе, но и за его пределами. Он получает образование в сфере делового администрирования и управления, а также бизнес-аналитики со специализацией в области больших данных.

The Athletic сообщал, что «Реал» ищет центрфорварда типажа Хоселу: способного эффективно играть в штрафной, согласного на роль запасного и не требующего серьёзных финансовых вложений. Однако классная игра Торреса на КЧМ-2025 способна заставить боссов мадридцев задуматься о необходимости сделки. «Я почти уверен, что он останется в Мадриде этим летом. На сегодняшний день Гонсало – самый необычный из всех атакующих игроков. В команде нет такого нападающего, как он. У него много качеств: он может как быть центральным нападающим, так и выйти на любом фланге», — сказал источник, близкий к Торресу.

Хаби Алонсо главный тренер «Реала» «Я следил за ним. Наблюдал за всей «Кастильей», не только за Гонсало. Честно говоря, не удивлён, как он играет. Гонсало напоминает мне Рауля – он всегда в правильной позиции, ждёт возможности и шансы и сражается за них. Я очень рад за него».

Сам Торрес на вопрос об игре за основную команду в следующем сезоне ответил коротко: «Всё зависит от клуба и тренера». «Решение пока не принято», — отметил Алонсо на прошлой неделе.

Торрес ворвался в состав «Реала» из-за неприятностей у партнёров: Килиан Мбаппе заболел острым гастроэнтеритом в США, а Эндрик получил травму подколенного сухожилия ещё в мае. Но благодаря этому мадридцы нашли крутого форварда в собственном резерве. Судя по словам Алонсо, сравнившего Гонсало с Раулем, тренер «Реала» готов доверять футболисту. Теперь многое зависит от самого Торреса.