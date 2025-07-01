История падения Писарского. От чудесной голевой серии и сборной – до скандала со ставками

Один из лучших снайперов РПЛ сезона-2022/2023 Владимир Писарский угодил в громкий скандал со ставками. Если будет доказано, что нападающий ставил на матч(и) со своим участием, то ему грозит серьёзное наказание. В худшем случае – отстранение от футбола. И это в 29 лет! Впрочем, карьера Писарского, к сожалению, уже не первый год идёт куда-то не туда после прорыва в 2022-м и первого и до сих пор единственного матча за сборную России. Владимир оказался звездой одного сезона. Рассказываем, как бомбардир «Оренбурга» превратился в заурядного игрока и пришёл к тому, где находится сейчас.

До лета 2022-го Писарский был известен разве что болельщикам команд, за которые он играл и ряду специалистов. Да и тем – под фамилией Сычевой. Взлёт Владимира получился стремительным. Ещё в 24 года он играл на любительском уровне за «Крымтеплицу» из посёлка Молодёжное, а затем транзитом через «Иртыш» попал в «Оренбург» Марцела Лички. В РПЛ дебютировал только в 26 – в июле 2022-го, что символично, во встрече с «Крыльями Советов».

Писарского раскрыл чешский тренер. Не умаляя заслуг самого Владимира, надо признать: ему повезло, он оказался в нужное время в нужном месте. Личка ставит атакующий футбол – то, что требуется любому нападающему. Кроме того, подносчиков снарядов для Писарского нашли тем летом высококлассных. В Оренбург приехали аргентинцы Лукас Вера, Брайан Мансилья и Габриэль Флорентин и костариканец Химми Марин. С такими ассистентами, когда они максимально мотивированны и готовы физически, начнёт забивать кто угодно. Владимир получал мяч там, где Марцел учил его открываться.

Марцел Личка экс главный тренер «Оренбурга»: «Я спрашивал: «Сыч, где должен быть нападающий?» Он отвечал: «Впереди». Он не понимал деталей, не понимал, что нужно быть в створе ворот, бегал к угловым, опускался слишком низко. Он хотел вбросить аут, принять мяч, сделать кросс и сам забить после него. Поэтому мы договорились, что у него есть коридор: центр поля, 15 метров влево, 15 метров вправо».

Как следствие – за 17 туров первой части дебютного сезона в РПЛ Писарский (тогда ещё Сычевой) наколотил 14 мячей. Возглавил гонку бомбардиров. Заработал вызов в сборную России и приглашения от более богатых клубов.

Владимир был на хайпе и пользовался внезапно свалившейся славой. После гола в ворота «Сочи» прямо во время игры сделал предложение своей будущей жене, подарив ей букет цветов и кольцо. Потом объявил, что меняет фамилию. Писарский – фамилия отчима Владимира, который вырастил его. Сычевой – биологического отца, с которым футболист фактически не общается.

Следующим шагом для нападающего должен был стать переход в российский топ-клуб или даже переезд в зарубежный чемпионат. Известно, что за Владимира боролись «Зенит», «Краснодар», сербская «Црвена Звезда» и команды из Турции. Но Писарский решил уйти… в «Крылья Советов». Самарский клуб воспользовался опцией выкупа в новом контракте игрока с «Оренбургом». Тогда форвард, видимо, выбрал футбол, а не деньги. Однако на самом деле – совершил ошибку. И если теперь окажется, что Писарский захотел заработать на ставках, поставив под угрозу свою карьеру, тот выбор будет выглядеть особенно нелепым.

ВЛАДИМИР ПИСАРСКИЙ В «КРЫЛЬЯХ СОВЕТОВ» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто-то то ли в шутку, то ли всерьёз утверждал, что после смены фамилии у нападающего пропадёт тот фарт, который притягивал к себе Сычевой. Владимир в это не верил, но пока всё так и выходит. Хотя причины стоит искать скорее в смене команды и тренера. У Игоря Осинькина в Самаре затухали все габаритные нападающие – помимо Писарского, были ещё Герман Онугха и Егор Карпицкий. В отличие от более подвижных, резких, скоростных игроков. Это, очевидно, особенности стиля.

Писарский, правда, забил в первых двух матчах за «Крылья Советов» в ворота московского «Динамо» в плей-офф Кубка России. Отпраздновал дебютный гол с дирижёрской палочкой. Однако после этого плохо попадал в ноты быстрой самарской игры и в конце концов выпал из основы. Хуже того, одни неприятности потянули за собой другие. Пошли травмы, какие-то разборки со старыми агентами, вдобавок Владимир попал в ДТП в Самаре, выехав на встречную полосу.

Полгода Писарский не забивал за команду Осинькина. А летом 2024-го всё закончилось тем, к чему шло – трансфером из «Крыльев Советов». Владимир мог остаться в РПЛ и попытаться доказать в другом клубе элиты, что его рано списали. Нападающим интересовались махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Тем не менее Писарский выбрал аренду с опцией выкупа в вылетевший «Сочи». Писали, что с зарплатой в 4 млн рублей в месяц он стал на момент своего перехода самым высокооплачиваемым игроком Первой лиги.

«Наверное, в стилевом плане для нашей игры нужен немного другой нападающий, – признавался Осинькин после ухода экс-бомбардира «Оренбурга». – Писарский – интересный форвард, игрок штрафной площади, умеет угадать, где окажется мяч, способен продавить защитника, нестандартно сыграть. Но «Крылья» заточены всё-таки на другой футбол. Мы не делаем такого огромного количества прострелов и навесов, после которых Владимир может проявить свои сильные качества. Видимо, тут и кроется причина его не самой высокой результативности».

Однако и в «Сочи» у Писарского по большому счёту не получилось перезагрузить карьеру, пусть даже, по словам его агента Артёма Бабыря, Владимир наиграл на выкуп трансфера. В первых трёх матчах за команду Роберта Морено нападающий положил три мяча, вот только в следующих 27 – столько же. Писарский и в «Сочи» стал периодически выпадать из стартового состава, когда пришёл и начал стабильно забивать его новый конкурент Павел Мелёшин из «Спартака». Теперь на фоне скандала со ставками президент сочинского клуба Борис Ротенберг дал понять, что южане хотят расстаться с экс-игроком сборной России. Падение героя осени 2022-го продолжается.

В тексте использованы цитаты из интервью для Sports.ru и «Спорт-экспресса».