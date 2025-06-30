«Динамо» разгромило сербов на Братском кубке. Гладышев забил в стиле Аршавина-2008! Видео

«Динамо» провело первый матч на Братском кубке. Команда Валерия Карпина уверенно разобралась с сербским ОФК. Встреча стала первой серьёзной проверкой для нового тренера москвичей.

«Динамо» заставило болельщиков на «ВТБ Арене» понервничать на старте матча. Сначала Уго Альба получил мяч в штрафной и из отличной позиции пробил – Андрей Лунёв потащил. А затем голкипер москвичей снова спас уже после удара Алексы Цветковича.

ОФК дерзко начал, но быстро сдулся. И уже на восьмой минуте хозяева открыли счёт: Максим Осипенко оказался в чужой штрафной и головой замкнул подачу от Бителло. Защитник-бомбардир в деле! Есть первый гол за «Динамо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Далее «Динамо» владело инициативой до самого конца тайма. Команда Карпина действовала агрессивнее, создавала подходы и искала момент для второго гола. И на 21-й минуте Ярослав Гладышев прорвался по правому флангу, вошёл в штрафную и пробил с острого угла между ног голкиперу ОФК Балше Поповичу. Форвард «Динамо» продолжает феерить в 2025 году. На этот раз он забил мяч в стиле Андрея Аршавина из матча с Нидерландами на Евро-2008.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уже на 29-й минуте «Динамо» могло сделать счёт разгромным. Вратарь сербов грубо ошибся, выкатил мяч на соперников, но Данил Глебов неудачно отдал пас на Дениса Бокова – Попович исправил собственный «обрез».

Нереализованный выход «Динамо» «два в ноль» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До конца тайма москвичи так и не забили. Пока что «Динамо» выглядит сыровато: команда ещё не набрала оптимальные физические кондиции. Но даже в таком состоянии хозяева уверенно разбирались с ОФК. Всё же разница между клубами в классе ощутима.

Во вторые 45 минут картина не изменилась. «Динамо» контролировало ход матча, а сербы не создавали серьёзного сопротивления. Гладышев до собственной замены в середине тайма мог оформить дубль. На 55-й минуте он вышел один на один с голкипером ОФК, обыграл его, но ворота собой закрыл защитник Урош Лазич.

На 82-й минуте «Динамо» всё же сделало счёт разгромным. Какую красоту положил вышедший на поле Лука Гагнидзе! Грузин накрутил защитников, обыгрался с Виктором Окишором, получил пас и в касание пальнул в ближний угол. Мяч по красивой траектории влетел в девятку – 3:0. Лука Месси, не иначе.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Почти сразу же «Динамо» заработало пенальти: защитник ОФК сыграл рукой в собственной штрафной. Дмитрий Скопинцев спокойно ударил в левый угол и забил четвёртый мяч москвичей.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Главным событием концовки стал выход на поле Кирилла Панченко. Форвард выступал за «Динамо» с 2016 по 2020 год, а его последним клубом стали «Химки». Теперь 35-летний футболист принял решение завершить карьеру. Выход на поле во встрече с ОФК стал для него последним. Красивая акция от «Динамо»!

КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО Фото: РИА Новости

Команда Валерия Карпина уверенно начала Братский кубок. В следующем матче «Динамо» встретится с «Партизаном» (4 июля). Отметим, что белградцы завтра, 1 июля, сыграют с ЦСКА.