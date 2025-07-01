Съёмка сборной в слезах, ICQ и пожелания варить борщ. Секреты от босса фотослужбы «Чемпа»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Чаты в ICQ и не видимая для читателей работа

Я пришла в фотослужбу «Чемпионата» в то лето, когда Андрей Аршавин перешёл в «Кубань». Хорошо это помню, потому что первым заданием было поставить съёмку первой тренировки Аршавина после легендарного трансфера, которую я, конечно же, несколько раз переделывала. Изначально хотела только снимать футбол, однако на стажировке стала и фоторедактором. Позже пришлось дорасти до руководителя фотослужбы, но тогда я ни о чём подобном не подозревала. Недавно вспомнила, что в то время редакция общалась между собой в аське (!). Это вам не чаты в «Телеграме», которым нет конца.

«Чемп» тогда отмечал своё 10-летие, а я была в судорожных поисках практики для журфака. Точнее, желаемый вариант у меня был один — «Чемпионат». Я давно следила за ним и за работой его фотографов, сама хотела быть в сфере спортивной фотографии, пока мои однокурсники с фотокафедры смотрели в сторону общественно-политической тематики. Где практиковаться? Я решила: зачем что-то выдумывать, если можно пойти сразу к лучшим. Даже диплом написала, взяв за основу особенности работы в нашей фотослужбе и описав принципы создания спортивного фоторепортажа в онлайн-издании. «Чемп», спасибо за красный диплом МГУ.

Диплом Алёны Сахаровой Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

За последние 10 лет здесь это был единственный раз, когда кто-то самостоятельно приходил на стажировку в отдел фото. А зря: мы занимаемся очень важной для редакции работой с кучей своих нюансов и сложностей. Она может показаться невидимой, однако на деле мы представляем лицо «Чемпионата», потому что фото — первое, что цепляет глаз читателя. И в условиях постоянных дедлайнов с утра до ночи мы стараемся показывать спорт через фото не только информационно, но ещё и красиво.

В перечень скиллов входят умение достать практически любую фотографию со дна интернета и навык отличать, на каком стадионе сделано фото любого матча РПЛ, основываясь на освещении в кадре. В Оренбурге оно всегда с голубым оттенком из-за крыши, а в Краснодаре крутой свет, который даёт киношный эффект.

Краснодар Оренбург

«Девочка, отойди»

10 лет назад работа девушки в спортивной фотографии считалась чем-то, к чему можно относиться снисходительно, потому что подавляющее число спортивных фотографов в России — мужчины. Один раз меня с аппаратурой и редакционным письмом охрана не пропустила на съёмку открытой тренировки (видимо, не похоже было, что я приехала по работе), мило предложив посмотреть на футболистов с трибуны вместе с болельщиками, раз уж я пришла.

Не раз были обращения в стиле «девочка, отойди» на какой-нибудь съёмке мероприятия, пока ты просто пытаешься выполнить свою работу. И, конечно же, любимые пожелания идти варить борщ и слушаться мужа от полиции патриархата в комментариях.

Коллеги часто говорят о том, что «Чемпионат» — это про дружный коллектив и семью, но это ещё и про коллектив, который серьёзно воспринимает тебя как профессионала без оглядки на пол и даже возраст и не позволяет такого отношения (опустим то, что паре редакторов пришлось перестать обращаться к фотоотделу как «привет, мужики!», когда я туда пришла).

Алёна Сахарова Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Чемпионат» не только помогает окончить университеты, но и исполняет мечты, если упорно на них работать. Самые счастливые моменты здесь связаны, конечно же, с чемпионатом мира в России. Про это уже рассказано абсолютно всё, но вот я снимала матч Россия — Испания, рыдая от счастья после серии пенальти и думая, насколько это вообще профессионально.

На финал пришлось ехать с температурой 38,5°С, закинувшись аспирином. С адреналином и волнением у меня резко упала температура во время съёмки, а дальше – всё в тумане. После этого в ночи только вышла из «Лужников» и пошла разгребать сборную съёмку от всех, кто работал на матче, чтобы лучшее опубликовать на сайте. В итоге рабочий день закончился где-то в начале седьмого утра следующего дня.

Сборная Россия перед серией пенальти с испанцами Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Уроки физкультуры и желание быть поближе к полю

Главное, чем движет энтузиазм в работе все эти годы — любовь к спорту и интерес к тому, что каждый день может произойти всё что угодно. Без этой любви нереально просыпаться на смену по токийскому времени, чтобы поймать съёмку Саши Сафонова с Олимпиады и читатели первыми увидели свежие фото именно у нас. Нереально сидеть до утра и разбирать съёмку с финала ЧМ в Катаре от Димы Голубовича, который в одиночку может наснимать Месси больше, чем штат любого фотоагентства.

Алёна Сахарова Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Мне кажется, что эта самая любовь зародилась где-то в шестом классе на уроках физкультуры, когда в тёплую погоду моему классу разрешали поиграть в футбол, и мы делились 15 на 15 человек. Девочки при этом играли наравне с пацанами в смешанных командах. Ну, как наравне — иногда на ворота ставили по шесть девчонок, которым лень было бегать, и тогда стенка уже была не нужна.

Потом любовь переросла в поддержку «Локомотива» и первый поход на домашний стадион, где я впервые увидела фотографов за воротами и решила, что мне туда необходимо попасть. Ведь с поля видно лучше (проблема близорукого человека), а снимать мне нравится. И вот спустя время «Чемпионат» отмечает своё 20-летие, а я — свой 10-й год работы в лучшем спортивном СМИ.

С днём рождения, «Чемп». Живи и процветай.