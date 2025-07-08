Трансферы «Челси» — беспорядочная суета. С атакующими футболистами просто беда

«Челси» традиционно активен летом. Каждый год – новая закупка футболистов. Теперь полностью обновляется нападение. Если смотреть именно по позициям, то логично, что новички появляются в атаке. У клуба наметился дисбаланс: крутая полузащита и провальное нападение. В центре поля действительно топовые футболисты: Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес и Коул Палмер. Последний чуть сдал в 2025-м, но до этого 1,5 года оставался лучшим в команде. А вот в нападении нет ни одного топ-игрока.

Этим летом в команду приедет Эстевао, которого взяли у «Палмейраса» ещё год назад. В команде уже стабильно наигрывается Лиам Делап, купленный у «Ипсвиса». Куплен и атакующий универсал «Брайтона» Жоао Педро, который уже неплохо дебютировал в «Челси». А ещё есть официальное подтверждение по переходу левого вингера Джейми Гиттенса из «Боруссии» Дортмунд.

Жоао Педро Фото: ФК «Челси»

Таким образом, получается ещё плюс четыре футболиста. При том что ушёл лишь Джейдон Санчо. «Челси» даже пришлось заплатить, чтобы игрок покинул команду после аренды, ведь у лондонского клуба в контракте стоял обязательный выкуп. Штраф – € 5,8 млн. Однако и без Санчо количество игроков атаки зашкаливает:

Получается, у «Челси» 15 человек на три позиции. Разве что Педро и Феликс имеют опыт игры под нападающим, однако это не основная их позиция. Последние двое в списке – воспитанники клуба. Все остальные – покупки, которые были сделаны новыми владельцами. Практически у всех долгосрочные контракты. Лишь у Стерлинга и Джорджа соглашения рассчитаны на два года. У остальных срок больше.

Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Очевидно, что большинство футболистов нужно будет снова распихивать по клубам. Видимо, преимущественно речь будет идти об арендах. Иной раз заинтересовать оказывается настолько тяжело, что приходится самим платить часть зарплаты. TalkSPORT сообщал, что «Челси» продолжил платить 70% зарплаты Стерлинга, отдав его в аренду в «Арсенал». У Мудрика ситуация уникальная – его этим летом не получится никуда трудоустроить из-за скандала с допингом.

Самое забавное, что в одной из последних встреч главный тренер «Челси» Энцо Мареска выпускал в центр дополнительного полузащитника Ромео Лавиа, а Палмер из полузащиты уходил в тройку нападения (на фланг атаки). В такой ситуации ещё меньше понимания, зачем команде столько вингеров.

Коул Палмер Фото: Visionhaus/Getty Images

Есть мнение, что столько игроков нужно, чтобы они прокачались в аренде и потом усилили «Челси». По идее, такие футболисты уже должны были проявиться. Однако едва ли вы назовёте игрока, который провёл последние один/два/три года в аренде и затем усилил «Челси». Таких просто нет. Чуквуэмека, Угочукву и другие замечательные люди всё ещё слабее, чем основа. Если взять последний сезон, то хорошо себя показали Андрей Сантос и Майк Пендерс, но одному практически не дают времени даже на КЧМ, а другой вообще не поехал на этот турнир.

Получается, что игроки не пригождаются, а контракты у них долгие. У Джексона вообще на восемь лет ещё – до 2033 года. При этом есть ощущение, что футболист не потянул «Челси». В первую очередь психологически – таких проблем с дисциплиной нет, пожалуй, ни у одного другого игрока АПЛ. Плюс реализация всё ещё вызывает вопросы.

Рефери Джон Брукс показывает красную карточку Николасу Джексону Фото: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images

Вот и выходит, что «Челси» за три года израсходовал уже порядка € 1,5 млрд, но нападение всё ещё средненькое. В таких случаях часто говорят, что клуб за это время отбил чуть ли не половину трат. Здесь есть нюанс. Почти все заработанные € 500+ млн – это деньги за игроков эпохи Романа Абрамовича. За тех футболистов, которые брали Лигу чемпионов. Есть большие сомнения, насколько отобьются эти € 1,5 млрд. Безусловно, есть такие классные сделки, как Палмер, однако в большинстве случаев вряд ли получится извлечь выгоду.

Если откинуть экономическую модель и взглянуть сугубо на результаты, то, с одной стороны, есть безусловный прогресс – каждый сезон команда выступает всё успешнее. Однако вернуться на уровень борьбы за победу в ЛЧ и АПЛ с такими футболистами будет трудно. Кажется, было бы эффективнее брать не четыре игрока на одну позицию, а двух. Один из них стоил бы € 100+ млн при том же бюджете. И, как мы видим по Кайседо и Фернандесу, такой подход вполне может работать. Понятно, что у «Челси» много турниров, однако теперь топ-футболистов в атаке будет ещё больше не хватать. Это в Лиге конференций можно выпускать Марка Гиу, чтобы он сделал хет-трик в ворота ирландского «Шэмрок Роверс». В Лиге чемпионов так уже вряд ли получится.