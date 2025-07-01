«Динамо» и «Локо» солидно закупились, а чем ответит «Спартак»? Трансферное окно РПЛ — LIVE

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20 июня в России открылось летнее трансферное окно. А это значит, что клубы РПЛ могут не только совершать сделки, но и уже регистрировать их. «Чемпионат» собрал все переходы в этом лайве.

Надо сказать, что клубы чемпионата России уже совершили несколько важных переходов – но нет сомнений, что впереди нас ждёт ещё немало интереснейших трансферов. Ведь чем быстрее привезти новичка, тем быстрее он вольётся в команде перед стартом РПЛ. Хотя, очевидно, часть переходов случится уже по ходу летней части сезона.

Напомним, сроки летнего трансферного окна в России – с 20 июня по 11 сентября.