Все трансферы РПЛ с открытия трансферного окна. Какие сделки за 10 дней вы упустили?

В чемпионате России уже официально открыто летнее окно. В 11 командах РПЛ появились первые новички. Пока без приобретений остаются только «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Рассказываем о главных трансферах межсезонья. Кроме того, в этом тексте будет отдельный список со всеми состоявшимися переходами.

Топ-7 главных трансферов РПЛ

Жубал, из «Осера» в «Краснодар»

Жубал Фото: ФК «Краснодар»

Чемпион России усилил центр обороны капитаном команды из топ-5 лиг Европы. Жубал пять сезонов отыграл за «Осер», а этим летом ушёл из французского клуба, не продлив истекший контракт. Так что «Краснодару» 31-летний бразилец достался свободным агентом. Договор с легионером заключён на два года. В прошедшем сезоне Жубал сыграл 30 матчей в Лиге 1 и был достаточно результативен для своего амплуа – забил шесть голов. «Краснодару» и без того требовался новый центральный защитник, а после продажи Кайо в «Ботафого» у Мурада Мусаева осталось бы всего два штатных центрбека.

«Я очень рад подписать контракт с «Краснодаром», – прокомментировал свой переход Жубал. – Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой. Уверен, вместе мы проделаем большую работу. Я готов полностью выкладываться, чтобы команда продолжала добиваться поставленных целей».

Максим Осипенко, из «Ростова» в «Динамо» Москва

Максим Осипенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместе с Валерием Карпиным в «Динамо» появился лидер обороны его бывшей команды – «Ростова». Столичные бело-голубые выкупили Осипенко за € 2,9 млн. Максим отдал 5,5 года карьеры ростовской команде, из которой попал в сборную России, и только в 31 год оказался в топ-клубе РПЛ. В прошлом сезоне центральный защитник провёл 40 встреч во всех турнирах и набрал 10+5 – статистика даже более крутая для игрока этого амплуа, чем у Жубала. Осипенко подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо».

«Я уже был в «Динамо», лет восемь назад, – рассказал Максим после своего трансфера. – Судьба такая, что я сюда вернулся с новыми силами. Буду помогать своему новому клубу. Насколько повлияло то, что Валерий Карпин стал главным тренером команды? Конечно, это для меня большой плюс, что не нужно долго адаптироваться и перестраиваться. Знаю все его требования, давно с ним работаю, хочу побороться за высокие места. Личных целей себе никаких не ставлю, буду делать всё для команды: выкладываться на максимум в каждой игре и отдавать все силы».

Николай Комличенко, из «Ростова» в «Локомотив»

Николай Комличенко Фото: ФК «Локомотив»

В Москву переезжает и другой ключевой игрок «Ростова» – Комличенко. Точнее, возвращается. Ведь центрфорвард уже выступал за столичное «Динамо». Теперь Николай будет помогать бороться за медали «Локомотиву». 30-летний новичок железнодорожников заключил договор на три сезона, сумма его трансфера составила € 1,5 млн. В завершившемся сезоне Комличенко поучаствовал в 37 матчах, забил девять мячей и сделал пять голевых передач. «Спартак» пытался перехватить его у «Локо», однако нападающий отказал Деяну Станковичу.

«Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян Станкович! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу – как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат», – признался Комличенко.

Зелимхан Бакаев, из «Химок» в «Локомотив»

Зелимхан Бакаев Фото: ФК «Локомотив»

Ещё одна новая фигура в составе команды Михаила Галактионова – вингер Бакаев. У 29-летнего игрока завершился контракт с «Зенитом», и он перешёл в «Локомотив» как свободный агент. Зелимхан заключил договор с железнодорожниками на два года. Прошедший сезон Бакаев отыграл на правах аренды за приказавшие долго жить «Химки». В 28 встречах стал автором шести голов и трёх голевых передач. Неплохо перезагрузил карьеру после неудачного периода, вернулся в сборную России. В «Локомотиве» будет конкурировать с Ильёй Самошниковым, если того не переведут обратно в оборону.

«Честно, очень рад, – прокомментировал свой трансфер Бакаев. – Это большой клуб в России. Попасть туда – привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что как минимум мне даже подходит. Быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой «Локомотива» было приятно, ну и выступать против «Локомотива», потому что команда играет и сопернику даёт, можно сказать. И такой хороший футбол получается и для болельщиков, и для футболистов самих. У меня самые высокие ожидания, я думаю, как и у самого клуба».

Дмитрий Чистяков, из «Зенита» в «Ростов»

Дмитрий Чистяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На замену Осипенко ростовский клуб подписал другого экс-защитника сборной России и своего бывшего игрока – Чистякова. Дмитрий вернулся в команду спустя четыре года. Контракт с 31-летним центрбеком подписан на два сезона с опцией продления. В последнее время воспитанник «Зенита» почти не играл за родной клуб. В минувшем сезоне провёл лишь восемь матчей в Кубке России, в которых забил один гол. Летом договор Чистякова с сине-бело-голубыми истёк, и он получил статус свободного агента. Поэтому достался «Ростову» бесплатно.

«Пока, наверное, ещё до конца не осознаю, постепенно буду вникать, привыкать заново, – сказал Чистяков после своего возвращения в «Ростов». – Рад оказаться вновь на этой базе, в этой прекрасной команде. Всё интересное впереди! Хочу помочь в первую очередь и себе вернуться на прежний уровень, потому что последние года полтора-два были не лучшие. И помочь, конечно же, команде добиться тех результатов, которые она ставит перед собой».

Даниил Уткин, из «Ростова» в «Балтику»

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

А вот Уткин не останется в «Ростове» после возвращения из аренды. Прошедший сезон центральный полузащитник отыграл за «Ахмат»: в 28 встречах забил один гол и сделал шесть голевых передач. Теперь Даниила арендовала на сезон вернувшаяся в РПЛ «Балтика». Сообщалось, что калининградский клуб получил право выкупа 25-летнего игрока за € 2 млн. В «Балтике» Уткин объединится с тренером Андреем Талалаевым, под руководством которого провёл отличный сезон-2021/2022 в Грозном. Агент хавбека Тимофей Бердышев назвал это решающим аргументом в пользу трансфера:

«Балтика» заинтересовалась Уткиным, как только вышла в РПЛ. Мы с «Ростовом» были в контакте и принимали совместное решение с игроком. Говорили о том, как и где лучше Даниилу продолжить карьеру в следующем году, чтобы показывать хорошую игру. При Талалаеве в «Ахмате» Уткин провёл свой лучший сезон в карьере. Это был главный фактор, почему мы приняли решение продолжить карьеру в «Балтике».

Брайан Мансилья, из «Оренбурга» в «Ахмат»

Брайан Мансилья Фото: ФК «Ахмат»

Аргентинский вингер покинул вылетевший из РПЛ «Оренбург», тем не менее остался в России. Мансилья стал новичком «Ахмата». 28-летний мотор оренбургской команды подписал контракт на три года с клубом из Грозного. Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В завершившемся сезоне Брайан сыграл 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Возможно, аргентинец заменит на левом фланге Лечи Садулаева, если «Ахмат» продаст свою звезду. Но преимущество Мансильи – универсализм, он может действовать на разных позициях в группе атаки.

«Очень рад переходу, потому что долго ждал, когда смогу присоединиться к команде, – прокомментировал свой трансфер Мансилья. – Слышал только хорошее о нашем клубе. Сюда также перешёл мой давний друг по «Оренбургу» Максим Сидоров, поэтому я абсолютно спокоен. Рад находиться на тренировках, работать с командой. Уверен, нас ждут яркие победы».

Полный список новичков клубов РПЛ:

«Краснодар»

Пришли: в. Александр Корякин («Родина»), з. Жубал («Осер», Франция), з. Виталий Стежко («Черноморец»), п. Густаво Сантос («Ламия», Греция).

«Динамо» Москва

Пришли: з. Максим Осипенко («Динамо» М).

«Локомотив»

Пришли: п. Зелимхан Бакаев, н. Александр Руденко (оба – «Химки»), н. Николай Комличенко («Ростов»).

«Ростов»

Пришли: з. Дмитрий Чистяков, Александр Тарасов (оба – «Зенит), н. Тимур Сулейманов («Локомотив»).

«Акрон»

Пришли: в. Виталий Гудиев («Факел»).

«Крылья Советов»

Пришли: з. Сергей Божин («Факел»).

«Пари НН»

Пришли: п. Андрей Ивлев («Факел»).

«Ахмат»

Пришли: з. Максим Сидоров, п. Брайан Мансилья (оба – «Оренбург»), Абакар Гаджиев, п. Эгаш Касинтура (оба – «Динамо» Мх).

«Балтика»

Пришли: з. Александр Филин («Химки»), з. Мингиян Бевеев («Урал»), з. Элдар Чивич («Ференцварош», Венгрия), п. Даниил Уткин («Ростов»), п. Стефан Ковач («Партизан», Сербия), п. Айман Мурид («Юнион Турага», Марокко), н. Тентон Йенне («Арарат-Армения», Армения), н. Чинонсо Оффор («Арда», Болгария).

«Торпедо»

Пришли: в. Ростислав Солдатенко («Черноморец»).

«Сочи»

Пришли: п. Александр Осипов («Балтика»).