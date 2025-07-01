Как «Торпедо» переживает скандал с уголовным делом? Первое интервью с новым боссом клуба

Московское «Торпедо» — один из главных ньюсмейкеров аномального лета-2025. Арест инвестора Соболева и генерального директора Скородумова породил шквал слухов вокруг настоящего и будущего прославленного клуба, вплоть до самых мрачных. Тем не менее команда продолжает планомерно готовиться к возвращению в Премьер-Лигу. Теперь уже – под руководством нового гендиректора. В воскресенье на эту должность был утверждён Сергей Синяев, а во вторник он дал «Чемпионату» первое развёрнутое интервью в новом качестве.

— Вы в экстремальной ситуации приняли оперативное руководство клубом. Какие первоочередные задачи перед вами поставлены?

— Продолжать заданный вектор, работать по тем же алгоритмам, которые были выстроены. И добавлять что-то новое, что способно дать положительный результат команде, клубу, инфраструктуре.

— С командой у вас была отдельная встреча?

— Да, я приехал, познакомился. Посмотрел тренировку, пообщались с тренерским составом, медицинским на рабочие темы. Всё проходит в штатном режиме.

— И настроение в коллективе не изменилось?

— Я не почувствовал напряжённости или каких-то упаднических настроений. Все финансовые условия выполняются, счета оплачиваются, никаких долгов у нас нет — всё стабильно. Конечно, определённые события могут влиять на настроение, но глобально в плане работы, оперативных согласований ничего не изменилось.

Игроки «Торпедо» Фото: torpedo.ru

— Тем не менее вокруг «Торпедо» сейчас шквал разных домыслов и слухов. У вас есть уверенность, что новый сезон команда начнёт в Премьер-Лиге?

— Мы об этом не думаем – просто работаем. Задачу команда выполнила. Подготовка и работа на трансферном рынке ведутся с прицелом на РПЛ. Наше дело – решать задачи, поставленные руководством, и не забивать голову ничем лишним. Мы профессионалы, а профессионалы действуют, не задумываясь о событиях, на которые они не могут повлиять.

— Насколько глубоко вовлечены сейчас в вопросы жизнедеятельности клуба акционеры Кожаев и Сторожук?

— Они всегда были в теме. Я в структуре «Торпедо» два года, и с приходом новых владельцев никаких изменений в структуре клуба не произошло. Как изначально вектор был задан, так ему и следуем.

— А как прокомментируете информацию в телеграм-каналах, якобы РФС оказывает на «Торпедо» давление с требованием воздержаться от обращений в CAS в случае перевода команды обратно в Первую лигу?

— Мы не чувствуем никакого давления со стороны РФС и не видим для него каких-то причин. У нас, повторюсь, всё по плану, всё стабильно. Работаем каждый день для решения определённых глобальных задач.

— Назовёте их?

— Прежде всего это выстраивание клуба, который будет стабильно выступать в Премьер-Лиге. И не просто присутствовать там, а бороться за высокие места. Когда достроится стадион, он очень поможет в достижении этих целей. Не забываем про академию, инфраструктуру в целом. У нас ведь не только арена, но и ФОКи, бассейн. Поэтому работы много. В клубе всё выстраивается для того, чтобы стать ещё более известным и узнаваемым брендом, с которым все хотели бы сотрудничать.

— Но с юристами консультируетесь на предмет возможных вариантов развития событий?

— У нас есть свой высококвалифицированный юрист. Он, конечно же, общается с коллегами, советуется. А наша задача – каждый день приходить и качественно выполнять свои обязанности. Раздумывать о том, что гипотетически может произойти – непрофессионально. Это может повлечь ошибки в работе.

— Спортивный блок – тренеры, спортдиректор Ари – продолжает свою работу?

— Да-да, конечно. Они выполнили задачу, доказали, что являются профессионалами своего дела. Поэтому и ставить так вопрос – остаются или нет – неправильно.

Матч «Торпедо» — «Спартак» Фото: spartak.com

— История с Марио Фернандесом закончилась только из-за травмы – или не убедил тренерский штаб?

— Когда я вступил в должность, решение по нему уже было принято тренерским штабом. Поэтому в эту тему я даже не погружался.

— Правда, что дорогостоящий Гусман не хочет возвращаться в клуб?

— Эту тему чересчур раздули. Надо понимать, что человек находится на другом конце земного шара, и есть определённые проблемы с визами, логистикой. Это бытовые вопросы, и они решаются. У нас в клубе все это понимают. На следующей неделе Гусман должен прибыть в расположение команды.

— Приобретения под Премьер-Лигу ожидаются?

— Конечно. У нас ожидается большой трансферный поток. Буквально на карандаше несколько очень хороших приобретений. Думаю, в ближайшее время все о них узнают.

— А вы в себе чувствуете силы для такой серьёзной должности?

— Я и начинал свою управленческую деятельность в экстремальных условиях. Не раз приходилось бывать антикризисным менеджером. Так что готов к любым рабочим испытаниям. Уверен, что я справлюсь. У нас хорошая команда – как административный штаб, так и спортивный. Проблем не должно быть. Это очень серьёзный вызов, но я настроен более чем оптимистично.