«У нас была внутренняя информация от испанцев». Та самая победа России глазами Ромащенко

1 июля вся футбольная Россия вспоминает домашний ЧМ-2018 и легендарную победу над сборной Испании в 1/8 финала. Сегодня – ровно семь лет с того легендарного матча. Мирослав Ромащенко, который в той сборной помогал Станиславу Черчесову, вспомнил подготовку к встрече с Испанией, раскрыл тактические нюансы и будто ещё раз пережил те эмоции. И хоть наш разговор начался со слов «Я всё забыл!», Ромащенко было что рассказать.

— Как тренерский штаб готовил команду к матчу с Испанией?

— Мы определили самые сильные места сборной Испании. Стали думать о том, как их нивелировать, как действовать: оставаться в той же системе или что-то менять. Мысли сводились к тому, что нужно перейти на игру в пять защитников – систему 5-4-1. Но это не могло быть лишь нашим решением. Стали вызывать по одному-два человека на разговоры, спрашивали их мнение, озвучивали своё. Выбор встал такой: или 5-3-2, или 5-4-1. Общего мнения не было – ни у нас, ни у игроков. Но после тренировок и рассуждений остановились на втором варианте.

Мы понимали и слабости испанцев. Нами была выведена тенденция: когда вся команда в обороне на своей половине поля – это не шло им на пользу. Именно в таких ситуациях команда, как правило, и пропускала мячи – это было даже ещё до чемпионата мира. Даже если вспомнить наш гол. Пенальти, который пришёл после углового – ему предшествовала достаточно затяжная позиционная атака. Хоть и редкая (смеётся).

Юрий Газинский, Мирослав Ромащенко и Станислав Черчесов на ЧМ-2018 Фото: РФС

— Слышал, что Черчесов отмечал смену тренера в сборной Испании за несколько дней до начала. Насколько большую роль сыграл уход Лопетеги и его замена на Йерро?

— Большее внимание мы всё-таки акцентировали на действиях игроков испанцев. Всё-таки на поле – они. Но у нас была внутренняя информация от соперника – действительно были некоторые моменты, связанные с резкой сменой главного тренера. Это нам помогло, но совсем немного. Основной наш груз – центр поля и линия атаки сборной Испании. Однако от тренера правда зависит очень многое. По ходу матча мы видели, что замены в команде соперника нам только помогли. Так что это тоже важный фактор.

— Для сборной России было не менее важно правильно настроиться эмоционально. Казалось, что с этим абсолютно не было проблем.

— Сборная России впервые за очень много лет вышла в плей-офф чемпионата мира. Конечно, эмоциональный настрой был на очень серьёзном уровне. В поведении игроков ничего сильно не поменялось, да и мы – тренерский штаб – вели себя точно так же, как и за неделю перед стартом чемпионата мира. Это передавалось футболистам. Конечно, волнение было, но в целом в эмоциональном плане ничего не изменилось. Тренировочный процесс был выстроен точно как обычно: ребята понимали, как и ради чего им нужно сыграть.

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— Насколько велика роль Дзюбы в эмоциональном настрое той команды?

— Артём стал настоящей глыбой на этом турнире. Своей юморной манерой общения он привносил в команду правильную и нужную расслабленность, раскрепощал и придавал уверенность перед играми или в перерывах. В этом действительно большая заслуга Артёма – его роль невозможно до конца оценить. Наверное, он сделал даже больше, чем сам ожидал.

— Что было в команде после матча с Испанией – это праздник или практически моментальное переключение на подготовку к четвертьфиналу?

— Радость была неимоверная! Остановить это было невозможно, но если бы мы и попытались – это было бы абсолютно неправильно. Не мешали парням радоваться. Мы вместе пережили те же эмоции и наслаждались. Такие моменты… Это мгновение. То, чего давно не было.

Когда всё закончилось, Станислав Саламович разрешил команде разъехаться по домам. Вроде мы на чемпионате мира, однако это было очень мудрое и правильное решение со стороны главного тренера – позволить игрокам побыть с семьями. Но на следующий день все были на базе, многие приехали даже заранее. Кто-то праздновал больше остальных, но в 12 часов дня в Новогорске все были абсолютно счастливы. Это ещё сильнее сплотило команду – игра с хорватами это показала. Уверенность давали победы, однако и решения тренерского штаба были очень правильными – они ещё больше мотивировали. Тогда в команде и лозунг был такой: «Свобода, но ответственность».

— Насколько определяющим был сам факт, что чемпионат мира проходил в России, а игроки, по сути, были дома?

— С одной стороны, домашний чемпионат мира – это плюс. Да, футболисты уезжали от родных и близких на достаточно длительное время, но периодически была возможность увидеться. У нас проходили дни открытых дверей, когда семьи приезжали на базу, была возможность провести с ними время. Однако при этом была огромная ответственность. Мы находились в своей стране, 95% населения которой смотрели эти матчи и видели, что происходило.

Мы начали готовиться к чемпионату мира ещё задолго до его начала – через Кубок конфедераций и товарищеские матчи с сильными сборными. Понимали, что нас ждёт. Задача стояла не просто выйти из группы, а побороться за титул. Все наши действия были направлены на это. Наш тренерский штаб тоже проделал огромную работу. При выборе футболистов мы анализировали очень большое число факторов, понимали также, что и ментальная составляющая играет очень большую роль. Всё суммировалось, складывалось, пробовалось. И, наверное, практически со всеми решениями тренерский штаб попал в точку. Конечно, с помощью футболистов.

Болельщики сборной России на ЧМ-2018 Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Эмоциональный вопрос: если подумать глобально, как можно охарактеризовать то достижение сборной?

— Тут я могу говорить много. Правильные слова были сказаны Черчесовым по итогам чемпионата мира, я их хорошо запомнил. Они и могут быть ответом на этот вопрос. «Своей работой, самоотдачей и желанием мы сделали страну командой, а команду – страной». Это, опять же, в точку. Выступление сборной России на чемпионате мира в 2018 году – это огромнейший успех, который останется таким на долгие годы. Практически вся страна участвовала в том празднике, и это заслуга не только парней, но и болельщиков. Они повернулись к команде и были с ней всё это время. Это праздник, который вспоминают с теплотой и ностальгией даже спустя столько лет. Что творилось на Никольской и других центральных улицах и площадях по всей стране…

После победы над сборной Испанией вся страна была счастлива. Пусть и на мгновение, на несколько минут, но люди испытали волшебные эмоции. Представляете, в такой огромной стране, на такой территории – все были счастливы.