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Расписание спортивных матчей 2 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: плей-офф клубного чемпионата мира и Уимблдон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 июля 2025 года
Аудио-версия:
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Лучший спорт 2 июля: «Боруссия» — «Монтеррей» в 1/8 финала КЧМ и Рублёв — Харрис в Лондоне. Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей», клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» справится с командой Рамоса?

Нынешний клубный ЧМ показывает, что мы недооцениваем команды не из Европы. В четвертьфинал уже вышли бразильские «Палмейрас», «Ботафого» и саудовский «Аль-Хиляль». Добавится ли к ним мексиканский «Монтеррей»? Да, «Боруссия» — фаворит пары. Однако если знать, что дортмундцы умеют преподнести «сюрприз», нельзя исключать победу соперника. В четвертьфинале победитель матча сыграет с сильнейшим в битве «Реала» и «Ювентуса».

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
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🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, SR), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
320
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

Интрига: доберётся ли Рублёв до победителя французского дерби?

Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне, одолев в четырёх сетах Ласло Джере, и довёл разницу в матчах с сербом до 5-0. Теперь, чтобы пробраться в третий круг соревнований, россиянину необходимо справиться с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, с которым у него тоже «сухой» счёт личных встреч — 3-0. Андрей был сильнее в финале Аделаиды-2020, на Уимблдоне-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2025. Победитель новой встречи дальше сразится с кем-то из пары Адриан Маннарино — Валентен Руае.

Уимблдон-2025. Мужчины. Турнирная сетка
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5 топ-матчей среды в теннисе: Хачанов, Шнайдер и Рублёв на Уимблдоне
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