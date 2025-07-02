Запутанная сага с дорогущим новичком «Зенита». Жерсон отказался от миллионов ради России?

История с трансфером Жерсона в «Зенит» превратилась в настоящий бразильский сериал, который можно озаглавить в стиле классики – «Богатые тоже плачут». До последнего оставалось непонятным только, кто будет лить слёзы по упущенной звезде «Фламенго». Богатый «Зенит» или супербогатый «Аль-Наср»? Ещё днём 1 июля казалось, что петербургский клуб проиграл саудовцам борьбу за 28-летнего полузащитника, но потом внезапно появилось заявление генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева для «Матч ТВ», что «Зенит» фактически закрыл сделку по бразильцу.

Александр Медведев генеральный директор «Зенита» «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошёл в США УМО (углубленное медицинское обследование), и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу. Расчёты с «Фламенго» проходят по графику».

Слова босса «Зенита» произвели эффект разорвавшейся бомбы, ведь до этого в течение суток поступала прямо противоположная информация о будущем Жерсона. ESPN сообщил, что сам игрок сделал выбор в пользу «Аль-Насра». Эту новость подтвердил и журналист Жулио Мигел Нето. По данным инсайдера, полузащитника убедил переехать в Саудовскую Аравию экс-тренер «Фламенго» Жорже Жезуш, который с нового сезона возглавит «Аль-Наср». Однако главным аргументом для Жерсона стал, разумеется, финансовый. Согласно источнику, клуб из Эр-Рияда предложил бразильцу зарплату в размере € 8,5 млн, тогда как «Зенит» даёт € 6 млн без учёта бонусов. Таким образом, речь идёт о разнице приблизительно в € 10 млн за четыре года выступлений. Неудивительно, что Жерсон, для которого это будет последний крупный контракт в карьере, резко поменял свои планы.

В общем, «Зениту» пришлось повоевать за бразильского полузащитника. Если верить местным СМИ, загвоздка в том, что сделки проводились через двух разных посредников. Петербургскому клубу помогал осуществлять трансфер Жуниор Мендоса – агент Луиса Энрике и Вендела, выступающих за экс-чемпионов России. Именно он договаривался с отцом и представителем Жерсона Маркао, который дал слово, что его сын будет в «Зените». По этой причине (как отмечал Нето) в руководстве сине-бело-голубых считали, что сделка уже заключена, и продолжали настаивать на переводе средств.

В то же время о трансфере в «Аль-Наср» договаривался другой официальный представитель Жерсона – агент Карлос Лейте. Этот человек должен был назвать клубу из Эр-Рияда счёт для перевода прописанных в контракте игрока с «Фламенго» отступных в размере € 25 млн. Саудовцы якобы согласились взять на себя штраф, который должны были бы выплатить «Зениту» Жерсон со своим отцом за нарушение договорённостей.

По информации Globo, 1 июля «Зенит» перевёл € 25 млн «Фламенго». Деньги поступили на счёт бразильского клуба через несколько часов после того, как игрок вернулся с командой в Рио-де-Жанейро после поражения от «Баварии» (2:4) в 1/8 финала и вылета с клубного чемпионата мира. Таким образом, петербуржцы активировали опцию отступных раньше «Аль-Насра».

Эту новость подтвердил известный бразильский инсайдер Вене Касагранде, который ещё 30 июня сообщил, что «Зенит» высылает самолёт за Жерсоном. Однако журналист отметил в соцсетях следующее:

«Зенит» следовал правильной процедуре. Как было согласовано с игроком и его отцом, они сообщили «Фламенго» после клубного чемпионата мира, что заплатят отступные – это сделали сегодня. Главной проблемой стала возня за кулисами. Маркао заключил сделку с «Зенитом» через бразильского посредника, который принёс предложение от российского клуба. Карлос Лейте сумел принести хорошее предложение от «Аль-Насра». Если Жерсон не сдержит слово, данное «Зениту», это будет не первый такой случай в его карьере. Посмотрим».

Жерсон Фото: Joaquín Camiletti/Getty Images

Ранее Globo сообщил, что представители «Аль-Насра» вступили в переговоры с Жерсоном после его отличной игры в матче группового этапа КЧМ с «Челси» (3:1). В этой ситуации есть вопросы и к руководству «Зенита». Петербургский клуб, кажется, неоправданно рисковал, не возражая против участия Жерсона в клубном чемпионате мира, где бразилец мог привлечь внимание другой команды яркой игрой. Что, собственно, и произошло – полузащитник стал одним из лучших во встречах с «Челси» и «Баварией». Вообще, Жерсон подписал новый контракт с «Фламенго» с указанными отступными ещё в апреле, поэтому у «Зенита» было три месяца, чтобы перевести деньги и закрыть вопрос с заменой для Клаудиньо или Вендела.

Сам Жерсон после возвращения с клубного чемпионата мира отказался отвечать на вопрос, где продолжит карьеру. Тем не менее игрок сборной Бразилии, похоже, действительно летит в Россию. Инсайдер Фабрицио Романо написал – в течение 48 часов полузащитник подпишет контракт с сине-бело-голубыми. Новыми подробностями трансферного сериала поделился и Касагранде. По его информации, интерес «Аль-Насра» так и не вылился в конкретное предложение.

«Жерсон оказался человеком слова в переговорах с «Зенитом». Он сдержал обещание, несмотря на возможный интерес со стороны «Аль-Насра», который, по словам источников, так и не сделал официального предложения игроку. «Зенит» уже предоставил самолет для перелёта футболиста. Сделка закрыта: «Фламенго» получает 160 млн реалов».

В любом случае матч с «Баварией» – последний для Жерсона в составе «Фламенго». За команду из Рио-де-Жанейро он сыграл 253 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 34 голевые передачи. «Фла» теряет свою главную звезду и капитана.