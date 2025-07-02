Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю

Сезон РПЛ-2025/2026 всё ближе. Он стартует уже 18 июля! Команды активно готовятся к началу чемпионата. Трансферы, товарищеские матчи, перестановки в руководстве и очередной скандал — интересных событий много. Рассказываем о главных историях прошедшей недели.

Лучшие игроки сезона получили награды

27 июня в Москве состоялась премия Winline Герои РПЛ. На ней награды получили лучшие футболисты и тренер сезона-2024/2025. Вот как выглядит полный список победителей:

игрок сезона: Джон Кордоба («Краснодар»);

Джон Кордоба («Краснодар»); вратарь сезона: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Станислав Агкацев («Краснодар»); защитник сезона: Мойзес (ЦСКА);

Мойзес (ЦСКА); полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Эдуард Сперцян («Краснодар»); нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»);

Джон Кордоба («Краснодар»); тренер сезона: Мурад Мусаев («Краснодар»);

Мурад Мусаев («Краснодар»); гол сезона: Джон Кордоба («Крылья Советов» — «Краснодар»);

Джон Кордоба («Крылья Советов» — «Краснодар»); ассист сезона: Иван Сергеев («Краснодар» — «Крылья Советов»);

Иван Сергеев («Краснодар» — «Крылья Советов»); лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»);

Алексей Батраков («Локомотив»); самый медийный футболист: Фёдор Смолов («Краснодар»).

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) также утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2024/2025.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Правые защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гаич (ЦСКА).

Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»).

Левые центральные защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).

Левые защитники: Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Правые полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо»), Луис Энрике («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»).

Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»).

Левые центральные полузащитники: Алексей Батраков, («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»).

Левые полузащитники: Маркиньос («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Бителло («Динамо»).

Правые нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»).

Левые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).

Карпин дебютировал в «Динамо» с победы над 2DROTS

Московское «Динамо» провело первый матч под руководством Валерия Карпина. Команда разгромила медиаклуб 2DROTS (3:0) на турнире Media x Pro Cup 2025. Иронично, что Карпин не раз пренебрежительно высказывался о медийном футболе. Например, называл его лигой соседского дома. А теперь дебютировал в новом клубе в игре с медиатопом.

30 июня «Динамо» также сыграло на Братском кубке с сербским ОФК. И москвичи на своём поле снова одержали разгромную победу — 4:0. В пятницу, 4 июля, команда Валерия Карпина сразится с белградским «Партизаном».

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё два сюжета связаны с легионерами «Динамо». Полузащитник Хорхе Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату из-за неприезда на сборы команды к 16 июня, сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, колумбиец выплатит примерно 10 млн рублей. Карраскаль мог быть оштрафован ещё на 10 млн, если бы прибыл в расположение клуба в начале июля. Ранее СМИ сообщали о переговорах «Динамо» с «Фламенго» по трансферу Хорхе, однако пока что сделка не согласована.

А Луис Чавес получил травму крестообразной связки в расположении сборной Мексики. «Луис Чавес покинул тренировку в среду, 25 июня, из-за травмы правого колена. Игрок прошёл магнитно-резонансную томографию, которая подтвердила разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Луису Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в сообщении «Динамо». Теперь полузащитник пропустит минимум шесть месяцев.

ЦСКА разобрался с «Амкалом» и попрощался с четырьмя игроками

ЦСКА также сыграл с другим медиафутбольным топ-клубом — «Амкалом». Команда Фабио Челестини забила четыре безответных мяча. Хороший дебют для швейцарца в России!

Параллельно москвичи ведут работу над составом. Клуб сообщил о продлении контракта с защитником Миланом Гаичем до конца сезона-2026/2027. Также ЦСКА расстался сразу с четырьмя футболистами. И если потери вратарей Владимира Шайхутдинова и Данилы Бокова не так существенны, то уход полузащитников Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова — важная новость.

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё! Уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Увидимся очень скоро на стадионе. До встречи», — сказал Пьянич в прощальном видео.

«Зенит» сыграл с «Црвеной Звездой» и ждёт в Санкт-Петербурге клуб из Швейцарии

«Зенит» и сербская «Црвена Звезда» провели товарищеский матч в Сочи. Команда Сергея Семака одержала разгромную победу со счётом 3:0. Дубль оформил вингер Луис Энрике, ещё один мяч забил форвард Лусиано Гонду. Впереди у петербуржцев сразу три контрольные встречи: «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» (3 июля), «Балтикой» (6 июля) и «Сьоном» (9 июля). Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала клубу не ехать в Россию. Однако президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что команда всё равно приедет в Санкт-Петербург.

Матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» Фото: fc-zenit.ru

Также «Зенит» продолжает активную работу на трансферном рынке. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев сообщил о завершении переговоров с «Аргентинос Хуниорс» по переходу левого защитника Романа Веги. Также в силу, несмотря на слухи об «Аль-Насре», вступает контракт полузащитника Жерсона, который переходит из «Фламенго» за € 25 млн.

Петербуржцы также планировали забрать форварда «Ромы» Тэмми Абрахама. Однако тот отклонил предложение «Зенита», поскольку хочет выступать в одной из топ-5 лиг Европы, сообщил журналист Николо Скира. Тем забавнее, что в итоге Абрахам едет в Турцию. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Тэмми переходит в «Бешикташ».

«Спартак» попрощался с Абеной и обыграл «Торпедо»

Команда Деяна Станковича в первом товарищеском матче на сборах обыграла «Торпедо» на своей базе в Тарасовке (3:1). Следующая встреча москвичей состоится 6 июля с «Крыльями Советов».

«Спартак» официально объявил об уходе центрального защитника Миэнти Абены. «Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Миэнти за время, проведённое в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе», — говорится в заявлении пресс-службы клуба. Новой командой суринамца стал турецкий «Газиантеп».

Миэнти Абена Фото: gaziantepfk.org

Также москвичи, вероятно, снова отправят Антона Зиньковского в аренду. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 29-летний полузащитник отправится в «Сочи» до лета 2026 года.

А ещё «Спартак» планировал купить полузащитника «Марселя» и сборной Марокко Аззедина Унаи. Однако игрок отклонил предложение москвичей. Французское издание L'Equipe в своём материале отметило: Унаи чётко дал понять «Марселю», что его не интересует вариант со «Спартаком». Но французский клуб давит на игрока, чтобы сделка состоялась, поскольку предложение «Спартака» достигает € 12 млн.

«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» устроили ММА на поле

В товарищеском матче «Краснодара» и «Динамо» Махачкала произошла массовая потасовка. На 39-й минуте футболисты и сотрудники обоих клубов рванули друг к другу. На поле началась толкучка, некоторые игроки пытались ударить оппонента. По красной заработали сразу пятеро: Жоау Батчи и Кевин Ленини — у краснодарцев, Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков — у махачкалинцев.

«Локо» добился снятия трансферного бана. И упустил Веру

«Локомотив» отправил € 65 тыс. в качестве уплаты долга «Мариуполю» за воспитание футболиста Марка Мампасси, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. И в понедельник, 30 июня, пресс-служба москвичей объявила, что ФИФА сняла с клуба временный бан на регистрацию новых футболистов. История разрешилась быстро и успешно.

Но есть и плохие новости для «Локо». Как стало известно «Чемпионату», один из клубов Саудовской Аравии перебил предложение москвичей аргентинскому полузащитнику Лукасу Вере по зарплате в 2,5 раза. По плану аргентинец должен был 27 июня прилететь в Москву и пройти медосмотр в течение двух дней, после чего подписать контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц. Однако теперь игрок переезжает в Саудовскую Аравию.

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато «Локомотив» приобрёл белорусского вингера Александра Французова. 21-летний футболист заключил контракт до 2028 года. Впрочем, на ближайшие полгода Александр вернётся в «Арсенал» на правах аренды.

А легенда москвичей Дмитрий Лоськов ушёл на повышение. Ранее он входил в тренерский штаб. Теперь же Лоськов занял должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Как отметили в «Локо», ему предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды.

Даку остаётся в Казани

Мирлинд Даку в июне находился в шаге от трансфера в «Зенит». Но клуб и игрок не договорились по условиям контракта. Зато «Рубин» заключил улучшенное соглашение с албанским форвардом. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, казанцы продлили контракт с Даку до лета 2028 года. Теперь зарплата 27-летнего футболиста составляет € 3 млн в год. Топ-сделка для Мирлинда?

Изменения в составе «Крыльев»

Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе важного футболиста — 29-летнего крайнего защитника Гленна Бейла. Нидерландец выступал за клуб с 2021 года и за это время провёл 108 матчей. Также «Крылья» объявили, что голкипер Иван Ломаев покидает команду. 26-летний игрок выступал за самарцев с 2020 года.

Иван Ломаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но есть у «Крыльев» и пополнение. Самарцы объявили о прибытии в расположение команды нападающего «Локомотива» Вадима Ракова. 20-летний игрок перешёл в «Крылья» на правах бесплатной аренды до конца сезона-2025/2026 без права выкупа. Зарплату Ракова в 1,5 млн рублей в месяц будут платить самарцы.

Писарский угодил в скандал со ставками

В «Сочи» появился новый спортивный директор: клуб назначил Игоря Кудряшова. До перехода к южанам он возглавлял отдел селекции департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива». С 2019 по 2023 год Кудряшов работал в «Пари НН» на посту заместителя генерального директора, отвечая за трансферную политику и развитие молодёжного футбола. Кудряшов начинал свой профессиональный путь в Томске, где с 2005 по 2018 год был спортивным директором «Томи».

Но главная новость, связанная с «Сочи», — ставочный скандал с Владимиром Писарским. Metaratings сообщил, что форвард сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Владимир получил прямую красную карточку на 35-й минуте игры, после чего его команда проиграла. Букмекеры дали сигнал в РФС, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». КДК рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании (3 июля).

Владимир Писарский Фото: pfcsochi.ru

В случае если вина Писарского будет доказана, форварду «Сочи» грозит длительная (и даже пожизненная) дисквалификация. Однако Sport Baza сообщила, что Владимир прошёл полиграф после обвинений в игре на ставках и в манипулировании результатом матча. Тот показал, что форвард «Сочи» не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. Следим за историей.

«Торпедо» заменило обвиняемого в коррупции гендиректора

Суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Поэтому москвичи назначили нового руководителя. Гендиректором «Торпедо» стал Сергей Синяев. Ранее он занимал руководящие должности в «Астрахани» и «Волгаре» Астрахань (2017-2022), а также управлял спортивными объектами СК «Торпедо» (2023-2025).

«Балтика» активно готовится к РПЛ

Калининградцы вернулись в элиту спустя год в Первой лиге. И «Балтика» вносит глобальные изменения в состав. Клуб объявил об уходе Виталия Лисаковича, Дениса Терентьева, Евгения Чернова и Олега Исаенко. Первые двое ушли из команды по истечении контрактов. Чернов и Исаенко — в связи с окончанием договора аренды.

А новичком «Балтики» стал защитник Александр Филин. 29-летний футболист подписал контракт на три года и взял 39-й номер. Ранее Филин выступал за «Химки», которые по итогам сезона-2024/2025 прекратили существование.

Александр Филин Фото: fc-baltika.ru

Ещё один игрок «Зенита» перебрался в «Ростов»

Южане продолжают активную трансферную кампанию. И снова забирают юного футболиста из системы «Зенита». На этот раз в Ростов-на-Дону переехал левый защитник Александр Тарасов. 19-летний футболист подписал контракт на пять лет. Ранее «Ростов» заключил соглашение с экс-защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым и забрал форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова.

«Акрон» сохранил капитана

«Акрон» объявил о продлении контракта с 31-летним защитником и капитаном команды Константином Савичевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года. Савичев выступает за тольяттинцев в 2021-го. Вместе с клубом он вышел из Первой лиги в РПЛ. Константин — один из рекордсменов «Акрона» по количеству проведённых матчей (третье место после Сергея Волкова и Ивана Чудина). Савичев принял участие в 135 встречах, в которых отметился 11 голами и 21 результативной передачей.