ЦСКА не заметил «Партизан». А на поле вышел даже Набабкин! Видео

На второй матч межсезонья к ЦСКА приехал действительно интересный соперник. Ведь назвать таковым «Амкал» именно с точки зрения футбола сложно. Будущий участник квалификации Лиги Европы сербский «Партизан» куда привлекательнее. В этой игре мы увидели небольшую интригу и даже мяч, который влетел в ворота благодаря Алеррандро! Уже неплохой сюжет.

Вообще, ЦСКА вышел из отпуска позже многих. Всё из-за того, что завершил прошлый сезон Суперфиналом Кубка России и выигранным трофеем. Поэтому отдых продлили, а параллельно нашли нового главного тренера Фабио Челестини. Но всё же оценивать его идеи по встрече с «Амкалом» едва ли правильно. С «Партизаном» – другое дело. Сербский клуб не в первый раз приезжает в Москву на товарищеские матчи. Но при этом имеет ужасную статистику – пять поражений в шести встречах за всю историю. И только одна ничья – в далёком 2005-м.

Начало игры подтвердило справедливость этой статистики. Москвичи быстро взяли мяч под контроль и прижали соперника к воротам. При этом бросилась в глаза корректировка схемы. «Ромба» уже не было. Куда больше это походило на 4-3-3 с Кисляком, Мухиным и Вильягрой в центре, а впереди – Глебов, Шуманский и Мусаев. Выбор Челестини, за которым интересно было наблюдать.

Правда, в начале всё могло закончиться травмами – по голове прилетело сначала Глебову, а потом – Роше. Но хорошо, что обошлось без чего-то серьёзного. ЦСКА действительно начал активнее, а сербы почти не выбегали на чужую половину поля. Давление вызывало волнение и естественные ошибки. Первой же воспользовались хозяева – мяч после прострела заметался в штрафной и отскочил точно на ногу Глебову. Тот оказался один перед вратарём. И момент свой использовал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого сербы чуть выдохнули. И поняли, что обороняться всю встречу – глупо. Тем более совсем скоро у них матч квалификации Лиги Европы с кипрским АЕКом. И надо тестировать в том числе атаку. Они пошли вперёд, начали с дальних ударов и даже заработали угловой. А розыгрыш привёл к красивейшему голу – Юрчевич навесил в район линии штрафной точно на набегающего Рогановича, а тот в одно касание пробил в угол. Акинфеев почти спас, но мяч всё-таки влетел в сетку.

Ощущение, что главную задачу «Партизан» выполнил. Потому что потом гости снова в основном оборонялись. ЦСКА же показывал мастер-класс по упущенным моментам – Мусаев, Роша, Шуманский транжирили шансы, словно это выставочный матч. А сербы ничего не могли сделать. Игра в атаке совсем потухла. Неужели так силён соперник?

В перерыве Челестини поменял половину состава, а камеры выхватили на трибунах Кирилла Набабкина, который заводил фанатский сектор. Он, кстати, оказался в заявке и по плану должен появиться в конце – красивый жест для собственной легенды, которая завершила карьеру. Видимо, взаимное обновление игроков на поле чуть-чуть помогло «Партизану» – за ними остался первый момент в тайме, который не стал проблемой для Акинфеева.

А потом ЦСКА забил второй – Круговой неожиданно оказался на позиции центрального нападающего, влетел в штрафную, однако не стал бить сам. Откатил в сторону Алеррандро, который тоже вышел на поле. Но того опередил Угрешич и срезал мяч в свои ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом москвичи забили третий. Тончайший пас Мойзеса нашёл ногу Кисляка, который грамотно открылся и переправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Победитель уже был ясен. Хоть и стоит признать, что сербы после перерыва выглядели живее. И даже создали несколько подходов к воротам. Однако Акинфеев явно не собирался пропускать. А за пять минут до конца на поле всё-таки вышел Набабкин, которому в шутку перед этим передали аптечку. За короткий отрезок он даже коснулся мяча, а после был признан лучшим игроком встречи.

А кто, собственно, ещё? У Челистини вторая победа подряд, на этот – раз с более статусным соперником. И можно точно сказать, что ЦСКА не выглядит растерянным. И это в том числе заслуга нового тренера.