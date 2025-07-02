Я внезапно понял, для чего нужен клубный ЧМ

К середине клубного ЧМ, скорее всего, каждый уже определился, как относиться к этому турниру. Если вы планировали разочароваться, то вам даже повод искать не пришлось. Новости об адских задержках матчей всплывают чуть ли не каждый день, а фотографии пустых трибун заполонили соцсети. Но если обратить внимание на сам футбол – там есть на что посмотреть. Как в плане крутых сценариев, так и в плане уровня игры. Европейцам дали понять, что на других континентах тоже что-то умеют.

Тьяго Силва Фото: Steph Chambers/Getty Images

Одним из таких матчей стал «Интер» — «Флуминенсе» (0:2). Во время него я понял, чем на самом деле прекрасен такой турнир, как КЧМ. Тьяго Силва – один из моих самых любимых футболистов всех времён. Редкий случай, когда совпали и сильный игрок, и абсолютно киношная история борьбы с туберкулёзом, и человеческие качества, которые удалось прочувствовать во время нашего интервью.

Казалось, этого футболиста я больше не увижу на поле. Ну разве что в каких-нибудь благотворительных играх ветеранов. А тут вполне себе профессиональный уровень. «Флуминенсе» выбил «Интер», вышедший оптимальным составом, насколько это возможно, и очень не хотел проигрывать, судя по послематчевым комментариям. Силве сейчас 40 лет, скорость уже не та, однако за счёт выбора позиции он выиграл все единоборства. Его слёзы после матча не врут – для него это было важно.

Тьяго Силва Фото: Steve Limentani/Getty Images

И ведь КЧМ – это ведь не только Силва, а целое скопление любимых старичков. Анхель Ди Мария – лучший бомбардир турнира, хоть его «Бенфика» уже и вылетела. Тут опустим, что все голы он забил с пенальти. Такое не должно затмевать гениальность человека, которого, на мой взгляд, недооценивают. До сих пор считаю, что финал ЧМ-2022 затащил именно он, а не Лео Месси.

Ещё один человек, кого было приятно увидеть – Оливье Жиру. Не то чтобы прям великий, но важная фигура. Хотя проблески гениальности были и у него. Гол ударом скорпиона – это история АПЛ. Ну и вообще, его признавали самым сексуальным футболистом планеты. Это было в 2015-м, однако с тех пор он не особо изменился. Забавный персонаж. И из всех возможных соперников в 1-м туре ему досталась именно бывшая команда. Смешно было наблюдать, как он несколько минут не мог выйти на замену в матче с «Челси» из-за отсутствия футболки.

Оливье Жиру Фото: Michael Regan/Getty Images

Тут обязательно нужно вспомнить и про Серхио Рамоса. Честно скажу, что пропустил новость о его переходе в мексиканский «Монтеррей». Казалось, защитник завершил карьеру в «Севилье», что было бы логично. И вот он на КЧМ забивает в своём привычном стиле – головой после навеса с углового. Разве что забыл удалиться. Даже ни одной карточки не получил за три матча по 90 минут. В этом плане подвёл, конечно. Стареет.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ну и ещё одного человека явно стоит упомянуть. Просто потому, что он главный футболист XXI века (хоть и получил на пару «Золотых мячей» больше, чем должен был). Я, как и большинство из вас, не смотрю МЛС. Максимум попадаются какие-то видосы в соцсетях. Вроде знаешь, что он ещё не закончил, но из поля зрения выпал. А тут кладёт победный мяч в ворота «Порту». И именно этот гол позволяет выйти из группы.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Мне кажется, такими моментами могут насладиться далеко не только фанаты Месси, Силвы, Ди Марии, Жиру или Рамоса. С этими старичками связана моя жизнь. Было просто приятно увидеть их снова. И если Лионель явно сыграет на ЧМ-2026, то других можно было последний раз в жизни увидеть в деле. Ладно, ещё вроде Оливье вот-вот вернётся в чемпионат Франции.