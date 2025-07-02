Юный форвард «Реала» снова забил на КЧМ! Спокойно выбили «Ювентус» и вернули Мбаппе

«Реал» стал ещё одним четвертьфиналистом клубного чемпионата мира. Третья подряд победа «сливочных» под руководством Хаби Алонсо! Мадридская команда прошла «Ювентус» и теперь сыграет с дортмундской «Боруссией» или с мексиканским «Монтерреем».

В заявку «Реала» наконец вернулся Мбаппе, но пока Килиан, конечно, не в той форме после гастроэнтерита, чтобы получать место в стартовом составе. Поэтому в основе продолжает выходить молодой Торрес – одно из открытий клубного чемпионата мира. 21-летний воспитанник «сливочных» играл в паре форвардов с Винисиусом Жуниором в тактической схеме 5-3-2 (либо 3-5-2). К слову, в число запасных у мадридцев попали также восстановившиеся от травм Карвахаль и Милитао. «Ювентус», в свою очередь, использовал систему 5-4-1 с Коло Муани на острие.

«Реал» в первом тайме немного больше контролировал мяч (преимущество по владению – 57% на 43%), но долго ничего не создавал. Команде Хаби Алонсо не хватало командной скорости при развитии атак. Её недостаток пытался компенсировать индивидуальной Винисиус Жуниор. Однако у самого бразильца оставляло желать лучшего взаимодействие с Торресом. Разбежаться на флангах тоже не получалось. Например, Трент справа то поперёк-назад играл, то делал забросы куда-то не туда. Более того, с его потери в перспективной ситуации начался контрвыпад «Ювентуса» на седьмой минуте, когда туринцы организовали первый голевой момент. Коло Муани раскрутил атаку тонким пасом пяткой на Йылдыза и дождался обратной передачи на ход. Вылетел один на один. Француз подсекал мяч, но перестарался – выше цели.

Оружием «Реала» в этом матче были и дальние удары, которые, впрочем, до поры до времени также не представляли собой реальной угрозы. Только на исходе получаса команда Хаби Алонсо соорудила свой первый голевой момент, когда вскрыла оборону «Ювентуса» простой стенкой в правом полуфланге. Беллингема вывели на убойную позицию, но вратарь Ди Грегорио спас «старую синьору».

Перед перерывом «Реал» выдал действительно мощный отрезок. Задышал правый фланг, куда для помощи Тренту смещался Гюлер. Вальверде мощно зарядил издали – голкипер туринцев снова совершил классный сейв. Тогда подсевший «Ювентус» перестал угрожать контратаками. До этого команда Игора Тудора в ряде эпизодов успешно пользовалась тем, что «Реал» недорабатывал в центре поля при обороне.

В этот отрезок игры мы увидели уже другой, настоящий «Реал». Мадридцы увеличили темп и вскоре после перерыва повели. Интересно, что команда Хаби Алонсо несколько раз убегала в опасные контратаки после угловых «Ювентуса». Но забила всё же со своего стандарта. И опять это сделал Торрес! Уже третий гол Гонсало на КЧМ-2025. Трент забрал на подборе вынесенный мяч и на сей раз вырезал безупречный кросс справа в ту зону перед воротами, где «Реал» создал преимущество три в два. Никто не помешал нападающему пробить головой – без шансов для Ди Грегорио.

Гол Гонсало Торреса Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

У «Ювентуса» после пропущенного гола подкосились ноги, а «Реал» продолжал давить, чтобы быстро добить соперника. Это не получилось. Хотя в середине второго тайма Хаби Алонсо поднял со скамейки Мбаппе, который заменил Торреса и дебютировал на клубном чемпионате мира. Килиан бодро влился в игру. Сделал несколько впечатляющих рывков, прилично действовал в подыгрыше. Один из таких моментов завершился очередным сейвом Ди Грегорио. Затем тренер «Реала» призвал свою команду жестами успокоить игру, просто покатать мяч. И Мбаппе как-то растворился.

Тем не менее план Хаби Алонсо сработал, и «Ювентус» даже не смог устроить финальный штурм. Для сравнения – статистика по xG. Если до перерыва туринцы даже превзошли «Реал» по этому показателю (0,73 против 0,66), то во второй половине проиграли вчистую (0,04 против 0,91). Ещё сильнее впечатлила разница по количеству ударов – 21:6 в пользу мадридцев, в створ – 11:2. Последней надеждой команды Тудора стало падение Коло Муани в штрафной «Реала» в компенсированное время, но никакого пенальти там не было. Судья Марциняк легко разобрался в эпизоде.