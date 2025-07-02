РФС больше нельзя тянуть с решением по «Торпедо» в РПЛ. Ситуация — сюрреалистическая!

Это начинает раздражать. «Торпедо», «Сочи», Владимир Писарский… Уже где-то в прошлом истории с «Пари НН», «Химками», «Черноморцем». Но как же много скандалов! Мы живём во времена, когда один имиджевый провал накладывается на другой. И словно к этому уже привыкли. Мало кто чему-либо удивляется, открывая ленты новостей: если случилось что-то позорное – это уже норма. Над этим прикалываются, создают мемы, будто так и должно быть. Хоть и ведёт себя аудитория подобным образом скорее от безысходности. Никто же не объясняет, как бороться с этой кучей проблем в российском футболе.

Ситуация с «Торпедо» – самая глобальная из всех, что сейчас есть. Мы ведь не будем всерьёз говорить об исключении «Сочи» из-за одного игрока, который — возможно! — сделал ставку на свою же игру. В РФС это, кстати, понимают – уже выступили с заявлением. Возможное воздействие на результат одного человека точно не повод банить весь клуб, который хоть и не совсем по-спортивному, но заслужил место в РПЛ.

А вот когда на результат – опять же, возможно — пытаются повлиять акционер и генеральный директор – это уже куда серьёзнее. Да, мы внимательно следим за ходом дела, однако не нужно быть великим юристом, чтобы понимать – расследование будет долгим. Куда важнее тот факт, что времени на «ждать» у российского футбола нет. Сезон стартует менее чем через две недели. А мы до сих пор не понимаем даже, каков будет состав участников РПЛ – хотя он утверждён лигой. Ведь от РФС исходят весьма прозрачные намёки, что свёрстанный календарь двух турниров может полететь в мусорку. Всё из-за потенциального исключения того самого «Торпедо».

Обратите внимание на недавние слова генерального секретаря организации Максима Митрофанова – никаких двойных трактовок. Чёткие слова: московский клуб может остаться без РПЛ.

Максим Митрофанов генеральный секретарь РФС «Департамент защиты игры проводит проверку. Возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация. Мы говорили о том, что для нас важно принять решения не позднее чем за неделю до старта соревнований. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем».

То есть все те решения, что принимались совместно с РФС, могут быть аннулированы. И «Торпедо», которое сейчас подписывает игроков под РПЛ, проводит сбор под РПЛ и уже наверняка посчитало бюджет под РПЛ, может там не оказаться. И узнать об этом за неделю до старта сезона? Это же сюрреализм!

Ок, предположим, что всем плевать, к чему там готовится клуб, учитывая поступок его руководителей. Но есть ли у РФС план Б? Начинать сезон с 15 командами? Уже выглядит как собственный провал. Заводить в РПЛ «Оренбург» или «Урал», которые вовсю готовятся к Первой лиге и собирают под неё состав? Чем это, исходя из логики, будет лучше сохранения «Торпедо»? Может, нам и объяснят, но я не понимаю.

Ладно если бы всё это провернули быстро. Тогда вопросов нет – или их было бы сильно меньше. У клубов оставалось бы четыре-пять недель, чтобы всё осознать и смириться. Условному «Уралу» – зайти в РПЛ, а «Торпедо» – поразмышлять о собственном существовании. Но нет. О расследовании департамента защиты игры (самого загадочного органа РФС) мы узнали больше недели назад, однако до сих пор нет никаких результатов. Просто продолжается работа. Просто будто бы нет плана Б (правда, судя по количеству скандалов, это уже план В или даже Г). Но раскройте хотя бы процедуру! Хочется понимать, есть ли серьёзные основания для дисквалификации «Торпедо». И главное – нужно понимание, когда итоговое решение будет принято.

Получится максимально странно, если за неделю до старта сезона РФС соберёт брифинг и как ни в чём не бывало сообщит: мы исключаем «Торпедо», а вместо него будет играть «Урал». Или «Оренбург». С составом для Первой лиги. Или чиновники вообще перепишут календарь РПЛ, оставят в группе Кубка России три команды и сезон будут жить во вселенной с 15 клубами в Премьер-Лиге.

Кого из этих двух мужчин хотели бы вернуть? Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Можно ещё отстать от «Торпедо». Или «простить», даже если вина будет доказана: допустить клуб до РПЛ без санкций. Или отнять очки перед стартом чемпионата. Но в первом случае мы получим массу возмущений, дескать, а что, так было можно? И зачем нужно было расследование? Если же снять с «Торпедо» очки, то мы заранее получим главного аутсайдера – для турнира это огромный удар.

Так или иначе, сегодня любое решение РФС будет плохим. Как и в случае с «Пари НН». Да, обвинять в этом РФС или РПЛ немного странно: предвидеть прямо всё – сложновато. Однако сейчас именно от них зависит вопрос наименьших последствий.