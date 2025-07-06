Сколько звёзд футбола осталось без работы! Главные свободные агенты этого лета

В первый день июля завершились контракты у целой группы известных игроков. Их договоры не были продлены, так что эти футболисты начинают новый сезон свободными агентами. Очевидно, что многие из них не задержатся на трансферном рынке и получат выгодные предложения от новых клубов. Но пока они официально – безработные. Рассказываем о самых статусных и высококлассных свободных агентах лета 2025-го.

Томас Парти

Томас Парти Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ганский опорный полузащитник был важной фигурой для «Арсенала» на протяжении пяти сезонов, но не нашёл общего языка с руководством лондонского клуба в вопросе продления контракта. Инсайдер Фабрицио Романо писал, что «канониры» предложили Парти изменение структуры зарплаты, которая по прежнему соглашению составляла £ 200 тыс. в неделю до вычета налогов. Игрока это не устроило. Теперь Томас достанется кому-то бесплатно. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 встреч в АПЛ, стал автором четырёх голов и двух голевых передач. Transfermarkt оценивает 32-летнего ганца в € 14 млн. Одним из претендентов на Парти называют «Барселону».

Марко Верратти

Марко Верратти Фото: Danilo Di Giovanni/Getty Images

Экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии уехал из Европы в Катар ещё в сентябре 2023-го, но до сих пор оценивается достаточно высоко. По версии Transfermarkt, 32-летний Верратти стоит € 10 млн. Однако сейчас платить за Марко не нужно. Только «подъёмные» и агентские, которые, впрочем, тоже наверняка будут немаленькими. Центрхав попрощался с «Аль-Араби» и стал свободным агентом. В завершившемся сезоне Верратти сыграл всего 16 матчей в катарском чемпионате, забил четыре гола и сделал четыре голевых паса. Центрхав может вернуться в Италию, но не исключено, что останется в Катаре. Он интересен «Аль-Духаилю».

Виктор Линделёф

Виктор Линделёф Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Шведский центральный защитник завершил свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», которая продлилась восемь сезонов. Теперь 30-летний скандинав – безработный. Предложения от английского клуба продлить контракт Линделёф не получил, что неудивительно, если учитывать, как сложился для манкунианцев последний год. Сам Виктор провёл 16 встреч в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Его рыночная стоимость по версии Transfermarkt – € 8 млн. Однако даже в качестве свободного агента центрбек не пользуется повышенным спросом. СМИ и инсайдеры писали об интересе к нему «Эвертона», а также неназванных команд из Италии, Испании и Саудовской Аравии.

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ещё один скандинавский футболист, попрощавшийся с «Манчестер Юнайтед» – датчанин Эриксен. Креативный полузащитник отыграл за манкунианцев три года. Теперь, видимо, покинет не только «МЮ», но и вообще сильнейшую лигу Европы. «Ещё ничего нет, что я бы подписал. Предпочёл бы уйти из АПЛ. Чувствую, что уже отыграл своё в Премьер-лиге, поэтому смотрю за пределы Англии», – признался Кристиан после окончания сезона АПЛ, в котором он набрал 1+2 в 23 матчах. Претендентами на 33-летнего центрхава назывались «Рейнджерс» и «Мальорка». Рыночная стоимость Эриксена оценивается в € 4 млн.

Томас Мюллер

Томас Мюллер Фото: Dylan Buell/Getty Images

О том, что легенда «Баварии» уйдёт из мюнхенского клуба, было известно ещё в апреле. Тем не менее до сих пор нет точной информации, какая команда станет второй в карьере Мюллера. 35-летний нападающий продолжает выбирать. Переговоры с немцем вела «Фиорентина», но самый серьёзный интерес к нему – в МЛС. Кажется, Томас переедет в США. «Да, есть вероятность, что я перейду в клуб МЛС, однако мне нужно всё обдумать. Пока я полностью сосредоточен на клубном чемпионате мира. Возможно, какие-то переговоры идут за кулисами, но главное сейчас – турнир. Я никуда не спешу, не испытываю стресса при принятии решений, а там посмотрим», – признался в конце июня Мюллер. В прошедшем сезоне Бундеслиги он набрал 1+4 в 30 встречах, оценивается в € 6 млн.

Лука Йович

Лука Йович Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Милан» не стал предлагать новое соглашение нападающему сборной Сербии, и 27-летний бомбардир, за которого «Реал» когда-то заплатил € 63 млн, оказался на рынке свободных агентов. На сегодняшний день Йович оценивается всего в € 4,5 млн. В минувшем сезоне Лука забил два гола в 15 матчах чемпионата Италии. Где серб продолжит карьеру, пока непонятно. В последние трансферные окна его пытались привезти даже в Россию, писали об интересе «Зенита» и «Спартака». Сейчас петербуржцы тоже ищут форварда, но о Йовиче даже слухов нет. Появлялась информация только о предложении от мексиканского «Крус Асуля».

Федерико Бернардески

Федерико Бернардески Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

А вот экс-вингер сборной Италии и победитель Евро-2020, напротив, уезжает из МЛС. Его отношения с «Торонто» завершены – стороны договорились о расторжении контракта «по обоюдному согласию». Бернардески выступал за канадский клуб с лета 2022-го, так что провёл в США три года. В нынешнем сезоне Федерико поучаствовал в 15 встречах МЛС, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. 31-летний итальянец был одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с гарантированным годовым доходом в размере $ 6,3 млн. Теперь Бернардески близок к возвращению на родину. Он ведёт переговоры с «Болоньей».

Аксель Витсель

Аксель Витсель Фото: Buda Mendes/Getty Images

Бывший полузащитник «Зенита» уходит из «Атлетико», за который отыграл три года. В мадридском клубе бельгиец был превращён Диего Симеоне в центрального защитника и неплохо раскрылся в новой роли. В прошедшем сезоне Витсель провёл 14 матчей в чемпионате Испании, отдал одну голевую передачу. А на КЧМ забил свой единственный гол – «Сиэтлу». Тем не менее контракт с 36-летним универсалом решили не продлевать. Аксель, оцениваемый в € 2 млн, по всей видимости, вернётся в родной «Стандард», где спокойно и завершит карьеру. Спортивный директор льежского клуба Марк Вильмотс хочет видеть Витселя сначала игроком команды, а затем – своим помощником.

Сесар Аспиликуэта

Сесар Аспиликуэта Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Другой возрастной защитник, прощающийся с «Атлетико» – 35-летний Аспиликуэта. Экс-игрок сборной Испании ушёл из мадридского клуба после двух сезонов в команде Симеоне. В минувшем Сесар поучаствовал в 14 встречах Примеры, забил один гол «Эспаньолу». Его рыночная стоимость опустилась до очень скромной суммы – € 1,5 млн. Будущее универсального защитника – в тумане. Инсайдер Романо писал, что Аспиликуэта готов остаться в европейском футболе в случае интересного предложения, однако точно не вернётся в АПЛ из уважения к «Челси». Испанец также готов отправиться на другой континент.

Кто ещё из звёзд в списке свободных агентов?

В списке игроков, ставших свободными агентами с 1 июля, есть ещё немало известных имён. При желании можно было не ограничиваться топ-10. Новые клубы ищут Эдин Джеко, Хаким Зиеш, Марко Арнаутович, Люк де Йонг, Душан Тадич, Хуниор Фирпо, Николас Тальяфико, Давиде Калабрия, Серхио Регилон, Марио Балотелли и другие. Кто-то из них уже договорился о контрактах – осталось дождаться официальной информации. Например, Джеко возвращается в Италию и собирается продолжить карьеру в «Фиорентине», где, по информации Романо, заработает € 1,5-1,8 млн за сезон после вычета налогов.