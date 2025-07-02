Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ

Клубный чемпионат мира наконец можно полноценно смотреть! Он очистился от «Оклендов», «Ульсанов», «Сиэтлов» и прочих «Аль-Ахли». Остались самые сильные и интересные.

Никакого негатива по отношению к тем, кто вылетел после группового этапа. Но всё же до плей-офф проходных матчей было уж очень много. Многие из них ещё и начинались в дико неудобное для просмотра время. Ещё и полупустые трибуны… В общем, хорошо, что всё это позади.

Теперь если и нужно бороться со сном, то ради чего-то действительно крутого. Позади 1/8 финала, и она подарила отличное зрелище! Отличное и очень разнообразное. Многие экзотические команды отсеялись после группового этапа («Мамелоди», мы скучаем!), однако эклектика всё равно осталась. Здорово, что к плей-офф чемпионат мира остался чемпионатом мира, а не превратился в Лигу чемпионов. Европейцев отлично разбавили команды из других частей света.

Ниже – пять главных впечатлений по итогам 1/8 финала КЧМ. Суммируем всё, что позади. И предвкушаем сочнейшее продолжение.

Трансформер Хаби Алонсо

Хаби Алонсо в «Реале» – буквально как керамист перед гончарным кругом. Постепенно он лепит новую команду. Пока получается не всё. Много новых идей, уже подъехали новые футболисты. Нужно время. Но очертания нового «Реала» уже проявляются.

Уже пару лет в отношении «Мадрида» актуален вопрос: Орельен Тчуамени – опорник или всё-таки центральный защитник? Брали его как полузащитника, однако затем, когда возникла необходимость, Карло Анчелотти перевёл француза в центр обороны. Сначала это была разовая акция. Потом она повторилась. А потом – ещё раз. И ещё раз.

Орельен Тчуамени на КЧМ Фото: Francois Nel/Getty Images

Алонсо решил замиксовать все качества Тчуамени. В системе Хаби Орельен – и полузащитник, и защитник одновременно. Новый «Реал» тактически очень переменчив, там много гибридов. И Тчуамени в этой системе – главный игрок-перевёртыш. Он либо опускается третьим центральным защитником к Дину Хёйсену и Антонио Рюдигеру/Раулю Асенсио, либо оказывается в центре поля и помогает Феде Вальверде и Арде Гюлеру.

К слову, роли Гюлера и Феде тоже меняются. Если при Анчелотти Арда чаще играл ближе к правому флангу, то Алонсо использует его в центре. Причём не на позиции «десятки», а поглубже – ближе к «восьмёрке». Там же располагается и Вальверде. И у него очень большие полномочия в построении игры. Кажется, при Анчелотти Феде никогда не вёл игру так, как сейчас при Алонсо. Через него идут буквально все мячи. Он не вспомогательный элемент в розыгрыше, а самый-самый ключевой.

Возможно, функционал Гюлера и Феде изменится, когда/если «Реал» подпишет контролирующего полузащитника в центр. Говорили про Ангело Штиллера из «Штутгарта», но пока он не доехал до Мадрида. И не факт, что вообще доедет. Может быть, купят кого-то другого. Есть вариант использовать Трента как разыгрывающего. Однако пока это происходит только эпизодически. Нет ощущения, что прямо сейчас Алонсо рассматривает этот вариант как самый основной.

Хаби Алонсо и футболисты Реала на КЧМ Фото: Megan Briggs/Getty Images

Мощное появление Хёйсена, голы молодого Гонсало Гарсии Торреса, новые роли тех, кого мы знаем уже не один сезон, – «Реал» сильно интригует и увлекает. Каким он будет дальше, как будет меняться, что ещё с ним произойдёт – этот сюжет не уступает лучшим образцам с Netflix или HBO. А ведь мы ещё Килиана Мбаппе толком не видели. Он только-только выздоровел после гастроэнтерита и дебютировал на КЧМ лишь в плей-офф – в матче с «Ювентусом».

В общем, запасаемся попкорном и смотрим! Следующая серия мадридской саги – четвертьфинал с «Боруссией». Не переключайтесь!

В чём секрет «Аль-Хиляля»?

Симоне Индзаги полностью оправдал своё приглашение в «Аль-Хиляль». Да-да, уже! Всего месяц назад он и его «Интер» были уничтожены «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. А теперь Индзаги пишет историю на КЧМ. А «Интер»… Впрочем, к миланцам ещё вернёмся.

Ничья с мадридским «Реалом», выход из группы и победа над «Манчестер Сити» с четырьмя забитыми мячами – вероятно, когда шейхи запускали саудовский футбольный проект, они мечтали именно об этом. Да, пока это разовая акция. Но тем не менее это случилось! Президент «Аль-Хиляля» Фахад бин Нафель так расчувствовался, что заплакал на трибуне после победы над «Сити».

Вообще, это была очень принципиальная игра. И не только потому, что это плей-офф. «Аль-Хиляль» – из Саудовской Аравии. А «Манчестер Сити» владеет шейх Мансур из ОАЭ. Так что это было дерби! Потому и без того грандиозная победа стала для «Аль-Хиляля» и его руководителей ещё слаще.

Индзаги – безусловно, красавец. Но нельзя сказать, что он кардинально изменил «Аль-Хиляль». Он не мог этого сделать за месяц. Ему помог багаж, который оставил Жорже Жезуш. Португалец тренировал «Аль-Хиляль» до Симоне и сделал отличную команду европейского класса. Конечно, у него для этого были соответствующие игроки. Однако, как показывает жизнь, не всем саудовским клубам это помогает. Дорогих футболистов могут себе позволить многие. А вот слепить мощную команду получается далеко не у всех. У Жезуша получилось.

Жорже Жезуш Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Кстати, в новом сезоне «Аль-Хиляль» и Жорже вновь должны встретиться. Португалец вот-вот возглавит «Аль-Наср». Может быть, хотя бы с ним Криштиану Роналду наконец сможет что-нибудь выиграть на Ближнем Востоке.

Ну а у Индзаги впереди четвертьфинал с «Флуминенсе». Это очень крепкая команда, но она вряд ли испугает «Аль-Хиляль» после «Реала» и «Сити». Саудовцам вообще теперь некого бояться, им этот мир абсолютно понятен. Если они пройдут «Флуминенсе», в полуфинале их будет ждать победитель пары «Палмейрас» – «Челси». Играть можно и с теми, и с другими.

Симоне Индзаги и футболисты «Аль-Хиляля» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

«Аль-Хиляль» уже совершил прорыв. Однако ситуация складывается так, что прорыв может получиться ещё круче. Вы только представьте, какую благодарность получит Индзаги, если пройдёт ещё дальше! Не исключено, что из тренеров он переквалифицируется в шейхи. И больше никогда не будет онлайн.

«Интер» в аду

Симоне Индзаги мог встретиться с «Интером» в 1/4 финала КЧМ. Однако в это совсем не верилось. «Интер», допустим, обыграет «Флуминенсе». Но чтобы «Аль-Хиляль» прошёл «Манчестер Сити»…

А в итоге Индзаги со своей командой – в четвертьфинале, а «Интер» – уже дома. Конечно, «нерадзурри» это неприятно. Однако дело в том, что ранний вылет с КЧМ на фоне триумфа Индзаги, – это не единственная и далеко не главная проблема «Интера».

«Интер» проиграл «Флуминенсе» и вылетел с КЧМ Фото: Buda Mendes/Getty Images

Вокруг Кристиана Киву всё горит. Он старается держать лицо, но очевидно, что в «Интере» не всё в порядке. После ухода Индзаги команда не перестала быть возрастной. Она еле дожила до конца Серии А и до финала ЛЧ. А теперь – ещё и клубный чемпионат мира. «Интер» измотан. Да, за участие в КЧМ клуб получит неплохие призовые. Однако точно ли для «Интера», у которого уже несколько месяцев язык на плече, призовые важнее отдыха?

Команде нужна перезагрузка. Пришли Петар Сучич и Луис Энрике, на очереди – Анж-Йоан Бонни из «Пармы». Но, во-первых, их только предстоит полноценно интегрировать в состав. А во-вторых, новички наверняка ещё понадобятся. В том числе на одну из лидерских позиций.

Хакан Чалханоглу не играл на клубном чемпионате мира. Его очень хочет «Галатасарай». «Свет наших очей» – так президент турецкого клуба высказался о Хакане. Чалханоглу – важнейший игрок «Интера», один из лидеров полузащиты. Прямой замены ему нет. Если он уйдёт, «Интер», конечно, получит солидные деньги. Но кто будет играть? Даже если на замену Хакану привезут нового футболиста, сколько времени он будет адаптироваться? А Серия А стартует всего через полтора месяца.

Хакан Чалханоглу Фото: Harry How/Getty Images

После вылета от «Флуминенсе» жёстко выступил капитан Лаутаро Мартинес. В «Интере» должны быть только те, кто этого хочет. Если кто-то не желает играть за «Интер» – прощайте! Лаутаро не называл имён, однако после выступил президент Беппе Маротта и произнёс фамилию Чалханоглу. Мало «Интеру» чисто футбольных проблем – теперь там нелады ещё и в коллективе. Как быстро удастся всё это решить и удастся ли вообще – большой вопрос.

И во всё это нырнул начинающий тренер Киву. Он как собачка из мема: вокруг – пожар, а он пытается сделать вид, что всё в порядке. Разумеется, Киву не является причиной проблем «Интера». Но разгребать их именно ему.

Лучший бразилец на КЧМ

Винисиус ищет себя в меняющемся «Реале». Юный Эстевао из «Палмейраса» только-только знакомит с собой широкую аудиторию. Вместе с Эстевао в четвертьфинал забрались испытанные РПЛ Бруно Фукс и Мурило. Крут Жерсон из «Фламенго». Забил «Баварии» и теперь выбирает: в Саудовскую Аравию к Криштиану Роналду или в Петербург к Александру Соболеву. А ещё есть Савиньо, Маркиньос, Малком и многие-многие другие.

Сильных бразильцев на КЧМ достаточно. Но самый крутой, самый мощный, самый монументальный и самый эффективный – Тьяго Силва. Он – опора «Флуминенсе». Каркас, на котором держится команда. Хребет, который пока ещё никому на КЧМ не удалось сломать. «Флу» ни разу не проиграл и в четырёх встречах пропустил всего два мяча.

Тьяго Силва Фото: Michael Reaves/Getty Images

Самый возрастной игрок «Флуминенсе» – вратарь Фабио. Ему 44! Тьяго Силва помоложе. Ему «всего» 40. Однако он, в отличие от Фабио, играет в поле. И тот факт, что Фабио на КЧМ пропустил так мало, в огромной степени заслуга Силвы.

Тьяго виртуозно рулит обороной. Он хорош в схеме и с двумя, и с тремя центральными защитниками. На тройку «Флу» перешёл в 1/8 финала с «Интером». И Силва сыграл шикарно. Видимо, привычка побеждать «Интер» у него осталась со времён выступлений за «Милан». А ещё остались класс, отличная физическая форма и невероятное чтение игры.

За «Милан» Силва выступал в 25 лет. Сейчас ему 40. Конечно, он уже не так резок. Но он по-прежнему очень силён. Физические недостатки (которых, к слову, почти не видно) он компенсирует огромной футбольной мудростью. Тьяго на несколько шагов опережает и собственных партнёров, и соперников. Он с полным правом может поменять фамилию на Нострадамус. На поле Тьяго видит будущее! Он знает, что произойдёт дальше и где ему нужно будет оказаться. Великий мастер!

«Челси» возвращает величие

После сильной турбулентности последних лет «Челси» важно восстановить статус. Важно добиться того, чтобы клуб перестал быть объектом постоянного стёба. Авторская схема 4-4-3 от Тодда Боули, 38 вратарей, скупка всех и вся у «Брайтона за колоссальные деньги, истеричные смены тренеров – всё это нужно чем-то замазать.

Пока Энцо Мареска справляется отлично. Он вернул команду в Лигу чемпионов, выиграл Лигу конференций. Победу в ЛК точно не нужно переоценивать. Но представляете, какая была бы реакция, если бы «Челси» этого не сделал!

«Челси» выиграл Лигу конференций Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Теперь – КЧМ. И он важен для «Челси». И с точки зрения статуса, и с точки зрения призовых – чтобы не было неприятных сюрпризов, связанных с финансовым фэйр-плей, и с точки зрения построения команды. «Челси» – молодая команда, она пока ещё формируется. Там начинающий тренер и почти нет футболистов с опытом больших побед. Талант есть, но нужно дополнить его правильной чемпионской ментальностью.

В этом смысле КЧМ – отличная площадка, чтобы проверить себя на фоне самых разных команд. Тут и отчаянные, злые, однако при этом классно играющие в футбол бразильцы («Фламенго» разделал «Челси» – 3:1), и крепкие европейцы вроде «Бенфики» («Челси» передавил португальцев в дополнительное время – 4:1). «Лос-Анджелес» и «Эсперанс» вынесем за скобки. Их уровень заметно ниже.

«Челси» выиграл у «Бенфики» на КЧМ Фото: Buda Mendes/Getty Images

Впереди у команды Марески четвертьфинал с «Палмейрасом». Снова бразильцы. Горячие, на пике формы – ведь их чемпионат проходит по системе «весна-осень». Точно будет заряжен Эстевао, которого «Челси» уже подписал. Как не показать себя перед будущими партнёрами и будущим тренером?

«Челси» – единственная европейская команда в своей части сетки. Это не значит, что лондонцы точно окажутся в финале. Им будет очень тяжело. Но есть подозрение, что в той части, где «Бавария», «ПСЖ» и «Реал», «Челси» было бы сложнее.

Четвертьфинал с «Палмейрасом» и возможный полуфинал с «Флуминенсе» или «Аль-Хилялем» – это отличная проверка той самой чемпионской ментальности и командного класса. Побеждать по заказу в Лиге конференций «Челси» способен, они это показали. Теперь точно так же, по заказу, надо обыграть более серьёзных соперников.