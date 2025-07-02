Топ-матчи четверга: «Зенит» — «Динамо» Махачкала и теннис

За чем следить 3 июля: предсезонный матч клубов РПЛ, Мирра Андреева и Екатерина Александрова на Уимблдоне. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Екатерина Александрова (Россия, 18), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Александрова сыграет с неизвестной нидерландкой?

30-летняя Екатерина Александрова успешно стартовала на Уимблдоне. Теперь, чтобы пройти в третий круг, ей необходимо справиться с нидерландкой Сюзан Ламенс, которая на пять лет её моложе. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ван Синьюй — Зейнеп Сёнмез.

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Мирра в матче с неизвестной для неё итальянкой?

Мирра Андреева успешно стартовала на Уимблдоне, победив Маяр Шериф из Египта. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 18-летней россиянке необходимо справиться с итальянкой Лючией Бронцетти, которая на восемь с лишним лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Виктория Ванесса Мбоко.

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: подготовка команд к старту нового сезона РПЛ

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» продолжают подготовку к старту сезона РПЛ-2025/2026. Напомним, петербуржцы в 1-м туре примут дома «Ростов», а дагестанцы едут в гости к «Спартаку» (оба матча — 19 июля). Сейчас «Зенит» и «Динамо» сыграют между собой в товарищеской встрече. Задачи победить нет, главное — отработать заложенные на сборах идеи.