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Расписание спортивных матчей 3 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Зенит» — «Динамо» Махачкала и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 июля 2025 года
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За чем следить 3 июля: предсезонный матч клубов РПЛ, Мирра Андреева и Екатерина Александрова на Уимблдоне. Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Екатерина Александрова (Россия, 18), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:00 МСК
Сюзан Ламенс
69
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: как Александрова сыграет с неизвестной нидерландкой?

30-летняя Екатерина Александрова успешно стартовала на Уимблдоне. Теперь, чтобы пройти в третий круг, ей необходимо справиться с нидерландкой Сюзан Ламенс, которая на пять лет её моложе. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ван Синьюй — Зейнеп Сёнмез.

Екатерина установила антирекорд на травяном турнире:
Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века
Синнеру до этого далеко. Россиянка упустила 11 матчболов — это антирекорд XXI века

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Интрига: что покажет Мирра в матче с неизвестной для неё итальянкой?

Мирра Андреева успешно стартовала на Уимблдоне, победив Маяр Шериф из Египта. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 18-летней россиянке необходимо справиться с итальянкой Лючией Бронцетти, которая на восемь с лишним лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Хейли Баптист — Виктория Ванесса Мбоко.

Подробный анонс теннисного дня:
6 топ-матчей четверга в теннисе: Самсонова, Мирра и Александрова на Уимблдоне
6 топ-матчей четверга в теннисе: Самсонова, Мирра и Александрова на Уимблдоне

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подготовка команд к старту нового сезона РПЛ

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» продолжают подготовку к старту сезона РПЛ-2025/2026. Напомним, петербуржцы в 1-м туре примут дома «Ростов», а дагестанцы едут в гости к «Спартаку» (оба матча — 19 июля). Сейчас «Зенит» и «Динамо» сыграют между собой в товарищеской встрече. Задачи победить нет, главное — отработать заложенные на сборах идеи.

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