«Убрать «Торпедо» — как разрезать живого человека». Боль олимпийской чемпионки Ивановой

В последние месяцы в российском футболе творится аномально много странных вещей. Одно из последних ЧП — арест владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева, породивший массу слухов о будущем известного бренда.

«Чемпионат» обратился за комментарием к вдове легенды «Торпедо» Валентина Иванова двукратной олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира по спортивной гимнастике Лидии Ивановой. Лидия Гавриловна в ответ выдала эмоциональный монолог, который мы решили привести в полном объёме.

«Ситуация с «Торпедо» для меня очень неожиданна. Мне до такой силы больно! Если перелистнуть страницу назад, эта история создавалась не одно десятилетие, чтобы команда «Торпедо» зазвучала. С ходу можно вспомнить, какие большие имена международного класса рождались здесь, начиная с Эдика Стрельцова, Валеры Воронина, Валентина Иванова, Вити Шустикова. Это футбольные глыбы, поднимавшие авторитет общего советского футбола, который перешёл в российский масштаб. Это же история футбола!

Лидия Иванова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

История «Торпедо» создавалась на заводе Лихачёва. Это был конкретно рабочий класс. Я уверена, ни один рабочий на заводе не предполагал, что можно болеть за кого-то другого, кроме «Торпедо». Надо было хотя бы раз попасть на игру на стадионе «Торпедо», чтобы увидеть, как всё, что шевелится, простите за выражение, шло мощным потоком на арену, чтобы болеть за родную команду. Какие эмоции были! Сколько испытывали счастья после побед, а если команда проигрывала — горя! Реакция была мгновенной.

Валентин [Иванов] мне рассказывал, как их приглашали на завод Лихачёва в самые тяжёлые цеха — такие как литейный. Он говорил, что даже представить невозможно было, как люди там работают. Зато они потом выходили и понимали, что игра в футбол — счастье, солнце и трава. И футболисты как будто отчитывались перед заводом. Это было воспитание человеческих душ и спорта, а конкуренция в спорте была, есть и остаётся. Если команда выигрывала, рабочие выполняли план — такой жизненный допинг представляло «Торпедо» во всём этом огромном районе.

Я недавно пришла на строительство стадиона «Торпедо» — и обомлела, увидев новый стадион. Это такая сказка, красота, новизна и стильность! Перед стадионом широкие лестницы, рядом чёрные стеклянные помещения, где находится охрана. Я помоталась по миру и видела невероятно много красивого. А тут не поверила глазам: «Это стадион «Торпедо»?» Спросила у рабочего: «Кто такие герои, которые так строят?» Мне ответили: «Соболев!» Искреннее слово, не вру. Я зауважала этого человека. Есть долгострои и всякие страдания, а тут за два года такая сказка…. Уже завтра-послезавтра стадион будет полностью готов. Мне сам Соболев сказал, что уже в следующем году арена будет принимать матчи. Это сказочное творение! Далеко не каждому под силу, даже если есть средства, так организовать труд и строительство, сделать за короткий срок такую архитектурную игрушку. У меня эпитетов не хватает! Может, кому-то не понравилось, что Соболев очень энергичен и умеет так работать?

Сколько я его видела — потрясающе энергичный человек. Таких нужно искать, как полезное ископаемое в России . А его пытаются, наоборот, изолировать. Мне кажется, тут есть какое-то подводное течение.

Но даже если он в чём-то виноват, хотя с этим не могу согласиться, хочу напомнить: не существует групповой ответственности. Каждый конкретно отвечает за свои ошибки. Причём тут команда? «Торпедо» вырвалось вперёд, а кому-то её с удовольствием хочется убрать назад.

Эта судейская мышиная возня, по-другому назвать не могу, когда кто-то кому-то подсуживает, была во все времена. Я не вижу в этом никакой оригинальности. Болельщики, которые не переживают за «Зенит», говорят, что «Зенит» идёт вне конкурса. Но это спорт, эмоции. Спорт — такой допинг для человека, что способен сделать счастливым или несчастным в один момент. Однако в судейском корпусе в любом случае надо наводить порядок.

Я была рядом с футболом 50 с лишним лет. Как будто прожила две жизни. Ещё в бытность Валентина футболистом возникали всё те же разговоры: «А вы видели, как судьи свистели не так?» Уже когда Валентин стал тренером, опять встретилась с этим и проходила красные линии, связанные с судейством в футболе. Это не исчезает. Нужно сесть и во всём мудро разобраться. Я даже готова ответить на некоторые вопросы. Но предъявлять всему клубу «Торпедо»… Что потеряет футбол! Я даже мыслить об этом не хочу.

Хочу обратиться к руководству РФС, где я многих знаю. Понимаю, что ничего не значу, но я человек из спорта, двукратная олимпийская чемпионка и понимаю, как трудно добиваться побед. Пожалуйста, не спешите принять неправильное решение. Нельзя! Убрать «Торпедо» — всё равно что разрезать живого человека. Подумайте очень хорошо. Нельзя допустить, чтобы слово «Торпедо» из футбольного мира исчезло. Слишком много вложено труда, мастерства, профессионализма, любви и денег в клуб. И люди от команды получали положительные эмоции.

Игроки ФК «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

Попомните, «Торпедо» звучало и будет звучать. Молодёжь не исчезает у нас в стране. Она всегда готова принять эстафету и биться до конца. А такие имена, как Стрельцов, Иванов и Воронин, очень звучные в мировом футболе. Как можно из супа убрать один из главных ингредиентов? То же самое — российский футбол без «Торпедо». Категорически нельзя потерять такой клуб!»