«Хочешь уйти — скатертью дорога». В «Интере» разгорелся скандал между двумя лидерами

Лаутаро публично наехал на Чалханоглу, а тот теперь может покинуть клуб. Хотя не все игроки поддержали капитана.

В «Интере» разгорелся мощный скандал. После вылета миланцев с клубного чемпионата мира в 1/8 финала от «Флуминенсе» (0:2) форвард Лаутаро Мартинес выдал яркую речь.

Лаутаро Мартинес нападающий «Интера» «Это, безусловно, тяжело. Мы выложились полностью. Прошу прощения от имени команды, мы не хотели оказаться в такой ситуации. Ставим перед собой цели и боремся ради их достижения. Те, кто не хочет остаться в клубе и соответствовать этим требованиям, должны покинуть команду. Сегодня мне не понравилось многое. Как капитан я хочу продолжать борьбу за наши цели. У нас сильная команда, мы завоёвывали трофеи, и я хочу продолжить в том же направлении. Кто хочет остаться, тот остаётся. А кто не хочет — прощайте!»



Затем президент «Интера» Джузеппе Маротта раскрыл, кого имел в виду Мартинес, когда говорил, что недоволен игрой: «Я полагаю, что Лаутаро обращался к Чалханоглу. Это слова капитана, который сделал ряд предположений и высказал правду. Если игрок больше не хочет здесь оставаться, он вправе уйти. На данный момент никто не изъявлял желания сделать это.

Поговорим с Хаканом и решим вопрос в лучшем виде. Клуб разделяет мнение Лаутаро: победный дух — залог успеха. Трансферный рынок открывается сегодня, и Хакан пока нам ничего не говорил, но мы готовы выслушать его, равно как и других игроков. Если футболист изъявляет желание уйти — скатертью дорога. Это высказывание относится к Чалханоглу, и на следующей неделе мы поговорим с ним напрямую».

Лаутаро Мартинес и Джузеппе Маротта Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Неожиданно, что в элитном европейском клубе настолько открыто разгорелся конфликт. Да ещё и с обвинениями со стороны одного из боссов. Конечно, на настроениях в «Интере» сказалась провальная весна: ещё в апреле клуб претендовал на требл (победу в Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии), а в итоге остался без титулов.

Однако ситуация с обвинениями остаётся нестандартной. Тем более Чалханоглу не провёл на КЧМ-2025 ни одного матча из-за травмы! И винить его в поражении от «Флуминенсе» — странно.

Хакан в ответ на слова Мартинеса и Маротты опубликовал в соцсетях подробное сообщение с описанием ситуации: «После травмы, полученной мной в финале Лиги чемпионов, было принято решение, что я поеду с командой в США. Для меня было важно присутствовать там, даже не имея возможности выйти на поле. Мне хотелось быть ближе к команде, оказать ей свою поддержку. К сожалению, во время тренировок в США получил ещё одну травму — разрыв мышцы. Вот почему я не мог выступать на клубном чемпионате мира. Никакой предыстории нет. Вчера мы проиграли. Для меня это печально не только как для футболиста, но и как для человека, который действительно переживает за эту команду. Несмотря на травму, сразу после финального свистка я позвонил нескольким товарищам по команде, чтобы выразить свою поддержку. Потому что когда заботишься о ком-то, то будешь его поддерживать.

Однако больше всего меня поразили слова, последовавшие за этим. Грубые слова. Слова, которые разделяют, а не объединяют. За всю свою карьеру я никогда не оправдывался. Я всегда брал на себя ответственность. Играл с болью. И в трудные моменты всегда старался быть тем, на кого можно положиться, проявлял уважение на поле и за его пределами. И я считаю, что настоящая сила — как в футболе, так и в жизни — заключается в проявлении уважения, особенно когда эмоции накалены. Я никогда не предавал этот клуб. Никогда не говорил, что несчастлив в «Интере». Мне поступали предложения — очень заманчивые предложения. Но я остался. Поскольку знаю, что эта футболка значит для меня. И считаю, что своими действиями наглядно это продемонстрировал. Мне выпала честь носить капитанскую повязку в сборной. И я узнал, что лидерство заключается не в том, чтобы указывать пальцем на свою команду, когда наступают трудные времена, а в том, чтобы поддерживать её. Я люблю футбол. Люблю «Интер». И мне нравятся эти цвета, за которые борюсь каждый день. Посмотрим, что принесёт будущее. Однако история всегда помнит тех, кто стоял гордо, а не тех, кто кричал громче всех».

Хакан Чалханоглу Фото: Carl Recine/Getty Images

Интересно, что лайк под постом Чалханоглу поставил форвард «Интера» Маркус Тюрам. Также сообщение оценили Гайя Лукариелло (жена бывшего главного тренера «Интера» Симоне Индзаги) и экс-нападающий миланцев Марко Арнаутович. La Repubblica добавляет, что слова Мартинеса также не понравились защитникам команды Янну Биссеку и Дензелу Думфрису.

И, естественно, в стороне не осталась жена Чалханоглу. «Некоторые люди не верны тебе. Они верны своей потребности в тебе. Как только их потребности меняются, меняется и их верность. Не жалей о своём добром сердце, Хакан. Всё хорошее возвращается и умножается», — написала в соцсетях Синем Гюндогду.

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Интера» Кристиан Киву провёл командное собрание до того, как отпустить игроков на отдых. Главной темой стал конфликт Лаутаро и Чалханоглу. Оба игрока прокомментировали ситуацию, также слово взяли несколько авторитетных футболистов. Они призвали турка и аргентинца к примирению. А решение Киву вызвало позитивную реакцию в коллективе. Журналист Маттео Бардзаги отмечает, что в клубе считают инцидент исчерпанным. Если по Чалханоглу поступит достойное предложение, «Интер» рассмотрит его.

Кристиан Киву Фото: Michael Reaves/Getty Images

Хотя ещё в середине июня Sky Sport Italia сообщала, что миланцы не хотят продавать Чалханоглу. У «нерадзурри» не было никаких контактов с другими клубами по возможному трансферу футболиста, «Интер» не искал никаких замен полузащитнику. В течение прошлого месяца в СМИ появлялась информация об интересе к Хакану «Галатасарая». А инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что агент Чалханоглу даже летал в Стамбул на переговоры с клубом.

Как сообщает журналист и комментатор DAZN Орацио Аккомандо, Чалханоглу хочет перейти в «Галатасарай». Однако сейчас стамбульцы не готовы предложить «Интеру» больше € 15 млн. Миланцы же оценивают игрока примерно в € 40 млн. Также сообщается, что интерес к Чалханоглу проявили «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» — клубы провели первые переговоры с представителями футболиста.

Ждём Хакана в новом клубе до конца лета? Или конфликт внутри «Интера» действительно улажен, а Чалханоглу забудет об обидах? Следим дальше за новой мини-сагой.