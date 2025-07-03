Россия обогнала Украину в таблице коэффициентов УЕФА. Как так вышло и что это даёт?

Россия уже больше трёх лет отстранена от международных футбольных турниров. Это касается не только сборной, но и клубов. При этом в таблице коэффициентов УЕФА нашей стране каждый год начисляется 4,333 балла. Это минимальное значение, которое было у России за последние пять лет по состоянию на 2022 год. Таким образом, в конце каждого сезона добавляется фиксированный коэффициент, в отличие от остальных стран.

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество команд, выступающих в сезоне. При этом на основном этапе победа даёт два очка, ничья — одно, а поражение — ничего. Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов и определяет её квоту в трёх еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Жеребьёвка Лиги чемпионов Фото: Kristian Skeie UEFA/UEFA via Getty Images

С этого лета начинает учитываться сезон-2025/2026, а значит, обнуляется сезон-2020/2021. В результате интересующий нас фрагмент таблицы на сегодня выглядит так:

25. Румыния — 19,500

26. Россия — 18,299

27. Словения — 18,093

28. Украина — 17,600

29. Азербайджан — 17,125.

Отсюда и появление новостей, что Россия обогнала Украину. С тем же успехом можно было сделать заголовок, что мы обогнали и Азербайджан. Если Россия получила фиксированные 4,333 балла в прошедшем сезоне, то украинцы — 3,600. Пока «Шахтёр» и киевское «Динамо» набирали очки в основной стадии ЛЧ и ЛЕ соответственно, «Кривбасс», «Днепр-1» и «Полесье» проиграли все свои матчи. Радоваться тут явно нечему. За последние три года Россия рухнула в таблице коэффициентов УЕФА с 10-го на 26-е место. И здесь есть большой соблазн списать спад на отстранение, но этого делать не стоит.

Когда наши клубы боролись в рейтинге за шестую строчку (и даже иногда на ней финишировали), то набирали около 10,000 балла за сезон. Если точнее — от 7,583 до 12,600. Это позволило один раз за всю историю сразу трём клубам РПЛ поучаствовать в основной стадии ЛЧ («Зениту», ЦСКА и «Краснодару» в сезоне-2019/2020). Однако затем наши клубы стали много проигрывать в еврокубках. Как раз в сезоне-2019/2020 Россия набрала всего 4,666 балла, а через год — 4,333. Если бы до отстранения набирали по 10,000 балла, то сейчас бы шли на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4,333 — это значение в последние годы стало для нас практически родным. Неизвестно, набирали бы наши клубы столько же, больше или меньше, если бы их допустили до еврокубков. Обычно Россия набирала больше, но после отъезда ведущих легионеров уровень РПЛ, судя по всему, упал. Для сравнения можно взглянуть, кто ещё в прошедшем сезоне набирал плюс-минус столько же. Вот рейтинг стран уже не за пять лет, а только за прошлый сезон.

27. Босния и Герцеговина — 4,531

28. Армения — 4,375

29. Россия — 4,333

30. Латвия — 3,875

31. Сербия — 3,725.

Меньший балл, чем у России, за прошедший сезон у 16 стран: Латвии, Сербии, Болгарии, Украины, Казахстана, Израиля, Азербайджана, Черногории, Финляндии, Молдовы, Косова, Уэльса, Беларуси, Эстонии, Фарерских островов, Северной Ирландии, Гибралтара, Литвы, Албании, Люксембурга, Грузии, Мальты, Андорры, Северной Македонии, Сан-Марино и Лихтенштейна.

Через год у России обнулится сезон-2021/2022, когда наши клубы набрали 5,300. Затем (до момента возвращения на международные турниры) у нас за все сезоны будет значиться 4,333 балла. Это позволит России дрейфовать примерно на уровне 30-го места. И тут уже не будет значительной разницы между 26-й и 30-й строчками. Обе позволяют заявить одну команду в ЛЧ (первый раунд квалификации), одну — в ЛЕ (первый раунд квалификации) и две — в ЛК (либо обе отправятся в первый раунд, либо одна — в первый раунд, а другая — во второй). На этих стадиях в сезоне-2025/2026 клубы стартуют уже 9 и 10 июля.