Чёрный день в футболе. Нападающий «Ливерпуля» Жота разбился на авто. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет. 3 июля в футбольном мире началось ужасно. Утром шарахнула новость: нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота попал в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск. В ближайшие часы дадут подтверждение или опровержение чудовищного сообщения, а также все подробности инцидента.

«Чемпионат» следит за последними новостями и будет о них сообщать. Оставайтесь с нами и берегите себя.