Чёрный день в футболе. Нападающий «Ливерпуля» Жота разбился на авто. LIVE

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Всем привет. 3 июля в футбольном мире началось ужасно. Утром шарахнула новость: нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота попал в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск. В ближайшие часы дадут подтверждение или опровержение чудовищного сообщения, а также все подробности инцидента.
«Чемпионат» следит за последними новостями и будет о них сообщать. Оставайтесь с нами и берегите себя.
Муниципальное испанское издание Diario de Castilla y León опубликовало видео с места трагедии:
Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер скорбит:
«Сегодня утром пришли ужасные новости о Диогу Жоте и его брате Андре. Мои мысли со всеми членами его семьи и друзьями, особенно с женой Руте и их тремя прекрасными детьми».
В соцсетях появилось фото автомобиля Жоты после аварии.
Авто вылетело с трассы из-за разрыва шины
BBC Sport сообщает, что автомобиль Жоты и его брата вылетел в кювет во время обгона другого транспортного средства из-за разрыва шины, после чего перевернулся и загорелся.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру опубликовал заявление в связи с трагедией: «Известие о смерти Диогу Жоты, спортсмена, который прославил имя Португалии, и его брата — неожиданно и трагично. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье. Это печальный день для футбола, а также для португальского и международного спорта».
«Порту» также выступил с заявлением:
«Футбольный клуб «Порту» в трауре. С потрясением и глубоким сожалением мы выражаем наши искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также был нашим футболстом в молодёжной команде. Покойтесь с миром».
Диогу Жота выступал за «Порту» с 2016 по 2017 год.
Андре Силва и Диогу Жота
Фото: ФК «Порту»
Официальный сайт «Ливерпуля» обновил главную страницу после известий о гибели Жоты. Сейчас там указаны отсылки на две трагедии в истории клуба — на стадионах «Хиллсборо» и «Эйзель». Но пока что никаких официальных сообщений от «Ливерпуля» насчёт Жоты не последовало.
Федерация футбола Португалии подтвердила гибель Жоты
В соцсетях Португальской футбольной федерации (FPF) появилось сообщение о гибели Диогу Жоты и его брата Андре.
«Федерация футбола Португалии и весь португальский футбол полностью опустошены известием о смерти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную сборную, но и необыкновенной личностью, уважаемой всеми товарищами по команде и соперниками, человеком, обладавшим заразительной радостью и являвшимся авторитетом в самом сообществе.
От имени Португальской федерации футбола выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Силвы, а также клубам «Ливерпуль» и «Пенафиел», в которых играли эти футболисты. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболистов минутой молчания в четверг перед матчем нашей национальной сборной с Испанией на женском чемпионате Европы.
Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре Силвы стал невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем всё возможное, чтобы чтить их наследие каждый день».
Диогу Жота
Фото: Соцсети Федерации футбола Португалии
Жота за свою карьеру выиграл АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, две Лиги наций УЕФА и становился победителем Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном».
Свой последний мяч в карьере Диогу забил в дерби с «Эвертоном», принеся «Ливерпулю» победу.
Легенда «МЮ» Гари Невилл скорбит: «Душераздирающие новости о Диогу Жоте и его брате. Вся моя любовь и наилучшие пожелания их семье».
Фабрицио Романо подтверждает информацию о гибели Жоты.
Футбольный 2025 год складывался для Диогу успешно: он выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, а со сборной Португалии взял Лигу наций.
Александр Мостовой отреагировал на информацию о трагедии с Диогу Жотой:
«Да ладно?! Нифига себе! Обалдеть! Какой кошмар… Что здесь можно сказать? Это просто ужасно, катастрофа. Талантливый футболист. Всё это ужасно, и всё это из-за возрастных глупостей со скоростью, быстрыми машинами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Информацию о гибели Жоты подтверждают авторитетные европейские журналисты.
Жота сыграл свадьбу только 22 июня… Фотографии с церемонии стали его последним постом в соцсетях.
У Диогу осталась не только супруга, но и три ребёнка.
Департамент провинции Замора в соцсетях опубликовал пост в 9:16 мск, в котором сообщил об автокатастрофе с двумя жертвами (28 и 26 лет).
По данным Marca, трагедия с Жотой произошла ночью в четверг на 65-м километре трассы А-52 в провинции Самора в Испании.
Очевидцы сообщают, что автомобиль Lamborghini 28-летнего футболиста вылетел с дороги и загорелся. Он находился в машине вместе с младшим братом Андре (26 лет). Тот выступал за «Пенафиел» из второй лиги Португалии. Жоту и его брата не удалось опознать. Понять владельца авто смогли только после проверки номеров.