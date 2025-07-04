Вы удивитесь, но в ЦСКА снова возвращается Гайч. У него уже пять аренд и туманное будущее

Начнём с фан-факта: Адольфо Гайч — лучший бомбардир ЦСКА в истории Братского кубка. Для этого ему хватило одного матча и дубля в ворота «Динамо» ещё в 2023 году. Хотя уже в 2025-м некоторые могут спросить: а кто это вообще такой? Не удивляйтесь, если вдруг аргентинский нападающий, за которого летом 2020-го ЦСКА заплатил € 8,5 млн, испарился из вашей памяти. Ведь за пять лет он провёл только 868 минут за московскую команду в официальных матчах. При этом сделал 3+2.

В остальное время аргентинец катался по арендам. Всего их накопилось пять. Статус молодого аргентинского таланта давно был утерян где-то в очередном трансатлантическом перелёте. Теперь Гайчу 26 лет. Но он снова должен вернуться в ЦСКА. К очередному тренеру, которому, видимо, снова окажется не нужен.

Куда за пять лет скатался Гайч и как там себя проявил?

Первые полгода в России — самое насыщенное время для Гайча. После его перехода Виктор Гончаренко был в восторге. Говорил, что на аргентинца рассчитывают как на игрока основного состава. Ведь не просто так потратили такие деньги. Но разочарование наступило быстро. Всё дело в том, что Адольфо очень трудно давалась адаптация к новой стране. Об этом позже рассказывал сам Гончаренко. Поэтому первые полгода он выходил на поле в основном со скамейки, забил один гол в Лиге Европы, а в зимнее окно окончательно стух. И чуть ли не умолял отпустить в аренду. Делать было нечего. Ведь стандартные опции убеждения не помогали. Так что парню нашли вариант в Италии с «Беневенто». Там он забил два гола, в том числе победный «Ювентусу», но потом всё равно вернулся в ЦСКА. Хоть и ненадолго.

Адольфо Гайч в «Беневенто» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Березуцкий не проникся талантами аргентинского вундеркинда, так что дал ему всего четыре минуты. Сам Гайч в это время продолжал жаловаться на адаптацию. И просить об аренде. Новый клуб для игрока снова нашли — в этот раз испанскую «Уэску» из Сегунды. И там тоже не вау — всего один гол и статус игрока ротации.

Следующим тренером, кто пытался понять Гайча в России, стал Владимир Федотов. При нём футболист остался в команде после летних сборов. Но снова в качестве игрока ротации. В сентябре забил «Краснодару», а Федотов отметил его прогресс. Однако взаимный интерес существовал недолго. Зимой клуб решил снова отдать аргентинца в аренду, а главный тренер объяснял это просто — сейчас футболист не может помочь команде. Ему нужно продолжать развитие и получать больше игровой практики.

Адольфо Гайч после гола «Краснодару» за ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новым клубом стала «Верона». Там Гайч играл много, но за полгода — всего 2+1. И что вы думаете? Новое возвращение в Россию. Это стоило сделать как минимум для продления контракта: игрок подписал соглашение до 2026 года и снова уехал в аренду — на этот раз в Турцию. Там наконец-то пошли голы: 11+3 за 35 матчей во всех турнирах за «Ризеспор». Не так уж и плохо. Однако не очень убедительно для Марко Николича.

Пятая аренда случилась в «Антальяспор». И там снова всё выглядело неплохо — девять мячей в 38 матчах. Он стал лучшим бомбардиром команды и даже один раз получил награду лучшему игроку месяца в Суперлиге. Однако это не стало аргументом для переговоров о выкупе. Турки объявили, что Гайч покидает команду и возвращается в ЦСКА.

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И в этот раз может обойтись даже без голов в Братском кубке. Ведь на игру с «Партизаном» его просто не оказалось в заявке. Да и если посмотреть на атакующую линию ЦСКА, то для Гайча там просто нет места.

У Челестини есть Тамерлан Мусаев — по типажу идентичный форвард, так ещё и с нужным паспортом. И с точки зрения работы на команду он точно полезнее. Есть Кирилл Глебов — игрок другого типа, но при этом тоже россиянин и с нужными для другой модели игры характеристиками. Есть Артём Шуманский — более разнообразный футболист, который тоже умеет сыграть столба.

Тамерлан Мусаев в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За годы аренд прояснилось: идеальная для Гайча модель — когда рядом с ним есть менее зависимый нападающий, способный делать черновую работу. Сам Адольфо не фанат прессинга и тактической рутины. Забивать он предпочитает за счёт ошибок соперника или резких открываний. А этот тип футболиста едва ли подходит под потенциальную схему нового тренера с 4-3-3.

Так что вряд ли кто-то удивится, если ЦСКА сейчас попытается продать игрока в ту же Турцию хоть за какие-то деньги. Там у него неплохая репутация, так что может появиться спрос. В ещё одной аренде просто нет смысла, ведь контракт до лета 2026 года. А самому футболисту уже 26 лет.

Глобально история пугающая: пять аренд и ни одной продажи. Так что ЦСКА нужно хорошенько подумать, что делать.