«Только сейчас мы были в сборной, потом ты женился». Мир в трауре после гибели Жоты

Футбольный мир потрясла ужасная трагедия: 28-летний форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. В ночь на четверг, 3 июля, принадлежащий игроку Lamborghini вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Жота вместе со своим братом Андре совершал обгон, но у его автомобиля лопнула шина. Трагическая смерть объединила футбол. А новость стала самой обсуждаемой даже за пределами спортивного сообщества.
Португальская футбольная федерация (FPF) первой официально сообщила о гибели футболистов: «Федерация футбола Португалии и весь португальский футбол полностью опустошены известием о смерти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и необыкновенной личностью, уважаемой всеми товарищами по сборной и соперниками, человеком, обладавшим заразительной радостью и являвшимся авторитетом в самом сообществе.
От имени Португальской федерации футбола выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Силвы, а также клубам «Ливерпуль» и «Пенафиел», в которых играли эти футболисты. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболистов минутой молчания в четверг перед встречей нашей национальной команды с Испанией на женском чемпионате Европы.
Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре Силвы стал невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем всё возможное, чтобы чтить их наследие каждый день».
ДИОГУ ЖОТА В СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ
Фото: Getty Images
Жота выступал за «Порту» с 2016 по 2017 год, а его брат находился в системе клуба. Португальцы отреагировали на новость не только сообщением, но и вывели фотографию Диогу на экраны стадиона «Драгау».
«Футбольный клуб «Порту» в трауре. С потрясением и глубоким сожалением мы выражаем наши искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также был нашим футболистом в молодёжной команде. Покойтесь с миром», — сказано в заявлении «Порту».
ДИОГУ И ЖОТА С БРАТОМ В «ПОРТУ»
Фото: Пресс-служба «Порту»
О трагедии высказался и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру: «Известие о смерти Диогу Жоты, спортсмена, который прославил имя Португалии, и его брата — неожиданное и трагичное. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье. Это печальный день для футбола, а также для португальского и международного спорта».
«Ливерпуль» опубликовал сообщение, в котором заявил, что окажет полную поддержку семье Диогу. Также клуб отметил, что откажется от дальнейших комментариев по ситуации.
«Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошён трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний игрок скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. Сейчас «Ливерпуль» не будет давать никаких дальнейших комментариев и просит уважать конфиденциальность семьи Диогу и Андре, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба, поскольку они пытаются смириться с невообразимой потерей. Мы продолжим оказывать им нашу полную поддержку».
Заявление в соцсетях опубликовала пресс-служба УЕФА: «От имени европейского футбольного сообщества мы глубоко опечалены известием о трагической кончине Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и нападающего футбольного клуба «Ливерпуль», а также его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьёй, друзьями, товарищами по команде и всеми, кого коснулась эта душераздирающая утрата».
Экс-клубы Жоты («Атлетико» и «Вулверхэмптон») также не остались в стороне от ситуации. «Мы убиты горем. Диогу обожали наши болельщики, его любили товарищи по команде и лелеяли все, кто работал с ним во время его пребывания в «Вулвз». Воспоминания, которые он создал, никогда не будут забыты. Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и близким Диогу и его брата Андре. Мы будем очень скучать и всегда будем вас помнить», — сказано в сообщении «Вулверхэмптона».
«Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид потрясён трагической новостью о кончине бывшего игрока клуба Диогу Жоты и его брата Андре. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким. Покойся с миром», — заявление испанцев.
ДИОГУ ЖОТА
Фото: Пресс-служба «Атлетико»/Getty Images
АПЛ прокомментировала трагическую гибель форварда «Ливерпуля»: «Все в АПЛ шокированы и опустошены, узнав о трагической кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Наши искренние соболезнования семье Диогу, друзьям, ФК «Ливерпуль» и всем их болельщикам в это тяжёлое время. Футбол потерял чемпиона, которого будет не хватать всегда. Мы продолжим поддерживать наших друзей и коллег в клубе».
Менее месяца назад Жота вместе со сборной Португалии выиграл Лигу наций. Конечно, Криштиану Роналду не мог не высказаться о гибели партнёра.
«Не могу поверить. Только сейчас мы были вместе в сборной, затем ты женился. Выражаю соболезнования семье, жене и детям, желаю им всех сил на свете. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. R.I.P., Диогу и Андре. Мы будем скучать».
Клуб брата Жоты — «Пенафиел» — скорбит о смерти своего игрока и Диогу: «Пенафиел» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Андре Силвы и его брата Диогу Жоты, ставших жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько часов назад. Потеря двух молодых жизней, связанных с миром футбола, наполняет нас болью и ужасом. В это трудное время «Пенафиел» выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и всем тем, кто разделил моменты жизни и страсть к спорту с Андре и Диогу. Клуб объявит официальный траур и отдаст дань уважения на предстоящих спортивных мероприятиях. Покойтесь с миром».
Легенды «Ливерпуля» также высказались о гибели Жоты. «Покойся с миром, Диогу. Соболезнования его семье и друзьям в это невероятно печальное время», — сказал Стивен Джеррард. «Сегодня утром пришли ужасные новости о Диогу Жоте и его брате Андре. Мои мысли со всеми членами его семьи и друзьями, особенно с женой Руте и их тремя прекрасными детьми», — скорбит Джейми Каррагер.
ДИОГУ ЖОТА В «ЛИВЕРПУЛЕ»
Фото: Andrew Powell/Getty Images
Рубен Невеш, партнёр Жоты по сборной Португалии, отметил, что всегда будет помнить Диогу: «Говорят, мы теряем людей только тогда, когда забываем их. Я никогда тебя не забуду!»
Футболисты «Ливерпуля» шокированы гибелью партнёра. «Тебя будут помнить, мой друг», — написал в соцсетях полузащитник Стефан Байчетич. «Нет слов утешения для такой боли. Я всегда буду помнить тебя с твоей улыбкой, как хорошего партнёра на поле и за его пределами. Отправляю все силы семье Диогу. Уверен, что он будет всегда с ними, его женой и детьми. Покойтесь с миром, Диогу и Андре», — слова форварда Дарвина Нуньеса.
«Покойся с миром, Диогу. Слишком рано», — грустит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. «Соболезнования семье», — слова Карима Бензема.
Футболисты «Браги» – Рикарду и Андре Орта — были друзьями Диогу. 22 июня они присутствовали на свадьбе Жоты. В соцсетях Рикарду выложил фото с мероприятия и подписал его: «Девять дней назад мы были такими. Покойся с миром, Жотинья».
Свадьба Жоты
Фото: из личного архива Рикарду
Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер высказался по поводу смерти Диогу Жоты на брифинге для СМИ: «Позвольте мне начать с Жоты, потому что это ужасная новость. Я уверен, что выражу мнение всех, если скажу, что наши первые мысли будут с его семьёй и друзьями. Есть миллионы болельщиков «Ливерпуля», а также футбольных фанатов и нефанатов, которые также шокированы. Это ужасно, и нам действительно важно помнить, насколько трудным будет этот период для его друзей и семьи».
А заместитель премьер-министра Анджела Рейнер возложила цветы возле стадиона «Энфилд» после известия: «Это душераздирающе, абсолютно душераздирающе, это показывает, как быстро могут меняться жизненные события. Я опустошена из-за его жены, его детей и его семьи. Я не могу себе представить, что они переживают, моему сыну 28 лет, это действительно шокирует. Он проделал невероятную работу здесь, в «Ливерпуле». Диогу – один из их лучших нападающих, и он только что женился, у него появились маленькие дети, он с нетерпением ждал всех великих дел, которые собирался сделать. Это просто душераздирающе и разрушительно для людей, которые проснулись с этой новостью. Это тяжело».
ЦВЕТЫ ВОЗЛЕ ЭНФИЛДА ПОСЛЕ НОВОСТИ О ГИБЕЛИ ЖОТЫ
Фото: Jess Hornby/Getty Images
Рафаэль Надаль, один из величайших теннисистов, опубликовал сообщение в соцсетях: «Печальная и болезненная новость. Выражаю всю свою любовь, поддержку и сочувствие его жене, детям, родным и друзьям в это тяжёлое время. Покойтесь с миром, Диогу Жота и Андре Силва».
Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» и совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс молится за семью Диогу.
«Все мои молитвы обращены к его близким в это время! Пусть вас всех направляют и защищают! YNWA, Жота!»
Клубы по всему миру скорбят из-за смерти Жоты и его брата. Естественно, сообщения опубликовали все команды АПЛ.
Не остался в стороне и санкт-петербургский «Зенит»: «Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с потерей Диогу Жоты. Наши мысли с ним, его семьёй и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это чрезвычайно трудное время».
«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о гибели Диогу Жоты, игрока футбольного клуба «Ливерпуль», и его брата Андре Силвы, игрока футбольного клуба «Пенафиел». «Реал» Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования и сочувствие семье, близким, товарищам по командам. «Реал» разделяет огромную скорбь всех футбольных болельщиков. Покойтесь с миром», — написала пресс-служба «Реала».
Диогу Жота и Даниель Себальос в финальном матче Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
Фото: Richard Callis/Getty Images
«ПСЖ» с огромной грустью узнал о кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Клуб выражает свои искренние соболезнования их семьям, близким, «Ливерпулю» и сборной Португалии. Все наши мысли с ними в этот трагический момент», — заявили в «ПСЖ».
А президент УЕФА Александер Чеферин вспомнил, что ещё три недели назад вручал медаль Жоте: «Всего три недели назад я имел честь вручить Диогу Жоте медаль после его триумфа в финале Лиги наций УЕФА. Этот момент радости, гордости и празднования останется горьким следом в наших воспоминаниях».
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пребывает в шоке после смерти одного из своих футболистов.
«Сердце разбилось, когда услышал о гибели Диогу и его брата Андре. Жота был не только фантастическим игроком, но и отличным другом, любящим, заботливым мужем и отцом! Мы будет очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы Руте, детям, семье, друзьям и всем, кто их любил! Покойся с миром, любимый Жота».
Экс-партнёр Жоты по «Ливерпулю» — Садио Мане — выложил совместные фото с грустными эмодзи. А рядом с «Энфилдом» и на базе клуба в Киркби приспущен флаг с эмблемой мерсисайдцев.
Трагическая гибель Жоты объединила футбольный мир. Больно осознавать, что мы потеряли 28-летнего элитного игрока в расцвете сил.
Редакция «Чемпионата» также выражает соболезнования семье и близким Диогу Жоты и Андре Силвы.