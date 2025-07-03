Клубы, лиги, футболисты и тренеры. Никто не может поверить, что Диогу больше не с нами.

«Только сейчас мы были в сборной, потом ты женился». Мир в трауре после гибели Жоты

Футбольный мир потрясла ужасная трагедия: 28-летний форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. В ночь на четверг, 3 июля, принадлежащий игроку Lamborghini вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Жота вместе со своим братом Андре совершал обгон, но у его автомобиля лопнула шина. Трагическая смерть объединила футбол. А новость стала самой обсуждаемой даже за пределами спортивного сообщества.

Португальская футбольная федерация (FPF) первой официально сообщила о гибели футболистов: «Федерация футбола Португалии и весь португальский футбол полностью опустошены известием о смерти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и необыкновенной личностью, уважаемой всеми товарищами по сборной и соперниками, человеком, обладавшим заразительной радостью и являвшимся авторитетом в самом сообществе.

От имени Португальской федерации футбола выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Силвы, а также клубам «Ливерпуль» и «Пенафиел», в которых играли эти футболисты. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболистов минутой молчания в четверг перед встречей нашей национальной команды с Испанией на женском чемпионате Европы.

Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре Силвы стал невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем всё возможное, чтобы чтить их наследие каждый день».

ДИОГУ ЖОТА В СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ Фото: Getty Images

Жота выступал за «Порту» с 2016 по 2017 год, а его брат находился в системе клуба. Португальцы отреагировали на новость не только сообщением, но и вывели фотографию Диогу на экраны стадиона «Драгау».

«Футбольный клуб «Порту» в трауре. С потрясением и глубоким сожалением мы выражаем наши искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также был нашим футболистом в молодёжной команде. Покойтесь с миром», — сказано в заявлении «Порту».

ДИОГУ И ЖОТА С БРАТОМ В «ПОРТУ» Фото: Пресс-служба «Порту»

О трагедии высказался и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру: «Известие о смерти Диогу Жоты, спортсмена, который прославил имя Португалии, и его брата — неожиданное и трагичное. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье. Это печальный день для футбола, а также для португальского и международного спорта».

«Ливерпуль» опубликовал сообщение, в котором заявил, что окажет полную поддержку семье Диогу. Также клуб отметил, что откажется от дальнейших комментариев по ситуации.

«Ливерпуль» заявление клуба «Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошён трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний игрок скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. Сейчас «Ливерпуль» не будет давать никаких дальнейших комментариев и просит уважать конфиденциальность семьи Диогу и Андре, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба, поскольку они пытаются смириться с невообразимой потерей. Мы продолжим оказывать им нашу полную поддержку».

Заявление в соцсетях опубликовала пресс-служба УЕФА: «От имени европейского футбольного сообщества мы глубоко опечалены известием о трагической кончине Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и нападающего футбольного клуба «Ливерпуль», а также его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьёй, друзьями, товарищами по команде и всеми, кого коснулась эта душераздирающая утрата».

Экс-клубы Жоты («Атлетико» и «Вулверхэмптон») также не остались в стороне от ситуации. «Мы убиты горем. Диогу обожали наши болельщики, его любили товарищи по команде и лелеяли все, кто работал с ним во время его пребывания в «Вулвз». Воспоминания, которые он создал, никогда не будут забыты. Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и близким Диогу и его брата Андре. Мы будем очень скучать и всегда будем вас помнить», — сказано в сообщении «Вулверхэмптона».

«Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид потрясён трагической новостью о кончине бывшего игрока клуба Диогу Жоты и его брата Андре. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким. Покойся с миром», — заявление испанцев.

ДИОГУ ЖОТА Фото: Пресс-служба «Атлетико»/Getty Images

АПЛ прокомментировала трагическую гибель форварда «Ливерпуля»: «Все в АПЛ шокированы и опустошены, узнав о трагической кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Наши искренние соболезнования семье Диогу, друзьям, ФК «Ливерпуль» и всем их болельщикам в это тяжёлое время. Футбол потерял чемпиона, которого будет не хватать всегда. Мы продолжим поддерживать наших друзей и коллег в клубе».

Менее месяца назад Жота вместе со сборной Португалии выиграл Лигу наций. Конечно, Криштиану Роналду не мог не высказаться о гибели партнёра.

Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии «Не могу поверить. Только сейчас мы были вместе в сборной, затем ты женился. Выражаю соболезнования семье, жене и детям, желаю им всех сил на свете. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. R.I.P., Диогу и Андре. Мы будем скучать».

Клуб брата Жоты — «Пенафиел» — скорбит о смерти своего игрока и Диогу: «Пенафиел» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Андре Силвы и его брата Диогу Жоты, ставших жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько часов назад. Потеря двух молодых жизней, связанных с миром футбола, наполняет нас болью и ужасом. В это трудное время «Пенафиел» выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и всем тем, кто разделил моменты жизни и страсть к спорту с Андре и Диогу. Клуб объявит официальный траур и отдаст дань уважения на предстоящих спортивных мероприятиях. Покойтесь с миром».

Легенды «Ливерпуля» также высказались о гибели Жоты. «Покойся с миром, Диогу. Соболезнования его семье и друзьям в это невероятно печальное время», — сказал Стивен Джеррард. «Сегодня утром пришли ужасные новости о Диогу Жоте и его брате Андре. Мои мысли со всеми членами его семьи и друзьями, особенно с женой Руте и их тремя прекрасными детьми», — скорбит Джейми Каррагер.

ДИОГУ ЖОТА В «ЛИВЕРПУЛЕ» Фото: Andrew Powell/Getty Images

Рубен Невеш, партнёр Жоты по сборной Португалии, отметил, что всегда будет помнить Диогу: «Говорят, мы теряем людей только тогда, когда забываем их. Я никогда тебя не забуду!»

Футболисты «Ливерпуля» шокированы гибелью партнёра. «Тебя будут помнить, мой друг», — написал в соцсетях полузащитник Стефан Байчетич. «Нет слов утешения для такой боли. Я всегда буду помнить тебя с твоей улыбкой, как хорошего партнёра на поле и за его пределами. Отправляю все силы семье Диогу. Уверен, что он будет всегда с ними, его женой и детьми. Покойтесь с миром, Диогу и Андре», — слова форварда Дарвина Нуньеса.

«Покойся с миром, Диогу. Слишком рано», — грустит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. «Соболезнования семье», — слова Карима Бензема.

Футболисты «Браги» – Рикарду и Андре Орта — были друзьями Диогу. 22 июня они присутствовали на свадьбе Жоты. В соцсетях Рикарду выложил фото с мероприятия и подписал его: «Девять дней назад мы были такими. Покойся с миром, Жотинья».

Свадьба Жоты Фото: из личного архива Рикарду

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер высказался по поводу смерти Диогу Жоты на брифинге для СМИ: «Позвольте мне начать с Жоты, потому что это ужасная новость. Я уверен, что выражу мнение всех, если скажу, что наши первые мысли будут с его семьёй и друзьями. Есть миллионы болельщиков «Ливерпуля», а также футбольных фанатов и нефанатов, которые также шокированы. Это ужасно, и нам действительно важно помнить, насколько трудным будет этот период для его друзей и семьи».

А заместитель премьер-министра Анджела Рейнер возложила цветы возле стадиона «Энфилд» после известия: «Это душераздирающе, абсолютно душераздирающе, это показывает, как быстро могут меняться жизненные события. Я опустошена из-за его жены, его детей и его семьи. Я не могу себе представить, что они переживают, моему сыну 28 лет, это действительно шокирует. Он проделал невероятную работу здесь, в «Ливерпуле». Диогу – один из их лучших нападающих, и он только что женился, у него появились маленькие дети, он с нетерпением ждал всех великих дел, которые собирался сделать. Это просто душераздирающе и разрушительно для людей, которые проснулись с этой новостью. Это тяжело».

ЦВЕТЫ ВОЗЛЕ ЭНФИЛДА ПОСЛЕ НОВОСТИ О ГИБЕЛИ ЖОТЫ Фото: Jess Hornby/Getty Images

Рафаэль Надаль, один из величайших теннисистов, опубликовал сообщение в соцсетях: «Печальная и болезненная новость. Выражаю всю свою любовь, поддержку и сочувствие его жене, детям, родным и друзьям в это тяжёлое время. Покойтесь с миром, Диогу Жота и Андре Силва».

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» и совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс молится за семью Диогу.

Леброн Джеймс баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» «Все мои молитвы обращены к его близким в это время! Пусть вас всех направляют и защищают! YNWA, Жота!»

Клубы по всему миру скорбят из-за смерти Жоты и его брата. Естественно, сообщения опубликовали все команды АПЛ.

Не остался в стороне и санкт-петербургский «Зенит»: «Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с потерей Диогу Жоты. Наши мысли с ним, его семьёй и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это чрезвычайно трудное время».

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о гибели Диогу Жоты, игрока футбольного клуба «Ливерпуль», и его брата Андре Силвы, игрока футбольного клуба «Пенафиел». «Реал» Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования и сочувствие семье, близким, товарищам по командам. «Реал» разделяет огромную скорбь всех футбольных болельщиков. Покойтесь с миром», — написала пресс-служба «Реала».

Диогу Жота и Даниель Себальос в финальном матче Лиги чемпионов 28 мая 2022 года Фото: Richard Callis/Getty Images

«ПСЖ» с огромной грустью узнал о кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Клуб выражает свои искренние соболезнования их семьям, близким, «Ливерпулю» и сборной Португалии. Все наши мысли с ними в этот трагический момент», — заявили в «ПСЖ».

А президент УЕФА Александер Чеферин вспомнил, что ещё три недели назад вручал медаль Жоте: «Всего три недели назад я имел честь вручить Диогу Жоте медаль после его триумфа в финале Лиги наций УЕФА. Этот момент радости, гордости и празднования останется горьким следом в наших воспоминаниях».

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пребывает в шоке после смерти одного из своих футболистов.

Юрген Клопп экс-тренер «Ливерпуля» «Сердце разбилось, когда услышал о гибели Диогу и его брата Андре. Жота был не только фантастическим игроком, но и отличным другом, любящим, заботливым мужем и отцом! Мы будет очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы Руте, детям, семье, друзьям и всем, кто их любил! Покойся с миром, любимый Жота».

Экс-партнёр Жоты по «Ливерпулю» — Садио Мане — выложил совместные фото с грустными эмодзи. А рядом с «Энфилдом» и на базе клуба в Киркби приспущен флаг с эмблемой мерсисайдцев.

Трагическая гибель Жоты объединила футбольный мир. Больно осознавать, что мы потеряли 28-летнего элитного игрока в расцвете сил.

Редакция «Чемпионата» также выражает соболезнования семье и близким Диогу Жоты и Андре Силвы.