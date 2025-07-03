«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту

Вроде головой понимаешь, что с такими новостями обычно не ошибаются. Несколько раз перепроверяют. Да и Marca — главное спортивное издание Испании. И всё равно до последнего была надежда, что это фейковая информация. Увы, нет. Последовали подтверждения. Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота действительно погиб в автомобильной аварии вместе с братом. Ещё неделю назад футболист сыграл свадьбу, а теперь его уже нет с нами. И вроде очевидно, что все мы смертны — об этом знаем с детства, но каждый раз не по себе. Тем более в этом случае получилось максимально неожиданно.

С Жотой ассоциируется множество историй. И тут необязательно быть болельщиком «Ливерпуля», чтобы отмечать уникальность футболиста. Почему-то первым делом в голову приходит, как круто он играл головой, несмотря на скромный рост (178 см). Да и вообще, у него в какой-то момент была шикарная реализация — возможно, главное качество для нападающего.

С другой стороны, Жоту мучили травмы. Из пяти сезонов в «Ливерпуле» он стабильно отыграл только один — 2021/2022. Тогда форвард регулярно выходил на поле. Только в чемпионате появился в 35 из 38 туров. В остальном футболист лечился чуть ли не столько же, сколько был здоров. Получалось, что базово вполне себе основной форвард, однако по факту далеко не всегда готов играть.

Диогу Жота празднует гол с партнёрами по «Ливерпулю» Фото: Liverpool FC via Getty Images

Говорят, Жота лучше всех в «Ливерпуле» рубился на приставке в FIFA. Можно даже сказать, что лучше всех в АПЛ. Ещё будучи игроком «Вулверхэмптона», нападающий выиграл турнир ePremier League Invitational, где в финале победил Трента. Причём защитник в том матче выступал за «Ливерпуль», а Жота — за «Вулвз». Это чуть усложняло задачу португальцу, но он справился. Эмоции от игры в FIFA — одни из самых искренних, которые только существуют в природе.

Изображая геймпад в руках, Жота отпраздновал знаменитый гол в ворота «Тоттенхэма». В апреле 2023 года «Ливерпуль» на своём поле побеждал со счётом 3:0 уже к 15-й минуте. Затем «Тоттенхэм» отыгрался — 3:3. Причём Ришарлисон сравнял счёт на 90+3-й минуте. И на 90+4-й Жота положил победный мяч — 4:3! Фантастический хайлайт, который останется в истории АПЛ. Как и последний его гол, когда он обвёл трёх защитников «Эвертона» и точно пробил. Тоже победный мяч, между прочим.

В том числе этот гол в дерби позволил «Ливерпулю» забрать чемпионство. Для Жоты оно стало первым в карьере. Ведь он не застал титул, который команда Клоппа взяла в сезоне-2019/2020. Португалец присоединился к команде сразу после того чемпионства. В других клубах он также не брал важных трофеев, однако прямо перед трагической смертью выиграл не только АПЛ, но и Лигу наций со сборной Португалии.

Диогу Жота Фото: Maja Hitij/Getty Images

Таким, как на этом фото, он и запомнится. Жота вообще любил улыбаться и ценил жизнь. Его интервью The Athletic заканчивается такими словами: «Это здорово — быть живым. Я просто хочу жить и стараться быть счастливым».

Покойся с миром. Ты никогда не будешь один.