Топ-события пятницы: клубный ЧМ, «Динамо» Москва — «Партизан» и Уимблдон

Яркое 4 июля: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» в 1/4 финала КЧМ, Братский кубок по футболу, Хачанов и Павлюченкова в Лондоне! Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Павлюченкова с четырёхкратной чемпионкой ТБШ?

Анастасия Павлюченкова, только отпраздновавшая своё 34-летие, успешно продвигается по сетке Уимблдона. После побед над непростыми соперницами Айлой Томлянович и Эшлин Крюгер россиянке предстоит встретиться с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Девушки ранее играли четыре раза: россиянка была сильнее в Гонконге-2017, а японка — на Кубке Хопмана — 2018, в финале Осаки-2019 и на Australian Open — 2021. Победительница нового матча сразится на второй неделе Уимблдона с кем-то из пары Диан Парри — Сонай Картал.

🎾 16:30*: Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов восстановится после пятисетовика с японцем?

Карен Хачанов выдержал во втором круге Уимблдона пятисетовое сражение с квалифаером Синтаро Мочизуки из Японии. Теперь за место в четвёртом круге россиянин померится силами с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее пересекались на корте лишь раз — на «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказался Хачанов. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Камиль Майхшак — Артур Риндеркнеш.

⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — «Партизан», Братский кубок, 2-й тур

Интрига: «Динамо» разберётся со вторым сербским клубом?

Московское «Динамо» в первой игре Братского кубка разгромило ОФК — 4:0. Теперь команда Валерия Карпина встретится с более грозным «Партизаном». Хотя белградцы ранее также уступили ЦСКА (1:3). Так что у «Динамо» есть шанс одержать третью подряд победу в межсезонье (ещё побеждали 2DROTS).

⚽️ 22:00: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала

Интрига: кто станет сенсационным полуфиналистом КЧМ?

«Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ обыграл миланский «Интер» (2:0), а «Аль-Хиляль» эпично прошёл «Манчестер Сити» (4:3, д. вр.). Клубы не из Европы показали, что с ними нужно считаться. И один из них точно будет в полуфинале турнира. Явного фаворита в паре бразильцев и саудовцев нет. Всё решат детали.