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Расписание спортивных матчей 4 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: клубный ЧМ, «Динамо» Москва — «Партизан» и Уимблдон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 июля 2025 года
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Комментарии
Яркое 4 июля: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» в 1/4 финала КЧМ, Братский кубок по футболу, Хачанов и Павлюченкова в Лондоне! Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Интрига: справится ли Павлюченкова с четырёхкратной чемпионкой ТБШ?

Анастасия Павлюченкова, только отпраздновавшая своё 34-летие, успешно продвигается по сетке Уимблдона. После побед над непростыми соперницами Айлой Томлянович и Эшлин Крюгер россиянке предстоит встретиться с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Девушки ранее играли четыре раза: россиянка была сильнее в Гонконге-2017, а японка — на Кубке Хопмана — 2018, в финале Осаки-2019 и на Australian Open — 2021. Победительница нового матча сразится на второй неделе Уимблдона с кем-то из пары Диан Парри — Сонай Картал.

Сетка Уимблдона. Женщины
Анастасия продвигается по сетке турнира:
Павлюченкова — в 3-м круге Уимблдона! Рахимова сенсационно победила Паолини. LIVE!
Live
Павлюченкова — в 3-м круге Уимблдона! Рахимова сенсационно победила Паолини. LIVE!

🎾 16:30*: Нуну Боржеш (Португалия) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 16:30 МСК
Нуну Боржеш
37
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: как Хачанов восстановится после пятисетовика с японцем?

Карен Хачанов выдержал во втором круге Уимблдона пятисетовое сражение с квалифаером Синтаро Мочизуки из Японии. Теперь за место в четвёртом круге россиянин померится силами с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее пересекались на корте лишь раз — на «Ролан Гаррос» — 2022 сильнее оказался Хачанов. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Камиль Майхшак — Артур Риндеркнеш.

Сетка Уимблдона. Мужчины
Подробный теннисный анонс дня:
4 топ-матча пятницы в теннисе: Хачанов, Павлюченкова и Рублёв на Уимблдоне
4 топ-матча пятницы в теннисе: Хачанов, Павлюченкова и Рублёв на Уимблдоне

⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — «Партизан», Братский кубок, 2-й тур

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» разберётся со вторым сербским клубом?

Московское «Динамо» в первой игре Братского кубка разгромило ОФК — 4:0. Теперь команда Валерия Карпина встретится с более грозным «Партизаном». Хотя белградцы ранее также уступили ЦСКА (1:3). Так что у «Динамо» есть шанс одержать третью подряд победу в межсезонье (ещё побеждали 2DROTS).

Статистика Братского кубка
А вот как команда Карпина разобралась с ОФК:
«Динамо» разгромило сербов на Братском кубке. Гладышев забил в стиле Аршавина-2008! Видео
«Динамо» разгромило сербов на Братском кубке. Гладышев забил в стиле Аршавина-2008! Видео

⚽️ 22:00: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет сенсационным полуфиналистом КЧМ?

«Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ обыграл миланский «Интер» (2:0), а «Аль-Хиляль» эпично прошёл «Манчестер Сити» (4:3, д. вр.). Клубы не из Европы показали, что с ними нужно считаться. И один из них точно будет в полуфинале турнира. Явного фаворита в паре бразильцев и саудовцев нет. Всё решат детали.

Статистика КЧМ
Главные итоги первой стадии плей-офф:
Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ
Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ
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Новости. Футбол
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