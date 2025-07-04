Новый «Моцарт» для «Спартака». Станковичу везут из «Милана» французского плеймейкера

«Спартак» начинает показывать мышцы на трансферном рынке. Вслед за подписанием нападающего Антона Заболотного московский клуб может купить центрального полузащитника. Красно-белые близки к приобретению Ясина Адли из «Милана». Впрочем, прошедший сезон 24-летний француз провёл на правах аренды в другой итальянской команде – «Фиорентине». Помог «фиалкам» занять шестое место в Серии А и долететь до полуфинала Лиги конференций.

Об интересе «Спартака» к Адли сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, трансфер полузащитника может обойтись московскому клубу в € 18 млн. Источники «Чемпионата» не подтверждают эту информацию. Такая сумма кажется завышенной. Transfermarkt оценивает Ясина в € 11 млн, а журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин утверждает, что «россонери» готовы продать француза куда-либо менее чем за € 10 млн, так как в итальянской команде не рассчитывают на него.

Ранее инсайдер Николо Скира назвал имена 12 игроков, от которых хотел бы избавиться новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри. Один из них как раз Адли. Помимо потенциального новичка «Спартака», в этот список вошли Девис Васкес, Эмерсон Роял, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Филиппо Терраччано, Юнус Муса, Исмаэль Беннасер, Самуэль Чуквезе, Марко Лазетич, Ноа Окафор и Лоренцо Коломбо.

Ясин Адли в «Милане» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Адли принадлежит «Милану» с августа 2021-го. «Россонери» выкупили полузащитника у «Бордо» за € 9 млн. По информации сайта Calcioefinanza.it, зарплата Ясина в итальянском клубе была относительно невысокой, по крайней мере, одной из самых низких в самом «Милане» – € 800 тыс. в год после вычета налогов.

Адли родился в пригороде Парижа в семье алжирцев. Воспитывался в академии «ПСЖ», в которую попал в 13 лет. В составе парижан и дебютировал на профессиональном уровне. Сначала играл за фарм-клуб в низших дивизионах, но и за первую команду дебютировал уже в 17 – в мае 2018-го экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери выпустил его на замену на последние 10 минут в матче Лиги 1 с «Каном». Попутно Ясин вызывался в сборные Франции разных возрастов – от U16 до U20. Например, в ноябре 2016-го сыграл против Наиля Умярова в товарищеской встрече со сборной России (1:0) и забил победный гол.

Несмотря на очевидный потенциал, закрепиться в «ПСЖ» Адли не сумел. Дебютная игра с «Каном» так и осталась для него единственной за первую команду парижан. В январе 2019-го полузащитника продали в «Бордо» за € 5,5 млн. Там Ясин и раскрылся по-настоящему. За три с половиной сезона в составе «жирондинцев» (после трансфера в «Милан» его ещё на год оставили в аренде) Адли сыграл 104 матча, забил шесть мячей и сделал 16 голевых передач. Причём выходил на разных позициях – атакующего центрального полузащитника, глубинного плеймейкера-опорника и даже на обоих флангах.

К слову, ещё в 2018 году Адли мог оказаться в «Арсенале», где тогда работали скаут Фрэнсис Кахигао и перебравшийся из Парижа в Лондон Эмери. Тем не менее что-то помешало переезду Ясина из Франции в Англию. Но это говорит о том, что нынешний спортивный директор «Спартака» давно ведёт игрока.

В сезоне-2022/2023, своём первом в «Милане», Адли довольствовался ролью резервиста и сыграл всего шесть матчей (один – в основе, пять выходов на замену). Стефано Пиоли не особо доверял полузащитнику. Впрочем, на следующий год роль Ясина поменялась. Француз адаптировался к итальянскому футболу, помогла и травма конкурента. В сезоне-2023/2024 Адли поучаствовал в 33 матчах разных турниров, 21 раз попадал в стартовый состав. Забил один мяч и отдал два голевых паса.

Тем не менее прошедший сезон-2024/2025, который «Милан» начал под руководством Паулу Фонсеки, Адли отыграл уже во Флоренции. «Фиорентина» арендовала Ясина за € 1,5 млн с опцией выкупа за € 10,5 млн, которой в итоге не воспользовалась. Хотя француз выдал достаточно хороший год, а в ноябре и вовсе был номинирован на звание игрока месяца в Серии А. Адли провёл 35 матчей в чемпионате Италии и Лиге конференций, 20 раз вышел в основе и 15 – на замену. Он оформил 4+6 в Серии А, став лучшим ассистентом «фиалок», и 1+1 в еврокубках.

Ясин Адли в «Фиорентине» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В минувшем чемпионате Италии Адли в среднем за 90 минут игры отдавал 50 передач с 85% точности. В том числе 13,2 паса на чужой трети и 5,4 точного длинного – это лучшие показатели в «Фиорентине». Ясин делал 1,6 передачи под удар. Сам он наносил 1,0 удара, в створ – 0,3. Кроме того, совершал 2,3 отбора мяча и 0,4 перехвата. Но это, подчеркнём, в Италии. А в России, где уровень лиги объективно ниже, могут быть совсем другие цифры.

Адли в течение несколько лет звали в сборную Алжира, но он отказывался, заявляя, что хочет играть только за Францию. В 2024 году Ясин фактически закрыл для себя двери в алжирскую команду, раскритиковав подход местной федерации к игрокам с двойным гражданством. Вдобавок в Алжире решили, что комментарии полузащитника принижают уровень местной сборной. Адли вынужден был оправдываться. Он даже сделал заявление в соцсетях:

«Я сказал, что моя цель – играть на самом высоком уровне, но это не означает, что уровень сборной Алжира невысок. Просто для меня попасть в сборную Франции – более сложный вызов. Я предпочитаю быть честным и прозрачным в своём решении, а не изображать нерешительность. Я всего лишь обычный игрок со своими целями, и независимо от того, преуспею в их достижении или нет, это не изменит меня как личность».

Но для того чтобы закрепиться в топ-клубе и дорасти до сборной Франции, Адли, пожалуй, в первую очередь не хватило физических качеств – скорости и интенсивности. Это очень техничный и креативный полузащитник с хорошим видением поля и умением вырезать классный пас. Своими ориентирами с точки зрения стиля Ясин называл Зинедина Зидана и Роберто Баджо. Можно предположить, что в «Спартаке» его планируют использовать в центре поля – одним из опорников или даже «десяткой». Это будет зависеть также и от будущего Эсекьеля Барко.

Любовь к творчеству проявляется у Адли и в его хобби. С детства Ясин занимался шахматами, играл на фортепиано и скрипке. Очень любит классическую музыку, особенно Моцарта. Кто-то из партнёров по «Бордо» даже прозвал алжирского француза Моцартом за его увлечение. Если Адли приедет в Россию с максимальной мотивацией, то способен стать первой скрипкой красно-белых.