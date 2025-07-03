«Зенит» мучился в матче с середняком РПЛ. А потом всё решила ошибка вратаря. Видео

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону. На этот раз команда Сергея Семака провела в Санкт-Петербурге товарищеский матч с махачкалинским «Динамо».

Дагестанский клуб вышел на поле без большой группы игроков основного состава. Они остались в Кисловодске, где сейчас базируется команда, по медицинским показателям. За «Динамо» не сыграли Сердар Сердеров, Джемал Табидзе, Ражаб Магомедов, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук и Гаджи Будунов. Помимо этого, на поле не вышел иранский футболист Джавад — он прибыл в расположение клуба только вчера, 2 июля.

Семак серьёзно поменял стартовый состав в сравнении с предыдущей встречей с «Црвеной Звездой» (3:0), которая состоялся 29 июня. В основе и тогда, и сейчас вышли всего два человека — вратарь Денис Адамов и нападающий Александр Соболев. Не из россиян на этот раз в старте появились только Ванья Дркушич и Нуралы Алип. Перед стартовым свистком команды почтили память Диогу Жоты минутой молчания. Шокирующая новость о гибели футболиста «Ливерпуля» пришла за несколько часов до игры.

Чуть позже фанаты «Зенита» получили куда более приятное известие — фланговый защитник Роман Вега подписал контракт на пять лет. Впрочем, аргентинец не принимал участия в матче с махачкалинским «Динамо». Два игрока «Зенита» (Дркушич и Дмитрий Васильев) схватили по жёлтой карточке в первые 15 минут встречи. Фолили недалеко от штрафной площади, но гости в обоих случаях лупили со стандартов в стенку.

В целом первая половина встречи вышла далеко не самой интересной. Борьбы и жёстких стыков было в избытке, а вот конструктива явно не хватало. Соболев удрал от одного защитника «Динамо», однако другой (Валентин Пальцев) всё-таки догнал зенитовца и сорвал выход один на один с вратарём. Плюс было жёсткое столкновение Арсена Адамова с Кириллом Помешкиным — ударились головами. К счастью, никто серьёзно не пострадал. После таких таймов всегда сочувствуешь человеку, которому необходимо нарезать хайлайты.

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Зафиксируем ещё два момента. Максим Глушенков поменял номер — теперь атакующий футболист бегает с «десяткой» на спине. А ещё «Зенит» ждёт Вендела до конца нынешней недели. Об этом «Чемпионату» сообщил председатель правления клуба Александр Медведев. Бразилец травмировался в конце прошлого сезона, а потом сорвался его трансфер в «Ботафого». Ждём снова на российских полях.

Семак полностью поменял состав на вторую половину. Появилось гораздо больше легионеров — Густаво Мантуан, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Луис Энрике, Педро, Матео Кассьерра и Луис Энрике. Из россиян — только вратарь Михаил Кержаков и 22-летний Ярослав Михайлов.

Первые минуты после перерыва прошли в бодром режиме. Видимо, сказался выход на поле легионеров. Правда, после этого снова та же картина — вязкий футбол с минимумом голевых моментов. Болельщики дагестанского клуба развлекали всех ритмичной лезгинкой. Середина второго тайма — время, когда «Динамо» было очень близко к тому, чтобы открыть счёт. Хуссем Мрезиг классно закрутил со стандарта, и мяч вонзился в дальнюю штангу.

А чуть позже вратарь махачкалинского клуба Тимур Магомедов неудачно сыграл на выходе. Выронил мяч — подарил гол «Зениту». Лусиано Гонду сполна воспользовался ошибкой голкипера и попал по пустым воротам. Судья Ян Бобровский указал на центр, несмотря на протесты футболистов «Динамо». Они рассчитывали, что арбитр зафиксирует фол, однако у того была другая точка зрения.

Права на видео принадлежат РФС.

В концовке преимущество сине-бело-голубых укрепил Педро. Бразилец классно пробил с лёта — мяч влетел точно в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС.

«Зенит» не без проблем обыграл уступающего ему в классе соперника. С другой стороны, вряд ли стоит делать серьёзные выводы по товарищескому матчу.