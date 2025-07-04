Самое стыдное поражение «Челси» на КЧМ. Последний финал, который проиграла Европа

Нынешний клубный чемпионат мира может стать первым за 13 лет, который выиграет неевропейская команда. Вот вам и новый формат! Последним неудачником финала из представителей Европы был «Челси», уступивший в 2012 году сопернику из Бразилии. Есть повод вспомнить тот матч, его героев и антигероев. Ведь сегодня «Челси» снова встречается с бразильцами (играет в четвертьфинале с «Палмейрасом») – и это единственный европейский клуб в верхней части сетки плей-офф.

В 2012-м клубный чемпионат мира проводился в другой стране и в другое время года. Турнир принимала в декабре Япония. Участвовали в нём всего семь команд, причём почти все они сыграли и на КЧМ-2025 – «Челси», мексиканский «Монтеррей», египетский «Аль-Ахли», корейский «Ульсан Хёндэ», новозеландский «Окленд Сити», а также «Коринтианс» из Бразилии и местный «Санфречче Хиросима» как представитель страны-организатора.

Понятное дело, все прогнозировали финал между «Челси» и «Коринтиансом». Лондонцы попали на клубный чемпионат мира как победители Лиги чемпионов сезона-2011/2012, которую неожиданно выиграли (впервые в своей истории) под руководством Роберто Ди Маттео. Ни до, ни после работы в «Челси» итальянец не показал себя топ-тренером, трофеев с другими командами не брал. Экс-игрок «синих» просто оказался в нужное время в нужном месте. Он приходил ассистентом Андре Виллаш-Боаша, а после отставки португальца в марте 2012-го был назначен исполняющим обязанности. Увядавшая команда внезапно расцвела и на эмоциях взяла Лигу чемпионов.

«Коринтианс» прибыл на клубный чемпионат мира в качестве победителя Кубка Либертадорес. Команда из Сан-Паулу выиграла трофей летом 2012-го под руководством будущего главного тренера сборной Бразилии Тите. Кстати, тоже в первый и пока что в последний раз в своей истории.

Правда, к декабрю эйфория в бразильском и английском клубах уже прошла. «Коринтианс» не сумел защитить титул в своём чемпионате, финишировав шестым в сезоне-2012. «Челси» после 16 туров АПЛ занимал только третье место и быстро попрощался с Ди Маттео. Итальянец продержался в команде всего восемь месяцев. В ноябре на фоне неудач его уволили – на КЧМ лондонцев повёз в статусе временщика испанец Рафаэль Бенитес.

Гари Кэхилл и Рафаэль Бенитес Фото: Michael Regan/Getty Images

Тем не менее фавориты, стартовавшие с полуфиналов, подтвердили свой статус. «Коринтианс» выиграл у «Аль-Ахли» – 1:0. «Челси» ещё убедительнее расправился с «Монтерреем», забив трижды за 48 минут и победив в итоге со счётом 3:1. Финал состоялся три дня спустя в Иокогаме и собрал 68 000 зрителей. Болельщики, очевидно, шли в первую очередь посмотреть на звёзд «Челси», а увидели праздник «Коринтианса»!

Вероятно, когда Тите говорил накануне матча, что «Челси» вовсе не фаворит, люди не верили в искренность его слов. Но он зарядил уверенностью своих игроков.

«Кто вам сказал, что «Челси» обязательно победит?! – обращался к журналистам тренер «Коринтианс». – В финалах вообще не существует понятия «фаворит». Конечно, в составе англичан много потрясающих футболистов. Да, если Азар и компания поймают кураж – их будет тяжело остановить. Что ж, тогда всё просто – надо не позволить им его поймать. Считаю, шансы команд на победу абсолютно равны».

Вот имена героев, которые под руководством Тите сотворили мини-сенсацию: в стартовом составе «Коринтианса» вышли голкипер Кассио, защитники Алессандро, Андерсон Шикау, Пауло Андре, Фабио Сантос, полузащитники Ралф, Паулиньо, Эмерсон, Жорже Энрике, Данило и нападающий Хосе Паоло Герреро (единственный легионер в составе «Коринтианса», если не учитывать, что Эмерсон был заигран за сборную Катара). В концовке на поле появились Хуан Мартинес и Уоллес.

У «Челси» с первых минут сыграли вратарь Петр Чех, защитники Бранислав Иванович, Гари Кэхилл, Давид Луис, Эшли Коул, полузащитники Рамирес, Фрэнк Лэмпард, Виктор Мозес, Эден Азар, Хуан Мата и нападающий Фернандо Торрес. На замену Бенитес выпустил Оскара, Сесара Аспиликуэту и Марко Марина. Против «Коринтианса» сыграли три бразильца, а на скамейке находился ещё один – Лукас Пиазон.

Обладатель Кубка Либертадорес начал бодро, показав, что ничуть не боится победителя Лиги чемпионов. На исходе получаса Эмерсон сотряс штангу ворот «Челси». Но в целом команда Бенитеса больше владела мячом и наносила больше ударов. В нескольких эпизодах «Коринтианс» спасал эффектными сейвами голкипер Кассио. А в середине второго тайма произошёл главный момент матча – бразильцы забили! И сделал этот перуанец Герреро. После удара Данило и рикошета мяч завис над штрафной, а центрфорвард оказался первым на подборе и точно пробил головой под перекладину.

Хосе Паоло Герреро после гола в ворота «Челси» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В концовке «Челси», как мог, навалился на ворота Кассио, но загубил все свои моменты. Лучший из них на 86-й минуте упустил Торрес. Испанец попал во вратаря, находясь в семи-восьми метрах от цели! Затем Кэхилл получил прямую красную карточку, однако даже вдесятером лондонцы создали момент в последней атаке в компенсированное время – Мата попал в штангу. «Коринтианс» отбился, удержал победу и стал первой за шесть лет неевропейской командой, выигравшей клубный чемпионат мира.

«Челси» тяжело переживал потерю трофея. Особенно, кажется, бразильские звёзды, которым было стыдно уступить менее раскрученным соотечественникам. Например, Оскару не понравилось, что Бенитес предпочёл ему будущего спартаковца Мозеса и выпустил только за 20 минут до конца.

«Уважаю решение тренера. Но разочарован тем, что, когда я вышел на поле, мы уже проигрывали. И я ничего не смог сделать, чтобы помочь команде», – сказал Оскар.

Журналисты спрашивали на эту тему и Бенитеса. Рафа объяснил, чем руководствовался, когда принимал решение по стартовому составу. Кроме того, попытался найти что-то хорошее в случившемся:

«Я предпочёл Мозеса Оскару, потому что у «Коринтианса» были проблемы на флангах, и мы хотели использовать его скорость, – сказал тренер «Челси». – Вообще, у этого поражения есть и позитивные стороны: мы создали четыре отличных шанса забить против хорошей команды – это не так-то просто сделать. А после того как пропустили гол, «Коринтианс» отлично держал мяч».

Лучшим игроком турнира признали Кассио. В тот год голкипер дебютировал за «Коринтианс», а в итоге провёл в команде 12 сезонов. В 2017-м добрался даже до сборной Бразилии, за которую сыграл один матч.

Автор победного гола Герреро, перешедший в 2012-м в «Коринтианс» после восьми лет выступлений за «Баварию» и «Гамбург» в Бундеслиге, задержался в клубе из Сан-Паулу на три года. Потом поиграл в Бразилии ещё за ряд клубов. Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и выступил на единственном для неё за последние 40 лет чемпионате мира – в России. Хотя едва не пропустил турнир из-за дисквалификации за допинг: бан сократили до полугода, чтобы Герреро смог поехать на ЧМ-2018, где он забил Австралии.

Из других игроков того «Коринтианса» настоящей звездой стал Паулиньо. Поиграл за «Тоттенхэм» и «Барселону», провёл 56 матчей за сборную Бразилии. Потом спустя девять лет вернулся в клуб из Сан-Паулу, где и завершил карьеру. Что касается тренера Тите, то его мы тоже помним, прежде всего по работе в бразильской сборной. Он руководил «селесао» на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 – оба раза команда вылетала в четвертьфинале.

Повторит ли «Палмейрас» тот успех «Коринтианса»? После побед на КЧМ-2025 «Ботафого» в матче с «ПСЖ» и «Флуминенсе» во встрече с «Интером» в плей-офф такой результат не сильно удивит. Тем более и «Челси» на нынешнем турнире уже проигрывал «Фламенго».