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ПСЖ — Бавария: прямая онлайн-трансляция четвертьфинала клубного чемпионата мира, где смотреть 1/4 финала КЧМ, 5 июля 2025

Топовые матчи 1/4 финала на КЧМ! «ПСЖ» играет с «Баварией», а «Реал» — с «Боруссией»! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
«ПСЖ» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция
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Сегодня узнаем всех полуфиналистов!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Если вы не особо следили за матчами клубного чемпионата мира в США – самое время начинать! Ведь настало время четвертьфиналов. Первыми сыграли «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» – в полуфинал вышел клуб из Южной Америки! Дальше в борьбу вступят английский «Челси» и бразильский «Палмейрас». Это так, для разогрева. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с победителем противостояния «Флуминенсе». Игра начнётся в четыре утра мск.

А вот вечером в субботу пропускать встречи противозаконно. Лучший клуб Европы – «ПСЖ» – сыграет с лучшей командой Германии – «Баварией». Это противостояние – уже классика. Был и финал ЛЧ, были и противостояния в плей-офф и даже в прошлом сезоне (в первой стадии). И «ПСЖ», и «Баварию», справедливо относят к фаворитам турнира. Однако останется лишь один. Специально для наших читателей мы проведём прямую онлайн-трансляцию матча – подключайтесь!

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а в завершит вечер ещё одно повторение финала ЛЧ. Обновлённый мадридский «Реал» с Хаби Алонсо – против дортмундской «Боруссии». С одной стороны – с фаворитом многое ясно, с другой – «Реал» на турнире в США неидеален и уже терял очки с записным аутсайдером – сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Так что и тут возможны (пусть и вероятность не самая большая) сюрпризы.

За этой игрой также можно следить вместе с нами – «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Смотрите самый крутой турнир этого лета вместе с нами!

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Новости. Футбол
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