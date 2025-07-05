Первый летний трансфер ЦСКА готов! За Алвесом следила даже «Барселона»

ЦСКА закрывает первый трансфер в межсезонье. Московский клуб покупает полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса. Как сообщали Globo и TNT Sports Brasil, армейцы заплатят за 20-летнего футболиста € 6 млн, кроме того, «трёхцветные» по договору получат 25% прибыли с перепродажи своего воспитанника. Алвес подпишет пятилетний контракт. Полгода назад у ЦСКА в последний момент сорвался переход молодого бразильца – Лоррана из «Фламенго», но красно-синие нашли альтернативный вариант в центр поля. Сможет ли Матеус с ходу усилить команду Фабио Челестини? Давайте знакомиться с новичком армейцев.

До отъезда в Европу Алвес отыграл за первую команду всего полгода! Он дебютировал в январе 2025-го в Лиге Паулиста (чемпионата штата Сан-Паулу). Молодой полузащитник проявил себя в ходе подготовки к новому сезона и весной стал получать игровое время в чемпионате, Кубке Бразилии и главном клубном турнире Южной Америки Кубке Либертадорес. Матеус сыграл за «Сан-Паулу» 15 встреч, в стартовом составе – девять. Забить свой первый гол во взрослом футболе пока не успел. У него две голевые передачи, сделанные в матчах с «Сантосом» и перуанской «Альянсой Лима».

В бразильской Серии А в среднем за 90 минут игры Алвес отдавал 22 передачи с 81% точности. В том числе 6,7 паса на чужой трети и 0,9 – под удар. Сам Матеус наносил 1,6 удара по воротам. Выигрывал 46% единоборств, зарабатывал на себе 1,6 фола и совершал 1,9 обводки. В его активе также 2,4 отбора и 0,7 перехвата. В общем, пока обращает на себя внимание разве что статистика, связанная с дриблингом полузащитника.

Это как раз одно из сильных качеств центрхава, который, к слову, был кандидатом в сборную Бразилии U20. Любой уважающий себя бразилец должен владеть мячом на высочайшем уровне, и Алвес пытается соответствовать стандартам своей страны. Он вообще начинал с футзала, где развивал технику в игре на ограниченном пространстве. Сначала выступал за команду «Сантоса», однако из-за конфликта покинул её. А в 12-летнем возрасте попал в «Сан-Паулу».

«Это забавная история, – вспоминал сам Матеус в интервью бразильским СМИ. – Я ушёл из «Сантоса» и продолжал играть в футзал. Однажды мы проводили матч с «Сан-Паулу». Их тренер вышел на поле и пригласил меня присоединиться к его команде U11. Я не думал дважды перед тем, как принять предложение. Так началась моя карьера в этом клубе».

Из футзального «Сан-Паулу» Алвес вскоре попал в футбольный. Матеус выделялся на фоне ровесников и стал играть в командах академии под престижным 10-м номером. Много забивал и ассистировал.

Матеус Алвес Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

«Именно в футзале я открыл свой стиль, – рассказывал полузащитник. – Много импровизации и игры накоротке в касание. Это дало мне преимущество и на футбольном поле. Тот период был очень важным для меня. Я до сих пор использую некоторые вещи, которым научился тогда».

С молодёжной командой «Сан-Паулу» Алвес выиграл в 2024-м Кубок Далласа (ежегодное международное соревнование, проходящее в США) и Кубок Бразилии U20. В финале последнего турнира сделал голевую передачу. А себе – хорошую рекламу. Cкауты выделяли будущего новичка ЦСКА на фоне остальных. В Бразилии писали, что парня «вели» даже «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». При этом Алвес может играть не только «десятку», но и глубже. В юношеском футболе его ставили опорным полузащитником, который раскручивал атаки команды.

В первой команде «Сан-Паулу» в этом сезоне Алвес выступает вместе с бывшей звездой бразильского футбола Оскаром, вернувшимся в родной клуб после восьми лет выступлений в Китае. Игра с экс-полузащитником сборной и «Челси» помогла молодому полузащитнику расти. Матеус называет его одним из своих кумиров.

«Я всегда был поклонником Иньесты, хотя он и не действовал на позиции «десятки», – признавался Алвес. – Его гений феноменален. Я подражал ему. А теперь – играю с Оскаром. То, что он показал за такое короткое время в «Сан-Паулу», впечатляет. Ещё помню, как я тренировался с Хамесом Родригесом, когда привлекался к работе с первой командой. Был просто без ума от того, что он делал».

Алвес – футболист такого же типа. Если раскроется, то может превратиться в звезду РПЛ благодаря своим сильным качествам. Но, конечно, нет никаких гарантий, что адаптация бразильского таланта к России и российскому футболу будет быстрой и простой.