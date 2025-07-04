Топ-события субботы: «ПСЖ» — «Бавария» на КЧМ, Формула-1, «Тур де Франс» и теннис

Насыщенное 5 июля: «Реал» — «Боруссия» в 1/4 финала клубного ЧМ, ЦСКА — ОФК в Братском кубке, Курбанов против Сосулина в боксе и Уимблдон!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: «Палмейрас» — «Челси», клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала

Интрига: «Челси» станет ещё ближе к победе на КЧМ?

«Челси» получил не самую сложную сетку плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала лондонцы разобрались с «Бенфикой» (4:1, д. вр.), а в следующем раунде достался «Палмейрас». В случае прохода дальше команда Энцо Марески сыграет с победителем пары «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль». Так что путь до финала кажется не таким тяжёлым. Однако нынешний турнир показал, что команды из Бразилии — топ. Поэтому списывать «Палмейрас» точно не стоит, клуб из Сан-Паулу способен выбить «Челси».

🎾 13:00*: Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Людмила Самсонова (Россия, 19), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Самсонова в матче с экс-россиянкой?

Людмила Самсонова пока без потери сета продвигается по сетке Уимблдона. Но в третьем круге ей придётся непросто, ведь её соперницей будет экс-россиянка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию. Девушки ранее пересекались на корте один раз — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее оказалась Людмила. Победительница новой встречи на второй неделе Уимблдона сразится с кем-то из пары Джессика Бузас Манейро — Даяна Ястремская.

🚴‍♀️ 🎦 14:10: «Тур де Франс», этап 1, Лилль — Лилль, 184,9 км

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: начало главного тура сезона!

Участники самой важной многодневки планеты — на низком старте. В 112-й раз велогонщики определят сильнейшего на территории Франции. Старт будет дан в Лилле, а финал случится на Елисейских полях в Париже. В расписании соревнований значится 21 этап. Из них – семь равнинных, по шесть – среднегорных и горных, а также две индивидуальные гонки.

Всё внимание будет приковано к Тадею Погачару и Йонасу Вингегору. Действующий чемпион из Словении желает закрепить успех и уже обещает соперникам сложные времена вплоть до самой столицы Пятой республики. А что Вингегор? Он намерен взять реванш за прошлогоднее поражение.

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Хейли Баптист (США), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Мирра повторить свой рекорд на Уимблдоне?

Мирра Андреева добралась уже до третьего круга Уимблдона и, чтобы повторить свой рекорд на этом турнире, установленный в 2023 году (четвёртый круг), 18-летней россиянке необходимо справиться с американкой Хейли Баптист. Девушки ранее ещё ни разу не пересекались на корте, а будущая победительница во второй неделе Уимблдона сразится с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Эмма Наварро.

⚽️ 16:00: ЦСКА — ОФК, Братский кубок, 2-й тур

Интрига: ЦСКА обыграет ещё один сербский клуб?

В первом матче Братского кубка ЦСКА разобрался с «Партизаном» (3:1). На пути — ОФК. Белградцы в прошлой встрече разгромно уступили московскому «Динамо» (0:4), показав не самый классный футбол. Команда Фабио Челестини должны обыгрывать ОФК. Но первоочерёдная цель — «впитать» идеи нового тренера. Футбол в задумках Челестини серьёзно отличается от концепции экс-тренера ЦСКА Марко Николича.

🏎 17:00: Формула-1, этап 12, Гран-при Великобритании, квалификация

Интрига: быть ли на сей раз доминированию «Макларена»?

Прошлый этап Формулы-1 в Австрии произвёл неоднозначное впечатление: с одной стороны, пилоты «Макларена» держали всех в напряжении всю гонку, с другой – все конкуренты оказались слишком далеко позади. Как будет на сей раз? Насчёт хорошей формы лидеров сезона мы не сомневаемся, так что главный вопрос к их соперникам – прибавят ли благодаря недавним и нынешним новинкам «Феррари» и «Ред Булл» и как на сей раз себя проявит «Мерседес»? В Австрии немцы просто провалились, но напомним: до этого в Монреале Расселл заслуженно выиграл гонку. Погода в Англии относительно прохладная – обычно болид «Мерседеса» такое любит…

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Ростов», товарищеский матч

Интрига: подготовка команд к старту РПЛ

РПЛ стартует уже 18 июля. Команды выходят на финальный этап подготовки к сезону. Тем более «Краснодару» уже 12 июля играть в финале Суперкубка России в Казани с ЦСКА. Впереди у чемпионов РПЛ товарищеская встреча с обновившимся «Ростовом». Обоим клубам важно не потерять игроков из-за травм и провести полезный спарринг.

В Краснодаре — свои методы тимбилдинга: Фёдор Смолов рассказал, как Counter-Strike 2 помог «Краснодару» стать чемпионом

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Торпедо» Москва, товарищеский матч

Интрига: битва двух принципиальных соперников

Даже товарищеский матч между «Локомотивом» и «Торпедо» носит принципиальный статус. Болельщики клубов считают друг друга злейшими врагами. Поэтому победа в таких встречах важна даже при отсутствии каких-либо турнирных задач. Но это сделает просмотр контрольного матча только интереснее! Да и не факт, что в сезоне РПЛ-2025/2026 мы увидим две встречи «Торпедо» с «Локо»…

⚽️ 19:00: «ПСЖ» — «Бавария», клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала

Интрига: какой из топ-клубов продолжит борьбу за трофей?

Самый интересный матч четвертьфиналов. Действующий победитель Лиги чемпионов («ПСЖ») сыграет с чемпионом Германии («Бавария»). Оба клуба настроены выиграть КЧМ-2025, однако кто-то сойдёт с дистанции уже в четвертьфинале. «ПСЖ» находится в отличной форме и считается фаворитом пары. Однако в последней очной встрече победу одержала именно «Бавария» (1:0). Нас ждёт эпичная битва!

🥊 22:00: Магомед Курбанов (Россия) — Павел Сосулин (Россия), RCC

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: супербой для России

Нечасто увидишь, как между собой дерутся два топовых российских боксёра. Но в Екатеринбурге состоится именно такой поединок: Магомед Курбанов и Павел Сосулин встретятся в главном событии классного вечера бокса. На кону — претендентское звание на чемпионский пояс WBА. Оба боксёра отлично знают друг друга, однако ставки слишком высоки — милосердия проявлять никто не будет. Потенциально это один крутейших поединков 2025 года, пропускать его никак нельзя.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд, клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала

Интрига: повторение финала ЛЧ-2023/2024

За последний год (чуть более) «Реал» и «Боруссия» встречались дважды: в июне 2024 года мадридцы одолели немцев в финале Лиги чемпионов (2:0). А затем клубы зарубились в общем этапе ЛЧ-2024/2025 (5:2, победа «Реала»). Получится ли у «Боруссии» прервать неприятную тенденцию? Команда не обыгрывала «Реал» с апреля 2014 года (шесть матчей). Но мадридцы планируют взять первый трофей при Хаби Алонсо и рассчитывают на проход в полуфинал.