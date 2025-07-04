Звезда «Реала» в «Арсенале», вратарь для «Сити» и сменщик Кейна. Трансферные слухи Европы

А Месси вернётся в «Барсу» из-за чемпионата мира 2026 года? Собрали самое главное за неделю.

Европейские клубы продолжают работу на трансферном рынке. Часть сделок проворачивается за пару дней, некоторые – обсуждаются не первый месяц. Мы собрали главные за неделю новости о переходах, которые ещё не находятся в стадии завершения или не оформлены официально.

Лучший бомбардир Серии А интересен клубу из Саудовской Аравии

Матео Ретеги Фото: Marco Luzzani/Getty Images

По информации Фабрицио Романо, саудовская «Аль-Кадисия» сделала официальное предложение — € 40 млн + бонусы за форварда «Аталанты» Матео Ретеги. Бергамаски хотят получить больше. Сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии. В сезоне-2024/2025 Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А: он забил 25 мячей в 36 турах.

«Арсенал» стал ближе к покупке Родриго

Родриго Фото: Luke Hales/Getty Images

Испанское издание AS пишет, что после клубного чемпионата мира «Арсенал» предпримет попытку подписать вингера мадридского «Реала» Родриго. А The Athletic добавляет: бразилец выставлен на продажу, поскольку не входит в планы нового тренера Хаби Алонсо. «Арсенал» готов потратить на трансфер Родриго более € 90 млн. «Реал» же в случае продажи Родриго использует средства со сделки на полузащитника по запросу Алонсо.

Дьёкереш определился с новым клубом

Виктор Дьёкереш Фото: Getty Images

Фабрицио Романо сообщил, что форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш отказался возвращаться в расположение клуба. Игрок считает, что руководство клуба нарушило договорённость, по которой ему должны были позволить уйти этим летом за оговорённую сумму в € 60+10 млн. Вряд ли мы увидим шведа на поле в форме «Спортинга» ещё раз.

Тем более Дьёкереш близок к трансферу в топ-клуб АПЛ. Как сообщает инсайдер Николо Скира, Виктор договорился о контракте с лондонским «Арсеналом». Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. Ранее активный интерес к Виктору проявлял «Манчестер Юнайтед», однако форвард отказался переходить в клуб, который не сыграет в Лиге чемпионов.

Месси покинет «Интер Майами» ради ЧМ-2026?

Лионель Месси Фото: Alex Grimm/Getty Images

Лионель Месси может покинуть «Интер Майами»! Как сообщает журналист Эстебан Эдуль, 38-летний аргентинец рассматривает вариант со сменой клуба ради сборной. Лео планирует перебраться в более конкурентную лигу за шесть месяцев до старта чемпионата мира 2026 года, который пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике. Как отмечает источник, среди вариантов – возвращение в родную «Барселону» или переход в «Ньюэллс Олд Бойз» (детский клуб Лео).

Чалханоглу ждут в трёх командах

Хакан Чалханоглу Фото: Carl Recine/Getty Images

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес после вылета «нерадзурри» с клубного чемпионата мира сказал: «Если кто-то из футболистов хочет уйти, им нужно сделать это». Затем президент миланцев Джузеппе Маротта заявил, что аргентинец адресовал свои слова Хакану Чалханоглу. Между игроками возник конфликт, который до сих пор не улажен.

В июне интерес к Чалханоглу проявлял «Галатасарай», а «Интер» отказывался продавать полузащитника. Но теперь клуб может передумать. По информации журналиста Орацио Аккомандо, стамбульцы по-прежнему хотят приобрести 31-летнего игрока, однако не готовы платить за турка больше € 15 млн. «Интер» требует € 40 млн. Также интерес к Чалханоглу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Эти клубы уже общались с агентом полузащитника.

«Ливерпуль» и «Бавария» сразятся за защитника сборной Франции

Кастелло Люкеба Фото: Luciano Lima/Getty Images

«Ливерпуль» и «Бавария» проявляют интерес к центральному защитнику сборной Франции и «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба. По данным Footmercato, в контракте 22-летнего игрока есть сумма отступных в € 90 млн. Однако немцы не намерены удерживать Люкеба всеми силами и могут рассмотреть предложения на меньшую сумму. «Тоттенхэм» также рассматривает его кандидатуру, но не будет делать предложений, если команду не покинет Кристиан Ромеро.

Интересно, что «Ливерпуль» ранее приобрёл у «РБ Лейпциг» защитника Ибраима Конате, а «Бавария» – Деотшанкюля Юпамекано.

Гвардиоле нужен новый вратарь

Диогу Кошта Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Манчестер Сити» ведёт активные переговоры с «Порту» о трансфере португальского вратаря Диогу Кошты. BBC сообщает, что англичане готовы выплатить отступные в € 75 млн, прописанные в контракте 25-летнего голкипера. Отмечается, что сам Кошта согласен на переход, агент вратаря Жорже Мендеш также настаивает на заключении сделки.

«Барса» заинтересована в трансфере Думфриса

Дензел Думфрис Фото: Stu Forster/Getty Images

Помните, как защитник «Интера» Дензел Думфрис «кошмарил» «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов? Нидерландец в первом матче в Каталонии (3:3) забил два мяча и оформил один ассист. А в ответной игре в Милане (3:4, д. вр.) отдал два голевых паса.

«Барселона» настолько впечатлилась Дензелом, что готова забрать его к себе. Sport.es сообщает, что агент защитника Жорже Мендеш предложил своему клиенту вариант с переходом в испанский клуб. По информации источника, до 15 июля Думфрис может уйти из «Интера» за € 25 млн. Сам футболист готов к переходу. Но сложности могут возникнуть из-за финансовых проблем «Барселоны».

«Бавария» уже готовит сменщика для Кейна

Ник Вольтемаде Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Немецкое издание Kicker сообщает, что «Бавария» ведёт переговоры со «Штутгартом» по трансферу 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде. По информации источника, мюнхенцы рассчитывали, что приобретут футболиста сборной Германии за € 50-60 млн. Однако «Штутгарт» оценивает Вольтемаде в € 100 млн. В контракте игрока нет пункта об отступных.

В «Баварии» рассматривают Вольтемаде как подмену для 31-летнего форварда Гарри Кейна. В прошлом сезоне Ник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Также Вольтемаде стал лучшим бомбардиром (шесть голов) и первым по системе «гол+пас» (9, 6+3) на молодёжном Евро-2025.

Леау окажется в «МЮ»?

Рафаэл Леау Фото: Marco Rosi/Getty Images

По информации Caught Offside, «Манчестер Юнайтед» обозначил вингера «Милана» Рафаэла Леау как главную трансферную цель на лето. Итальянцы готовы продать 26-летнего футболиста за € 70-80 млн. Конкуренцию в борьбе за Леау могли бы составить «Арсенал» и «Челси». Но первые включились в борьбу за Родриго Гоэса, а вторые уже купили Джейми Гиттенса. Так что для манкунианцев открыт прямой путь к переговорам. «Милан» не станет препятствовать уходу Леау: в 50 матчах прошлого сезона вингер отметился всего 12 голами и 13 результативными передачами.

«Барса» пойдёт за Диасом после срыва сделки с Нико Уильямсом

Луис Диас Фото: Carl Recine/Getty Images

После срыва трансфера Нико Уильямса «Барселона» вернулась к старым целям на позицию вингера. Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы планируют новый поход за вингером «Ливерпуля» Луисом Диасом. Но сделку будет трудно осуществить. Вторым вариантом для «Барселоны» является Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед». Журналист Фернандо Поло отмечает, что Диас будет добиваться одобрения своего ухода из «Ливерпуля», но это займёт несколько дней из-за смерти Диогу Жоты.