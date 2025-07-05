«Громкие трансферы? Вряд ли». «Краснодар» готовится ломать РПЛ без новых звёзд?

«Краснодар» выбирает базовый минимум. Если кто-то ожидал, что после чемпионского сезона клуб Сергея Галицкого начнёт перестройку для сохранения результата, то Мурад Мусаев недавно обрубил эти надежды. Тренер заявил: глобальных изменений не будет. Как и больших подписаний. То есть клуб продолжит работать по принципу прошлого сезона. Если его сильно упростить, то звучит он так: трофеи выигрывают на поле, а не на базаре, куда по традиции стремятся топ-клубы, вместо того чтобы искать проблемы в себе.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Громкие трансферы? Вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трёх игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек.

Задачи? В прошлом сезоне мы нацеливались на победу в каждом матче. Так будет и сейчас, поборемся за каждый трофей».

И ведь полгода назад эти слова воспринимались скорее с усмешкой. Помните же, что было тогда? «Спартак» рекордно потратился, когда привёз Ливая Гарсию и Пабло Солари, и часть общественности чуть ли не начала готовить команде золотые медали. Где красно-белые оказались в итоге? В 10 очках от первого места. Или «Зенит», который притащил из Бразилии чуть ли не лучшего игрока континента Луиса Энрике за € 30 млн. Что сделал кудесник? 2+2 в 11 матчах. Есть и «Динамо», которое-таки дожало сделку по Данилу Глебову. Помог ли он в чемпионской гонке? Не особо.

Да, можно сколько угодно говорить про адаптацию, однако истина проста: когда много тратишь, всегда ждёшь быстрого результата. Когда не тратишь – ничего особо не ждёшь. Но порой получаешь. Однако может ли такая история стать тенденцией – совсем другой вопрос. Вернее, поставим вопрос так: готов ли «Краснодар» без громких трансферов вновь претендовать хотя бы на один из трофеев?

НОВИЧКИ «КРАСНОДАРА»: ЖУБАЛ, ВИТАЛИЙ СТЕЖКО, ГУСТАВО САНТОС Фото: fckrasnodar.ru

И здесь прогноз не совсем оптимистичный. Давайте посмотрим, кого клуб пригласил в летнее ТО на данный момент: защитник Жубал из «Осера» пришёл свободным агентом – признаём в нём замену ушедшему Кайо. Взяли ещё одного центрдефа – Виталия Стежко из «Черноморца», кстати воспитанника. В помощь к тем, кто есть. Плюс Густаво Сантос – левый вингер из греческого аутсайдера. А ещё на подходе Дуглас Аугусто, центральный полузащитник из «Нанта». Потенциально самый статусный летний новичок. По позиции это скорее замена Кевину Кастаньо, который уехал в Аргентину ещё весной.

Важный момент – из «Краснодара» почти никто не ушёл. Вернее, ушли те, с кем хотел расстаться клуб. Ветеранский костяк из Юрия Дюпина, Юрия Газинского и Фёдора Смолова плюс Кайо. Сложно назвать потерю кого-то из них невосполнимой. И если мы предполагаем, что клуб сохранит всех лидеров, начиная от Станислава Агкацева и заканчивая Эдуардом Сперцяном, то южане будут среди претендентов на трофеи.

Удастся ли – уже другой вопрос. Июль и август в этом плане будут непростыми, особенно это касается истории со Сперцяном. Принципиально клуб согласен отпустить хавбека, однако придёт ли подходящий оффер, пока неясно. А на этом фоне происходит всё то же самое, что и зимой. «Зенит» готовится объявить Жерсона и уже взял Романа Вегу. «Динамо» подписало Максима Осипенко и скоро, вероятно, объявит об Иване Сергееве. «Спартак» – на паузе (если не считать Антона Заболотного), но наверняка клуб просто ждёт. И громкие трансферы ещё будут.

Один раз «Краснодар» уже сломал законы рынка, показав, что титулы выигрывают в том числе за счёт тренерской работы. А ещё – за счёт удачи, особенно когда речь о судейских решениях. Получится ли сделать это снова, залетев в сезон без больших трансферов – пока главная загадка лета.