Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как Краснодар поменялся летом-2025, кто из игроков ушёл, кто пришёл, трансферы, подробности

«Громкие трансферы? Вряд ли». «Краснодар» готовится ломать РПЛ без новых звёзд?
Дмитрий Зимин
Как «Краснодар» поменялся летом 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Цель бороться за трофеи никуда не делась.

«Краснодар» выбирает базовый минимум. Если кто-то ожидал, что после чемпионского сезона клуб Сергея Галицкого начнёт перестройку для сохранения результата, то Мурад Мусаев недавно обрубил эти надежды. Тренер заявил: глобальных изменений не будет. Как и больших подписаний. То есть клуб продолжит работать по принципу прошлого сезона. Если его сильно упростить, то звучит он так: трофеи выигрывают на поле, а не на базаре, куда по традиции стремятся топ-клубы, вместо того чтобы искать проблемы в себе.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев
главный тренер «Краснодара»

«Громкие трансферы? Вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трёх игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек.
Задачи? В прошлом сезоне мы нацеливались на победу в каждом матче. Так будет и сейчас, поборемся за каждый трофей».

И ведь полгода назад эти слова воспринимались скорее с усмешкой. Помните же, что было тогда? «Спартак» рекордно потратился, когда привёз Ливая Гарсию и Пабло Солари, и часть общественности чуть ли не начала готовить команде золотые медали. Где красно-белые оказались в итоге? В 10 очках от первого места. Или «Зенит», который притащил из Бразилии чуть ли не лучшего игрока континента Луиса Энрике за € 30 млн. Что сделал кудесник? 2+2 в 11 матчах. Есть и «Динамо», которое-таки дожало сделку по Данилу Глебову. Помог ли он в чемпионской гонке? Не особо.

Да, можно сколько угодно говорить про адаптацию, однако истина проста: когда много тратишь, всегда ждёшь быстрого результата. Когда не тратишь – ничего особо не ждёшь. Но порой получаешь. Однако может ли такая история стать тенденцией – совсем другой вопрос. Вернее, поставим вопрос так: готов ли «Краснодар» без громких трансферов вновь претендовать хотя бы на один из трофеев?

НОВИЧКИ «КРАСНОДАРА»: ЖУБАЛ, ВИТАЛИЙ СТЕЖКО, ГУСТАВО САНТОС

НОВИЧКИ «КРАСНОДАРА»: ЖУБАЛ, ВИТАЛИЙ СТЕЖКО, ГУСТАВО САНТОС

Фото: fckrasnodar.ru

И здесь прогноз не совсем оптимистичный. Давайте посмотрим, кого клуб пригласил в летнее ТО на данный момент: защитник Жубал из «Осера» пришёл свободным агентом – признаём в нём замену ушедшему Кайо. Взяли ещё одного центрдефа – Виталия Стежко из «Черноморца», кстати воспитанника. В помощь к тем, кто есть. Плюс Густаво Сантос – левый вингер из греческого аутсайдера. А ещё на подходе Дуглас Аугусто, центральный полузащитник из «Нанта». Потенциально самый статусный летний новичок. По позиции это скорее замена Кевину Кастаньо, который уехал в Аргентину ещё весной.

Важный момент – из «Краснодара» почти никто не ушёл. Вернее, ушли те, с кем хотел расстаться клуб. Ветеранский костяк из Юрия Дюпина, Юрия Газинского и Фёдора Смолова плюс Кайо. Сложно назвать потерю кого-то из них невосполнимой. И если мы предполагаем, что клуб сохранит всех лидеров, начиная от Станислава Агкацева и заканчивая Эдуардом Сперцяном, то южане будут среди претендентов на трофеи.

Удастся ли – уже другой вопрос. Июль и август в этом плане будут непростыми, особенно это касается истории со Сперцяном. Принципиально клуб согласен отпустить хавбека, однако придёт ли подходящий оффер, пока неясно. А на этом фоне происходит всё то же самое, что и зимой. «Зенит» готовится объявить Жерсона и уже взял Романа Вегу. «Динамо» подписало Максима Осипенко и скоро, вероятно, объявит об Иване Сергееве. «Спартак» – на паузе (если не считать Антона Заболотного), но наверняка клуб просто ждёт. И громкие трансферы ещё будут.

Что за переход готовит «Спартак»:
Новый «Моцарт» для «Спартака». Станковичу везут из «Милана» французского плеймейкера
Новый «Моцарт» для «Спартака». Станковичу везут из «Милана» французского плеймейкера

Один раз «Краснодар» уже сломал законы рынка, показав, что титулы выигрывают в том числе за счёт тренерской работы. А ещё – за счёт удачи, особенно когда речь о судейских решениях. Получится ли сделать это снова, залетев в сезон без больших трансферов – пока главная загадка лета.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android