Главный сорвавшийся трансфер лета. «Барселону» обломал самый желанный для неё футболист

Трансферный сериал с Нико Уильямсом в главной роли подошёл к концу – по крайней мере для «Барселоны». Финальный эпизод получился максимально неожиданным: 22-летний вингер продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет! За Нико сражались «Барса» и «Бавария», однако он принял решение остаться в родном клубе. Также баски повысили сумму отступных за Уильямса на 50% (ранее составляли € 62 млн).

Нико Уильямс футболист «Атлетика» «Когда нужно принимать решения, для меня самое важное — слушать сердце. Я там, где хочу быть, со своими близкими, это мой дом. Вперёд, «Атлетик»!»

Главный вопрос: почему игрок отказал топ-клубам? Разбираемся в деталях.

Уильямс мог оказаться в «Барсе» ещё в 2024 году. После успешного Евро клуб рассматривал трансфер Нико, но в итоге тот отказался от трансфера, а каталонцы отдали € 55 млн «РБ Лейпциг» за Дани Ольмо. Однако в 2025-м «Барселона» вернулась к задаче по покупке вингера. В шорт-лист вошли: Луис Диас («Ливерпуль»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») и Нико Уильямс. Колумбиец был приоритетной целью спортивного директора каталонцев Деку. Но в итоге «Барса» пошла именно за вингером «Атлетика».

На это в том числе повлияли отличные отношения игроков «Барсы» с Нико. Особенно сильно Уильямс дружит с юной звездой каталонцев Ламином Ямалем. 17-летний вингер на протяжении месяца постоянно «подогревал» аудиторию, выкладывая в соцсети фотографии с Нико. К операции по переманиванию Уильямса подключился и Педри, который также начал публиковать посты с игроком «Атлетика».

ЛАМИН ЯМАЛЬ И НИКО УИЛЬЯМС В СБОРНОЙ ИСПАНИИ Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Однако «Барселоне» предстояла конкуренция за игрока с «Баварией». Marca сообщила, что спортивный директор немцев Макс Эберль даже покинул США (команда сейчас там на клубном ЧМ) с целью вернуться в Мюнхен, чтобы встретиться с членами совета директоров и обсудить покупку Уильямса. 17 июня журналист Санти Ауна заявил, что «Барса» и Нико договорились о контракте до 2031 года с зарплатой € 12 млн. Но уже через несколько дней Marca информировала, что «Атлетик» требует от «Барселоны» выплаты отступных в € 62 млн за игрока единым платежом. Каталонцы же хотели заплатить за Уильямса в рассрочку, на что баски категорически не готовы.

Именно тогда в дело включилась «Бавария». Она повторила зарплатное предложение «Барселоны». Но при этом мюнхенцы были готовы выплатить сумму отступных сразу. В клубе считали, что их предложение выглядит выигрышнее на фоне финансовых проблем конкурента.

Однако сам Уильямс хотел трансфера именно в «Барселону», о чём сообщил Фабрицио Романо. Когда каталонцы узнали о желании Нико, то снова активизировали переговоры с «Атлетиком». Романо отмечал, что сделка не продвинулась далеко и находится на ранней стадии. А дополнительные сложности создают сторонние факторы: президент каталонцев Жоан Лапорта считает, что Нико затронул его гордость, отказавшись от трансфера прошлым летом. Также потенциальную сделку осложняли напряжённые отношения между клубами, поскольку «Атлетик» критиковал «Барсу» за дело Негрейры и их ситуацию с финансовым фэйр-плей.

ЖОАН ЛАПОРТА Фото: Eric Alonso/Getty Images

Через пару дней Mundo Deportivo сообщил важную новость: каталонцы согласились выплатить отступные без рассрочки. Это подтвердил и Лапорта: «Если появится рыночная возможность, связанная с выплатой отступных – «Барселона» готова сделать всё, что потребуется».

26 июня «Атлетик» опубликовал неожиданное заявление. Руководство клуба встретилось с Ла Лигой и сообщило о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны». В Бильбао предполагали, что каталонцы до сих пор испытывают проблемы с соблюдением финансовых правил. И это могло помешать «Барсе» совершить выплату за Нико.

Заявление «Атлетика» из Бильбао футбольный клуб «Среди обсуждавшихся вопросов была возможность «Барселоны» регистрировать игроков. «Атлетик» проявил законный интерес к соответствующей информации после того, как спортивный директор «Барселоны» Деку публично признал, что они собираются подписать футболиста нашей первой команды, игрока, у которого действующий контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Наша задача — следить, чтобы правила соблюдались. Слова Деку дополняются публичными заявлениями президента «Барселоны» Жоана Лапорты, признающего работу клуба над соблюдением правила «1:1». Следовательно, на текущий момент [«Барселона»] не подпадает под действие указанного правила».

Напомним: правило «1:1» в испанском футболе позволяет клубу тратить € 1 на состав за каждый «сэкономленный» € 1. Под «сэкономленными» деньгами понимаются зарплаты ушедших игроков и доходы от их трансферов.

«Барселона» не попадает под правило «1:1», об этом говорил даже Лапорта. Я надеюсь, что они его достигнут как можно скорее. В «Барсе» уже знают, что им нужно сделать, чтобы соответствовать правилу. «Атлетик» также знает, что должна сделать «Барселона», потому что в феврале мы были очень прозрачны, чтобы никто не подвергал сомнению фэйр-плей», — отметил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Уже на следующий день «Барселона» сообщила, что рефинансировала более 40% своего долга по проекту реконструкции Espai Barça (обновление «Камп Ноу»). Клуб удачно переработал значительную часть долга на ремонт стадиона, отодвинув первые выплаты на восемь лет (с 2028-го на 2033 год) и растянув их до 2050-го под выгодный процент. Это снизило финансовую нагрузку сейчас. Marca сообщила, что за счёт этого действия «Барса» приблизилась к правилу «1:1».

НИКО УИЛЬЯМС Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Но 30 июня Mundo Deportivo сообщил печальную новость для «Барсы»: переговоры с «Атлетиком» по Нико зашли в тупик. Одной из главных причин стали высокие требования вингера и его представителей относительно гарантий его регистрации на следующий сезон. Сторона Уильямса хотела, чтобы в контракте были чётко прописаны определённые пункты по его регистрации, которые «Барселона» посчитала неприемлемыми.

В среду, 2 июля, Тебас сообщил, что «Барселона» до сих пор не может заявить Нико Уильямса. Следовательно, каталонцы ещё не соответствуют правилу «1:1». И представители вингера «Атлетика» не зря переживали по поводу регистрации. Один из главных инсайдеров по «Барсе» Жерар Ромеро при этом утверждал, что Уильямс уже «на 150%» в «Барселоне». Даже в четверг вечером, 3 июля, журналист заявил, что «всё идёт по графику».

А уже 4 июля утром «Атлетик» объявил о подписании нового контракта с Нико. Интересно, как на новость отреагировали фанаты команды, которые испортили мурал с лицом Нико Уильямса на одной из стен города? «Уйдёшь ты или останешься, ты всё равно потеряешь наше уважение», — написали вандалы.

Восстановление мурала Нико Уильямса Фото: athletic-club.eus

Информацию о продлении контракта иронично прокомментировал Иньяки Уильямс, старший брат Нико. «Он остаётся», — написал вингер «Атлетика». Смешная отсылка на сообщение Жерара Пике по ситуации с уходом Неймара из «Барселоны» в 2017-м.

Каталонцы сразу же начали прорабатывать другие варианты. Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» вернулась к идее забрать Луиса Диаса из «Ливерпуля». В ближайшие дни каталонцы проведут новый раунд переговоров с англичанами. Журналист Фернандо Поло добавил: Диас будет добиваться одобрения на свой уход из «Ливерпуля», однако это займёт несколько дней из-за смерти его товарища по команде Диогу Жоты.