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Динамо Москва — Партизан — 3:1, обзор матча Братского кубка, видео голов, Макаров, Фомин, Степанов, Карпин, Сергеев, 4 июля 2025

Вот это матч у «Динамо»! Наказали сербский клуб и представили Сергеева. Видео
Кирилл Закатченко
«Отчёт Динамо» Москва — «Партизан» — 3:1
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Бело-голубые одержали очередную победу на Братском кубке – теперь над «Партизаном».

Второй матч «Динамо» на Братском кубке пришёлся на первую пятницу июля. На этот раз команда Валерия Карпина зарубилась с другим сербским клубом — «Партизаном».

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

В сравнении с предыдущей встречей на Братском кубке тренерский штаб бело-голубых сделал три изменения в стартовом составе. Николас Маричаль, Диего Лаксальт и Денис Боков не вышли на поле с первых минут, а вот Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев и Денис Макаров попали в основу. У «Партизана» отсутствовал хорошо знакомый ценителям РПЛ Бибрас Натхо.

У московской команды ушло всего шесть минут, чтобы открыть счёт. Гол — следствие усилий двух футболистов, которые начали прошлый матч в запасе. Скопинцев классно забросил мяч на дальнюю штангу, а Макаров не промахнулся с близкого расстояния. Отличное начало для команды Карпина!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Правда, через 14 минут хозяева очень огорчили тренера. Андрей Лунёв отдал не самую удобную передачу Даниилу Фомину, а того накрыли на линии штрафной площади. Ваня Драгоевич выполнил ключевой отбор, а Йован Милошевич превратил пас одноклубника в голевой. Ситуативный прессинг «Партизана» принёс позитивный результат.

Динамовцы едва не оформили второй гол в следующей же атаке, но вратарь «Партизана» остановил удар Ярослава Гладышева. Чуть позже Марко Милошевич справился с выстрелом Скопинцева, а Фернандес головой направил мяч в перекладину. Однако до перерыва «Партизан» смотрелся куда солиднее, нежели предыдущий соперник бело-голубых — белградский ОФК.

«Динамо» справилось с «Партизаном» благодаря голам после перерыва

«Динамо» справилось с «Партизаном» благодаря голам после перерыва

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Более того, на 44-й минуте «Динамо» откровенно повезло. Милошевича потеряли на 11-метровой отметке, но тот попал прямо в Лунёва. Пробей в угол — «Партизан» наверняка бы вышел вперёд. В перерыве Карпин сделал всего одну замену — Александр Кутицкий вышел вместо Скопинцева. Свежий футболист занял место на левом фланге обороны, а во встрече с ОФК действовал справа.

На 60-й минуте бело-голубые снова вышли вперёд. Фомин «отмазался» за эпизод с пропущенным голом. На этот раз Даниил хорошо проявил себя у чужих ворот и чётко положил мяч в дальний угол. Кстати, сработал прессинг в исполнении московского клуба. Сразу после этого Карпин сделал восемь замен. Из тех, кто начинал в основе, остались лишь Лунёв и Бителло. А гости выпустили Натхо на полтайма.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Бразилец отбегал 10 минут с капитанской повязкой, после чего передал её Лунёву. А вместо Бителло вышел Хорхе Карраскаль. Третий гол «Динамо» создали молодые футболисты. 19-летний Боков отобрал мяч в штрафной площади «Партизана», а 16-летний Владислав Степанов попал в ближнюю девятку. Дебютный гол парня за основу «Динамо»!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

За 10 минут до конца основного времени «Динамо» представило новичка. Ивану Сергееву вручили футболку клуба прямо на стадионе. До этого нападающий сидел рядом с Константином Тюкавиным, который продолжает восстановление после тяжёлой травмы.

Иван Сергеев позирует с футболкой «Динамо»

Иван Сергеев позирует с футболкой «Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бело-голубые одержали очередную победу под руководством Карпина. 8 июля московский клуб проведёт товарищескую встречу с «Ахматом».

Как прошли предыдущие матчи на Братском кубке:
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