Сколько «ПСЖ» потратил на команду мечты? Больше всего заплатили за нападающих

Примерно месяц назад «ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. А ещё команда Луиса Энрике выиграла почти всё, что можно. Осталось только взять клубный чемпионат мира, который сейчас проходит в США. Сегодня, 5 июля, «ПСЖ» зарубится с «Баварией» в четвертьфинале. Сколько же денег потратил французский клуб на нынешний состав? В списке — футболисты, которые отыграли в сезоне-2024/2025 не менее 1000 минут (исключение — третий вратарь). Данные по сумме трансферов взяты с Transfermarkt.

Вратари: € 20 млн

Из трёх голкиперов дольше всех в команде играет Джанлуиджи Доннарумма. В 2021 году итальянец стал чемпионом Европы и перебрался в «ПСЖ» как свободный агент. До этого он выступал на родине за «Милан». Похожая история — с Арнау Тенасом. Игра на родине (в системе «Барселоны»), приезд в столицу Франции в статусе свободного агента. Это было в 2023 году, и испанец перешёл в «ПСЖ» без титула чемпиона Европы.

Матвей Сафонов обошёлся «ПСЖ» в € 20 млн Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Матвей Сафонов — единственный из тройки вратарей «ПСЖ», за кого заплатили деньги. € 20 млн — сумма трансфера из «Краснодара» летом 2024 года. В первом сезоне россиянин не выиграл конкуренцию у Доннаруммы, однако провёл на поле 17 матчей во всех турнирах. Очень недурно для второго вратаря! А главное, Матвей стал победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.

Матвей Сафонов — € 20 млн.

Джанлуиджи Доннарумма — свободный агент.

Арнау Тенас — свободный агент.

Защитники: € 242,4 млн

Вильям Пачо — лидер «ПСЖ» по игровому времени в сезоне-2024/2025 (4463 минуты). В топ-8 также входят ещё три футболиста линии обороны. Ашраф Хакими отбегал 4415 минут, Нуну Мендеш — 3820, а Маркиньос — 3750. Возможно, в это сложно поверить, но бразилец выступает за «ПСЖ» уже больше 10 лет. В 2013-м французский клуб заплатил «Роме» € 31,4 млн. С того момента Маркиньос отыграл за команду из Парижа почти пять сотен матчей (488, если быть точнее).

Хакими оказался в «ПСЖ» гораздо позже — в 2021 году. С другой стороны, за его трансфер пришлось заплатить € 68 млн. Именно такая сумма оказалась на банковском счёту «Интера». Миланский клуб продал марокканца спустя всего сезон после покупки у «Реала» за € 43 млн.

Нуну Мендеш проводит очень приличный сезон Фото: Al Bello/Getty Images

Мендеш оказался в «ПСЖ» в 2021-м — клуб арендовал его у лиссабонского «Спортинга». Далее — выкуп через год за € 38 млн. Сезон-2024/2025 складывается волшебно для левого защитника. Мало того, что он завоевал почти все возможные трофеи вместе с «ПСЖ», так ещё и стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

Пачо оказался в Европе в 2022 году. Сначала играл за «Антверпен», потом перебрался в «Айнтрахт» из Франкфурта, далее — последовал трансфер в Париж. За 2,5 сезона эквадорец докатил из чемпионата Бельгии до топ-клуба Европы, с которым взял Лигу чемпионов.

Лукас Эрнандес отыграл четыре года в Мюнхене перед тем, как подписал контракт с «ПСЖ». Немецкий гранд покупал флангового защитника у «Атлетико» за € 80 млн, а продал почти в два раза дешевле — за € 45 млн. Француз оказался в парижском клубе в 2023 году, а другой Лукас — Бералдо — в 2024-м. Трансфер бразильца обошёлся «ПСЖ» дешевле всего из указанного списка защитников. «Сан-Паулу» получил за игрока € 20 млн.

Полузащитники: € 123,92 млн

За двух игроков средней линии «ПСЖ» не заплатил ни евро. Уоррен Заир-Эмери — воспитанник клубной академии, как и Сенни Маюлу, который перебрался туда в 2020 году. А вот за двух португальцев — Жоау Невеша и Витинью — пришлось выложить в общей сложности более € 100 млн. Первый обогатил «Бенфику» в 2024 году, второй — «Порту» в 2022-м. Кстати, португальцы стали лидерами среди полузащитников «ПСЖ» по игровому времени в сезоне-2024/2025.

«ПСЖ» потратил на Жоау Невеша почти € 60 млн Фото: Alex Grimm/Getty Images

Фабиана Руиса приобрели летом 2022 года у «Наполи». Итальянский клуб купил испанца за € 30 млн, а продал дешевле — за € 22,5 млн. В сезоне-2025/2025 Руис вошёл в топ-10 игроков «ПСЖ» по количеству проведённых на поле минут.

Нападающие: € 302 млн

Больше всего пришлось заплатить за Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист переехал во Францию спустя полтора сезона после того, как впервые стал чемпионом Италии. «ПСЖ» не пожалел € 70 млн, а Хвича помог новой команде добиться успеха в Лиге чемпионов. Грузин играет за французский клуб с начала 2025 года.

Гонсалу Рамуш — ещё один футболист, который сменил «Бенфику» на «ПСЖ». Это произошло летом 2024 года, хотя до этого португалец играл за парижан на правах аренды. В сезоне-2024/2025 нападающий наколотил 18 голов (10 — в чемпионате Франции).

Брэдли Баркола забил 21 мяч в сезоне-2024/2025 Фото: Carl Recine/Getty Images

Дезире Дуэ и Брэдли Баркола переманили из других французских клубов. Ради этого «ПСЖ» заплатил суммарно € 95 млн. Дезире перешёл из «Ренна» прошлым летом, а Брэдли — из «Лиона» за год до этого. Баркола забил 21 мяч в сезоне-2024/2025, Дуэ — 15. Плюс им на двоих всего 40 лет. Уже сейчас Transfermarkt оценивает Дезире в € 90 млн, а Баркола — в € 70 млн.

Два года назад «ПСЖ» заплатил «Барселоне» € 50 млн за Усмана Дембеле. В сезоне-2024/2025 француз был необычайно хорош — провёл его на уровне претендента на «Золотой мяч». 33 гола и 15 результативных передач в 50 встречах — это сильно!

Ли Кан Ин до переезда во Францию играл в чемпионате Испании. Сначала представлял «Валенсию», потом — «Мальорку». В 2023 году «ПСЖ» заплатил островной команде € 22 млн. Кореец играл в сезоне-2024/2025 чаще, чем Рамуш, однако забил гораздо меньше португальца (семь голов).

Таким образом, на нынешний состав французский гранд потратил € 688,32 млн.