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ПСЖ — Бавария, какую сумму ПСЖ потратил на нынешний состав, за сколько купили Сафонова, Хвичу, Дуэ, Дембеле, Баркола

Сколько «ПСЖ» потратил на команду мечты? Больше всего заплатили за нападающих
Никита Паглазов
Какую сумму «ПСЖ» потратил на нынешний состав
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А за Сафонова и Кварацхелию отдали € 90 млн.

Примерно месяц назад «ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. А ещё команда Луиса Энрике выиграла почти всё, что можно. Осталось только взять клубный чемпионат мира, который сейчас проходит в США. Сегодня, 5 июля, «ПСЖ» зарубится с «Баварией» в четвертьфинале. Сколько же денег потратил французский клуб на нынешний состав? В списке — футболисты, которые отыграли в сезоне-2024/2025 не менее 1000 минут (исключение — третий вратарь). Данные по сумме трансферов взяты с Transfermarkt.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: € 20 млн

Из трёх голкиперов дольше всех в команде играет Джанлуиджи Доннарумма. В 2021 году итальянец стал чемпионом Европы и перебрался в «ПСЖ» как свободный агент. До этого он выступал на родине за «Милан». Похожая история — с Арнау Тенасом. Игра на родине (в системе «Барселоны»), приезд в столицу Франции в статусе свободного агента. Это было в 2023 году, и испанец перешёл в «ПСЖ» без титула чемпиона Европы.

Матвей Сафонов обошёлся «ПСЖ» в € 20 млн

Матвей Сафонов обошёлся «ПСЖ» в € 20 млн

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Матвей Сафонов — единственный из тройки вратарей «ПСЖ», за кого заплатили деньги. € 20 млн — сумма трансфера из «Краснодара» летом 2024 года. В первом сезоне россиянин не выиграл конкуренцию у Доннаруммы, однако провёл на поле 17 матчей во всех турнирах. Очень недурно для второго вратаря! А главное, Матвей стал победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.

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Защитники: € 242,4 млн

Вильям Пачо — лидер «ПСЖ» по игровому времени в сезоне-2024/2025 (4463 минуты). В топ-8 также входят ещё три футболиста линии обороны. Ашраф Хакими отбегал 4415 минут, Нуну Мендеш — 3820, а Маркиньос — 3750. Возможно, в это сложно поверить, но бразилец выступает за «ПСЖ» уже больше 10 лет. В 2013-м французский клуб заплатил «Роме» € 31,4 млн. С того момента Маркиньос отыграл за команду из Парижа почти пять сотен матчей (488, если быть точнее).

Хакими оказался в «ПСЖ» гораздо позже — в 2021 году. С другой стороны, за его трансфер пришлось заплатить € 68 млн. Именно такая сумма оказалась на банковском счёту «Интера». Миланский клуб продал марокканца спустя всего сезон после покупки у «Реала» за € 43 млн.

Нуну Мендеш проводит очень приличный сезон

Нуну Мендеш проводит очень приличный сезон

Фото: Al Bello/Getty Images

Мендеш оказался в «ПСЖ» в 2021-м — клуб арендовал его у лиссабонского «Спортинга». Далее — выкуп через год за € 38 млн. Сезон-2024/2025 складывается волшебно для левого защитника. Мало того, что он завоевал почти все возможные трофеи вместе с «ПСЖ», так ещё и стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

Пачо оказался в Европе в 2022 году. Сначала играл за «Антверпен», потом перебрался в «Айнтрахт» из Франкфурта, далее — последовал трансфер в Париж. За 2,5 сезона эквадорец докатил из чемпионата Бельгии до топ-клуба Европы, с которым взял Лигу чемпионов.

Лукас Эрнандес отыграл четыре года в Мюнхене перед тем, как подписал контракт с «ПСЖ». Немецкий гранд покупал флангового защитника у «Атлетико» за € 80 млн, а продал почти в два раза дешевле — за € 45 млн. Француз оказался в парижском клубе в 2023 году, а другой Лукас — Бералдо — в 2024-м. Трансфер бразильца обошёлся «ПСЖ» дешевле всего из указанного списка защитников. «Сан-Паулу» получил за игрока € 20 млн.

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Полузащитники: € 123,92 млн

За двух игроков средней линии «ПСЖ» не заплатил ни евро. Уоррен Заир-Эмери — воспитанник клубной академии, как и Сенни Маюлу, который перебрался туда в 2020 году. А вот за двух португальцев — Жоау Невеша и Витинью — пришлось выложить в общей сложности более € 100 млн. Первый обогатил «Бенфику» в 2024 году, второй — «Порту» в 2022-м. Кстати, португальцы стали лидерами среди полузащитников «ПСЖ» по игровому времени в сезоне-2024/2025.

«ПСЖ» потратил на Жоау Невеша почти € 60 млн

«ПСЖ» потратил на Жоау Невеша почти € 60 млн

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Фабиана Руиса приобрели летом 2022 года у «Наполи». Итальянский клуб купил испанца за € 30 млн, а продал дешевле — за € 22,5 млн. В сезоне-2025/2025 Руис вошёл в топ-10 игроков «ПСЖ» по количеству проведённых на поле минут.

Согласны с такой точкой зрения?
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Нападающие: € 302 млн

Больше всего пришлось заплатить за Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист переехал во Францию спустя полтора сезона после того, как впервые стал чемпионом Италии. «ПСЖ» не пожалел € 70 млн, а Хвича помог новой команде добиться успеха в Лиге чемпионов. Грузин играет за французский клуб с начала 2025 года.

Гонсалу Рамуш — ещё один футболист, который сменил «Бенфику» на «ПСЖ». Это произошло летом 2024 года, хотя до этого португалец играл за парижан на правах аренды. В сезоне-2024/2025 нападающий наколотил 18 голов (10 — в чемпионате Франции).

Брэдли Баркола забил 21 мяч в сезоне-2024/2025

Брэдли Баркола забил 21 мяч в сезоне-2024/2025

Фото: Carl Recine/Getty Images

Дезире Дуэ и Брэдли Баркола переманили из других французских клубов. Ради этого «ПСЖ» заплатил суммарно € 95 млн. Дезире перешёл из «Ренна» прошлым летом, а Брэдли — из «Лиона» за год до этого. Баркола забил 21 мяч в сезоне-2024/2025, Дуэ — 15. Плюс им на двоих всего 40 лет. Уже сейчас Transfermarkt оценивает Дезире в € 90 млн, а Баркола — в € 70 млн.

Два года назад «ПСЖ» заплатил «Барселоне» € 50 млн за Усмана Дембеле. В сезоне-2024/2025 француз был необычайно хорош — провёл его на уровне претендента на «Золотой мяч». 33 гола и 15 результативных передач в 50 встречах — это сильно!

Ли Кан Ин до переезда во Францию играл в чемпионате Испании. Сначала представлял «Валенсию», потом — «Мальорку». В 2023 году «ПСЖ» заплатил островной команде € 22 млн. Кореец играл в сезоне-2024/2025 чаще, чем Рамуш, однако забил гораздо меньше португальца (семь голов).

Таким образом, на нынешний состав французский гранд потратил € 688,32 млн.

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