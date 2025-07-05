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Флуминенсе — Аль-Хиляль — 2:1, обзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, Мартинелли, Леонардо, Эркулес, 4 июля 2025

Первый полуфиналист КЧМ — из Бразилии. «Флуминенсе» помог вышедший на замену футболист
Кирилл Закатченко
Отчёт «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» — 2:1
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«Аль-Хиляль» покидает турнир.

«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» определили, кто сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира. Бо́льшая часть первого тайма вышла скучной, но потом команды порадовали результативным футболом.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40'     1:1 Леонардо – 51'     2:1 Перейра ду Насименту – 70'    

Наверное, многие рассчитывали, что в первом четвертьфинале КЧМ-2025 сразятся европейские топ-клубы — «Интер» и «Манчестер Сити». Однако итальянская команда «сгорела» в матче с «Флуминенсе» (0:2), а банда Хосепа Гвардиолы не справилась с «Аль-Хилялем» (3:4). После этого стало понятно, что в полуфинале сыграет либо клуб из Бразилии, либо из Саудовской Аравии.

Перед игрой футболисты обеих команд почтили память Диогу Жоты — футболист «Ливерпуля» погиб в результате ДТП. Португальские игроки «Аль-Хиляля» — Жоау Канселу и Рубен Невеш — не сдержали слёз. Основные события первого тайма развернулись в его концовке. К тому моменту запомнился разве что удар Нонато с линии штрафной площади, однако футболист «Флуминенсе» запустил мяч выше ворот.

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Но последние минуты первого тайма получились событийными. Сначала Мартинелли порадовал нас эффектным голом. Одним касанием обработал мяч, а вторым вогнал его с левой ноги точно в дальнюю девятку. Это было очень красиво! Впрочем, через три минуты у Мартинелли появился повод для грусти — перебор жёлтых карточек. Следовательно, в полуфинале — без него. Однако для начала нужно было туда попасть.

В добавленное к первой половине время 44-летний вратарь Дейвсон Фабио спас «Флуминенсе» после удара головой Калиду Кулибали. А потом судья Данни Маккели назначил пенальти в ворота бразильского клуба. Правда, нидерландец поменял решение после повтора — посчитал, что нарушения на Маркосе Леонарде не было. «Нормальный футбольный контакт», — так арбитр сказал на весь стадион.

«Флуминенсе» остановил «Аль-Хиляль»

«Флуминенсе» остановил «Аль-Хиляль»

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Флуминенсе» вышел на вторую половину без Мартинелли — вместо него появился Эркулес. «Аль-Хиляль» отыгрался спустя шесть минут после перерыва. Кулибали на стандарте скинул мяч на Леонардо, а тот сделал несколько касаний во вратарской и сравнял счёт. Чем занималась оборона «Флуминенсе» — большой вопрос.

Саудовский клуб попёр на старте второй половины и едва не пропустил. «Аль-Хилялю» повезло, что вратарь Яссин Буну выбил мяч из-под ног Хермана Кано. Саудовский клуб атаковал, а бразильский снова вышел вперёд. «Флуминенсе» отобрал мяч на чужой половине поля, а вышедший на замену Эркулес выступил в роли завершителя. Точный удар в дальний угол — Буну не спас.

У «Аль-Хиляля» было 27 минут на спасение с учётом компенсированного времени, но «Флуминенсе» выстоял. Будет ли бразильский полуфинал? Это произойдёт, если «Палмейрас» обыграет в четвертьфинале «Челси».

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