«Челси» — в полуфинале КЧМ! Игроки «Палмейраса» схватились за голову от решающего мяча

«Челси» и «Палмейрас» разбирались, кто же станет вторым полуфиналистом клубного чемпионата мира 2025 года. Победителя пары в следующей стадии уже ожидал «Флуминенсе».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оставил в запасе форварда Жоао Педро, недавно купленного у «Брайтона» за € 58,5 млн. Зато в стартовом составе впервые на КЧМ появился полузащитник Андрей Сантос. А у «Палмейраса» в основе вышел форвард Эстевао, который уже принадлежит «Челси». Лондонцы купили бразильца ещё летом 2024-го, он присоединится к клубу после клубного ЧМ. Было интересно, что же покажет 18-летний нападающий в матче с будущими партнёрами.

Отметим, что перед стартом встречи состоялась минута молчания. Футболисты почтили память Диогу Жоты: форвард «Ливерпуля» трагически погиб в ДТП в четверг, 3 июля. Португальский нападающий «Челси» Педру Нету и капитан клуба Энцо Фернандес вышли на поле с футболкой в память о Диогу и его брате Андре.

Педру Нету Фото: Dan Mullan/Getty Images

В первом тайме «Палмейрас» показал не лучший футбол на турнире. Бразильцы отдали мяч «Челси» (владение составило 32% на 68%) и пробили по воротам всего два раза за 45 минут (один — в створ). Команда Абела Феррейры ещё не сталкивалась на КЧМ-2025 с таким серьёзным соперником и не привыкла настолько отдавать инициативу. «Челси» же провёл неплохой тайм, хотя и не создал много моментов.

Но самое главное, что англичане забили. На 16-й минуте Трево Чалоба сделал классный пас на Коула Палмера, а лидер «Челси» сблизился с штрафной «Палмейраса» и пробил в нижний угол ворот Вевертона. 23-летний полузащитник забил свой первый мяч на турнире — и какой важный! Простая, но красивая и эффективная комбинация «Челси».

Игроки «Челси» празднуют гол Палмера Фото: Dan Mullan/Getty Images

До конца первого тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Кристофер Нкунку зачем-то пробил в касание по воротам «Палмейраса» из опасной позиции. Если бы француз принял мяч, обработал и только затем нанёс удар, то могло получиться намного лучше. А на 42-й минуте защитник бразильцев Вандерлан классно пробил головой, но вратарь «Челси» Роберт Санчес сделал сейв.

После перерыва «Палмейрас» стал действовать смелее. И это сразу же вознаградилось! По иронии, ответный гол на 53-й минуте забил Эстевао. Форвард пробил из штрафной с острого угла и умудрился попасть под перекладину, а после касания с ней мяч влетел в створ. Один из самых красивых голов плей-офф — 1:1.

Эстевао Виллиан Фото: Francois Nel/Getty Images

После того, как счёт стал равным, напряжение на поле выросло. Ни одна из команд не хотела пропустить и остаться в роли догоняющих. Опасных моментов почти не было, хотя за «Челси» все равно оставалась инициатива. Мареска решил кинуть в игру новичка Жоао Педро. Бразилец старался действовать полезно: искал передачами партнёров, пару раз пробил сам, но пока что не выглядел гармоничной частью «Челси».

И всё же англичане дожали «Палмейрас». На 83-й минуте команда Марески разыграла угловой, пас в штрафной получил Мало Гюсто, который, скорее, делал передачу. Но мяч срикошетил от ноги полузащитника Агустина Хьяя, а по пути полёта задел и голкипера Вевертона. Тот оказался дезориентирован и не спас «Палмейрас» от проблем (на него записали автогол). Курьёзный эпизод, после которого футболисты бразильцев схватились за голову. Обидно упустить шанс на выход в полуфинал КЧМ именно таким образом.

Голевая атака «Челси» Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Челси» почти сразу мог отличиться ещё, но Жоао Педро немного не хватило, чтобы добраться до мяча после острой передачи от Гюсто. Главное, что лондонцы в итоге удержали победный счёт и оформили выход в полуфинал. 8 июля англичане сыграют в штате Нью-Джерси с ещё одним бразильским клубом — «Флуминенсе».