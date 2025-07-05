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Драка футболиста Фёдора Смолова в Кофемании — что случилось, с кем подрался, подробности, мнение

Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE
«Чемпионат»
Драка Фёдора Смолова в кафе — подробности. LIVE
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 5 июля в телеграм-канале Baza и других появилось видео с камеры наблюдения из кафе «Кофемания», на котором футболист Фёдор Смолов после перепалки с двумя мужчинами распускает руки. «Чемпионат» следит за развитием событий и собирает всю актуальную информацию в этом лайве.

Напомним, драка в той же самой «Кофемании» на Никитской улице уже сыграла определяющую роль в карьере Александра Кокорина и Павла Мамаева. После инцидента осенью 2018 года спортсмены отсидели срок и затем вышли на свободу.

На данный момент 35-летний Фёдор – свободный агент, он ушёл из «Краснодара» после чемпионского сезона.

А что будет со Смоловым?
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Что стало с Кокориным и Мамаевым? Три года главному скандалу российского футбола
Live Константин Кринский

«Фёдор точно раньше не дрался»

Александр Тарханов, экс-тренер поделился своей точкой зрения на ситуацию:

«Фёдор точно раньше не дрался (смеётся). Возможно, кто-то спровоцировал Федю на драку — он же нормальный парень. Даже если он был в алкогольном опьянении, это не значит, что он сам полез драться. Но нужно понять, он первым начал или его спровоцировали», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
12:38 Константин Кринский

«Недопонимание произошло, которое повлекло последствия»

Участник инцидента со Смоловым, предприниматель Андрей Попелуха дал комментарий РЕН ТВ:

«Недопонимание произошло, которое повлекло последствия… По видео видно, как подходит, предлагает оплатить счет. Мы отказываемся. И на этом фоне у него происходит что-то, и начинается драка. Ну не драка, а удары моему коллеге. У меня к Феде лично претензий нет вообще. Были извинения через адвокатов… Ты извинился, всё как бы. Ты мужчина… У него дети. Мне было важнее морально-этические».
12:25 Константин Кринский

У Смолова возник конфликт с предпринимателями?

По данным 112, Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов отдыхали в кафе на Никитской, куда пришел и Смолов. Тот, со слов Андрея, подошел к ним и сказал, что закроет за них счёт. Мужчины отказались и завязался конфликт.

Сейчас у мужчин нет претензий к Смолову. Как рассказал сам Андрей, инцидент исчерпан. Но никакой компенсации Фёдор не выплатил, а извинения принес только через адвоката.

12:09 Константин Кринский

Что было у Кокорина и Мамаева?

На первый взгляд ситуация похожа только местом конфликта. Или нет?

Подробнее о той самой истории
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12:01 Константин Кринский

«В «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску»

Адвокат Александр Добровинский высказался об инциденте с участием Смолова в «Кофемании».

«Если у Фёдора Смолова есть доказательства вымогательства денег, то он может написать заявление на этих людей, и оно будет рассматриваться. А в «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску – в 2018 году драка Александра Кокорина и Павла Мамаева, в 2025 – Фёдора Смолова», – заявил адвокат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
11:58 Константин Кринский

Губерниев иронично обратился к футболистам после драки Смолова в «Кофемании»

«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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