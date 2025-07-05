Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 5 июля в телеграм-канале Baza и других появилось видео с камеры наблюдения из кафе «Кофемания», на котором футболист Фёдор Смолов после перепалки с двумя мужчинами распускает руки. «Чемпионат» следит за развитием событий и собирает всю актуальную информацию в этом лайве.
Напомним, драка в той же самой «Кофемании» на Никитской улице уже сыграла определяющую роль в карьере Александра Кокорина и Павла Мамаева. После инцидента осенью 2018 года спортсмены отсидели срок и затем вышли на свободу.
На данный момент 35-летний Фёдор – свободный агент, он ушёл из «Краснодара» после чемпионского сезона.
«Фёдор точно раньше не дрался»
Александр Тарханов, экс-тренер поделился своей точкой зрения на ситуацию:
«Фёдор точно раньше не дрался (смеётся). Возможно, кто-то спровоцировал Федю на драку — он же нормальный парень. Даже если он был в алкогольном опьянении, это не значит, что он сам полез драться. Но нужно понять, он первым начал или его спровоцировали», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Недопонимание произошло, которое повлекло последствия»
Участник инцидента со Смоловым, предприниматель Андрей Попелуха дал комментарий РЕН ТВ:
«Недопонимание произошло, которое повлекло последствия… По видео видно, как подходит, предлагает оплатить счет. Мы отказываемся. И на этом фоне у него происходит что-то, и начинается драка. Ну не драка, а удары моему коллеге. У меня к Феде лично претензий нет вообще. Были извинения через адвокатов… Ты извинился, всё как бы. Ты мужчина… У него дети. Мне было важнее морально-этические».
У Смолова возник конфликт с предпринимателями?
По данным 112, Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов отдыхали в кафе на Никитской, куда пришел и Смолов. Тот, со слов Андрея, подошел к ним и сказал, что закроет за них счёт. Мужчины отказались и завязался конфликт.
Сейчас у мужчин нет претензий к Смолову. Как рассказал сам Андрей, инцидент исчерпан. Но никакой компенсации Фёдор не выплатил, а извинения принес только через адвоката.
Что было у Кокорина и Мамаева?
На первый взгляд ситуация похожа только местом конфликта. Или нет?
«В «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску»
Адвокат Александр Добровинский высказался об инциденте с участием Смолова в «Кофемании».
«Если у Фёдора Смолова есть доказательства вымогательства денег, то он может написать заявление на этих людей, и оно будет рассматриваться. А в «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску – в 2018 году драка Александра Кокорина и Павла Мамаева, в 2025 – Фёдора Смолова», – заявил адвокат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Губерниев иронично обратился к футболистам после драки Смолова в «Кофемании»
«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.