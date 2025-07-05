Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 5 июля в телеграм-канале Baza и других появилось видео с камеры наблюдения из кафе «Кофемания», на котором футболист Фёдор Смолов после перепалки с двумя мужчинами распускает руки. «Чемпионат» следит за развитием событий и собирает всю актуальную информацию в этом лайве.

Напомним, драка в той же самой «Кофемании» на Никитской улице уже сыграла определяющую роль в карьере Александра Кокорина и Павла Мамаева. После инцидента осенью 2018 года спортсмены отсидели срок и затем вышли на свободу.

На данный момент 35-летний Фёдор – свободный агент, он ушёл из «Краснодара» после чемпионского сезона.