Не ждите большого скандала с дракой Смолова. С делом Кокорина и Мамаева тут мало общего

Если вы думаете, что российский футбол может прожить хотя бы сутки без скандалов, то завязывайте с этим. В ряде телеграм-каналов в ночь с пятницы на субботу появилось скандальное видео: на нём бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов вступает в словесную перепалку с двумя мужчинами, а после наносит каждому из них по удару. Одним из первых видео опубликовал телеграм-канал «Трансферы ЦСКА», но, судя по всему, видео отправили сразу в несколько пабликов.

Самое символичное в этой истории: инцидент произошёл в той же самой «Кофемании» в Москве, где семь лет назад стулья летали при участии Александра Кокорина и Павла Мамаева. Настоящее место силы для российских футболистов.

Похоже, Смолова оскорбляли. Он ответил, а после ему предлагали заплатить, чтобы видео не утекло в Сеть

По данным Baza, в ночь на 28 мая футболист продолжал отмечать чемпионство «Краснодара». Но уже в Москве и со своими друзьями. Судя по опубликованному видео, уже под утро они оказались в «Кофемании». Источник утверждает, что двоим мужчинам не понравилось, как вела себя компания футболиста. Тот подошёл извиниться, чтобы словесно закрыть конфликтную ситуацию. Однако, видимо, не нашёл понимания и нарвался исключительно на оскорбления. Тогда в дело пошли кулаки.

Позже та же Sport Baza показала видео, на котором Фёдор сразу после случившегося извинился перед остальными посетителями заведения. И покинул его. Дальше, по сообщениям журналиста Ивана Карпова, началась история с вымогательством. Всё в лучших традициях. По данным Sport Baza, изначально у игрока через его знакомых запросили 1 млн рублей, чтобы видео не утекло в Сеть. Фёдор якобы согласился, после чего сумма увеличилась. Сначала – до 3 млн рублей, а потом – и вовсе до 20.

Фёдор платить отказался. Так что появление ролика едва ли сейчас стало для него сюрпризом. Более того, по данным источника, футболист рассматривает вариант написать заявление в полицию по факту вымогательства.

А что грозит самому игроку?

Похоже, ничего. В Sport Baza сообщили, что после драки пострадавшие написали заявление в полицию. Однако на днях им пришёл отказ в возбуждении уголовного дела. Всё дело в том, что мужчины не получили серьёзных травм. А после отказа ролик как раз таки и появился в Сети.

Адвокат Александр Добровинский заявил «Чемпионату», что самому игроку нужно написать заявление на возбуждение уголовного дела. Ведь если процесс не начнётся после подачи заявления от мужчин – значит, там ничего серьёзного.

Александр Добровинский адвокат «Если у Фёдора Смолова есть доказательства вымогательства денег, то он может написать заявление на этих людей, и оно будет рассматриваться. А в «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску: в 2018 году — драка Александра Кокорина и Павла Мамаева, в 2025-м — Фёдора Смолова».

Так или иначе, следим за развитием ситуации. Но, похоже, она не будет такой громкой, как семь лет назад. В первую очередь даже полиция отказалась от уголовного дела. Видимо, там обошлось без серьёзных повреждений. Плюс, если вы помните, в деле Кокорина и Мамаева сами футболисты предлагали пострадавшим деньги – здесь же всё наоборот. И, наконец, телеграм-канал 112 сообщил, что у пострадавших претензий к Фёдору нет, а сам инцидент исчерпан. По мнению авторов публикации, деньги с футболиста вымогали не они, а человек, получивший видео инцидента.