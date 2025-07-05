Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Балтика» и «Спартак» — «Крылья», Уимблдон и Формула-1

Лучший спорт 6 июля: Рублёв против Алькараса в Лондоне, Летняя лига НБА, гонка на Сильверстоуне и «Тур де Франс»!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, Летняя лига

Интрига: как проявит себя сын Леброна?

Бронни Джеймс оказался на драфте НБА 2024 года лишь благодаря своему легендарному отцу. На молодого парня вылилось огромное количество критики, но он не сдался и хорошо показал себя в Лиге развития НБА, набирая в среднем 21,9 очка, 5,3 подбора и столько же передач. Прекрасные показатели для «сбитого лётчика», не так ли? Настало время заявить о себе ещё громче в играх с талантами, которые могут оказаться в НБА.

🚴‍♀️ 🎦 13:15: «Тур де Франс», этап 2, Ловен-Планк — Булонь-сюр-Мер, 209,1 км

📺Событие с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: доедет ли Погачар до первой победы на «Тур де Франс» — 2025?

Главный фаворит престижной веломногодневки Тадей Погачар на первом этапе стал 18-м, а его визави Йонас Вингегор пересёк черту на 20-й позиции. Однако следующий этап пройдёт на холмистой местности. Протяжённость дистанции составит 209 км. Вполне возможно, что словенец либо победит, либо будет близок к подиуму. Его форма внушает не только доверие, но и спокойствие среди фанатов. Главное сейчас — обойтись без травм и схода с дистанции. В Лилле осечки у его коллег, увы, уже случились.

🏎 17:00: Формула-1, этап 12, Гран-при Великобритании, гонка

Интрига: будет ли такая же борьба, как в квалификации?

Суббота на трассе «Сильверстоун» подарила нам шикарное сражение гонщиков Ф-1: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились в две с небольшим десятые, а Макс Ферстаппен весьма неожиданно взял поул-позишен. Ждать ли такого же интересного воскресенья? Будем надеяться, что и в день гонки ни «Макларен», ни кто-либо другой не будет обладать заметным преимуществом и мы станем свидетелями великолепной борьбы. Причём нельзя исключать, что хотя бы её часть пройдёт под дождём, что способно сделать гонку ещё интереснее.

⚽️ 17:00: «Спартак» — «Крылья Советов», товарищеский матч

Интрига: проверка для Станковича? Или для Адиева?

А может, вообще – для Антона Заболотного? Клубы потихоньку готовятся к возобновлению РПЛ, но у спартаковцев и самарцев разные перспективы. Некоторые клубы уже вовсю играют товарищеские матчи, а «Спартак» начал недавно. Была победа во встрече с «Торпедо», теперь на очереди – «Крылья Советов». Ждём яркий футбол?

🎾 18:30*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Уимблдон, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рублёв в битве с лидером сезона Алькарасом?

Андрей Рублёв добрался до четвёртого круга Уимблдона, но сделать ещё шаг вперёд по сетке ему будет очень непросто, ведь соперником россиянина стал лидер сезона, пятикратный чемпион «Шлемов» Карлос Алькарас. Теннисисты ранее играли три раза в официальных матчах. Андрей был сильнее в Мадриде-2024, а Карлос — на групповой стадии Итоговых чемпионатов ATP — 2023 и 2024. Победитель нового поединка далее сразится за место в полуфинале с кем-то из пары Николас Харри — Кэмерон Норри.

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Балтика», товарищеский матч

Интрига: очередная сухая победа Семака?

«Зенит» постепенно готовится к возобновлению РПЛ. Уже были товарищеские победы над «Црвеной Звездой» (3:0) и махачкалинским «Динамо». Теперь игра с «Балтикой» – можно сказать, географическим соседом по морю. Калининградцы с двух ног вернулись в элиту, но теперь главное – не растерять ту магию, что появилась у команды в прошлом сезоне. Ну и в идеале продемонстрировать, что даже топ-клуб в соперниках – не помеха в амбициях остаться в Премьер-Лиге по итогам следующего сезона.