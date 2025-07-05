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Расписание спортивных матчей 6 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Балтика» и «Спартак» — «Крылья», Уимблдон и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 6 июля: Рублёв против Алькараса в Лондоне, Летняя лига НБА, гонка на Сильверстоуне и «Тур де Франс»!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Калифорния
06 июля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя сын Леброна?

Бронни Джеймс оказался на драфте НБА 2024 года лишь благодаря своему легендарному отцу. На молодого парня вылилось огромное количество критики, но он не сдался и хорошо показал себя в Лиге развития НБА, набирая в среднем 21,9 очка, 5,3 подбора и столько же передач. Прекрасные показатели для «сбитого лётчика», не так ли? Настало время заявить о себе ещё громче в играх с талантами, которые могут оказаться в НБА.

Таблица Летней лиги НБА — 2025
Подробнее о наших талантах и Летней лиге НБА:
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Дёмин с Голдиным уже в деле: на кого смотреть в Летней лиге НБА — 2025

🚴‍♀️ 🎦 13:15: «Тур де Франс», этап 2, Ловен-Планк — Булонь-сюр-Мер, 209,1 км

📺Событие с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: доедет ли Погачар до первой победы на «Тур де Франс» — 2025?

Главный фаворит престижной веломногодневки Тадей Погачар на первом этапе стал 18-м, а его визави Йонас Вингегор пересёк черту на 20-й позиции. Однако следующий этап пройдёт на холмистой местности. Протяжённость дистанции составит 209 км. Вполне возможно, что словенец либо победит, либо будет близок к подиуму. Его форма внушает не только доверие, но и спокойствие среди фанатов. Главное сейчас — обойтись без травм и схода с дистанции. В Лилле осечки у его коллег, увы, уже случились.

Блестящая победа Филипсена:
Яспер Филипсен стал победителем первого этапа «Тур де Франс» — 2025, Власов — 105-й

🏎 17:00: Формула-1, этап 12, Гран-при Великобритании, гонка

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: будет ли такая же борьба, как в квалификации?

Суббота на трассе «Сильверстоун» подарила нам шикарное сражение гонщиков Ф-1: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились в две с небольшим десятые, а Макс Ферстаппен весьма неожиданно взял поул-позишен. Ждать ли такого же интересного воскресенья? Будем надеяться, что и в день гонки ни «Макларен», ни кто-либо другой не будет обладать заметным преимуществом и мы станем свидетелями великолепной борьбы. Причём нельзя исключать, что хотя бы её часть пройдёт под дождём, что способно сделать гонку ещё интереснее.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
В квалификации Ф-1 ошиблись почти все лидеры! И поул вдруг вырвал Ферстаппен
В квалификации Ф-1 ошиблись почти все лидеры! И поул вдруг вырвал Ферстаппен

⚽️ 17:00: «Спартак» — «Крылья Советов», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Крылья Советов
Самара, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проверка для Станковича? Или для Адиева?

А может, вообще – для Антона Заболотного? Клубы потихоньку готовятся к возобновлению РПЛ, но у спартаковцев и самарцев разные перспективы. Некоторые клубы уже вовсю играют товарищеские матчи, а «Спартак» начал недавно. Была победа во встрече с «Торпедо», теперь на очереди – «Крылья Советов». Ждём яркий футбол?

Ждёте?
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🎾 18:30*: Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Уимблдон, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: что покажет Рублёв в битве с лидером сезона Алькарасом?

Андрей Рублёв добрался до четвёртого круга Уимблдона, но сделать ещё шаг вперёд по сетке ему будет очень непросто, ведь соперником россиянина стал лидер сезона, пятикратный чемпион «Шлемов» Карлос Алькарас. Теннисисты ранее играли три раза в официальных матчах. Андрей был сильнее в Мадриде-2024, а Карлос — на групповой стадии Итоговых чемпионатов ATP — 2023 и 2024. Победитель нового поединка далее сразится за место в полуфинале с кем-то из пары Николас Харри — Кэмерон Норри.

Турнирная сетка Уимблдона. Мужчины
Андрей готовится к сражению с опасным испанцем:
«Если покажу слабость, мне конец». Рублёв — перед матчем с Алькарасом на Уимблдоне
«Если покажу слабость, мне конец». Рублёв — перед матчем с Алькарасом на Уимблдоне

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Балтика», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: очередная сухая победа Семака?

«Зенит» постепенно готовится к возобновлению РПЛ. Уже были товарищеские победы над «Црвеной Звездой» (3:0) и махачкалинским «Динамо». Теперь игра с «Балтикой» – можно сказать, географическим соседом по морю. Калининградцы с двух ног вернулись в элиту, но теперь главное – не растерять ту магию, что появилась у команды в прошлом сезоне. Ну и в идеале продемонстрировать, что даже топ-клуб в соперниках – не помеха в амбициях остаться в Премьер-Лиге по итогам следующего сезона.

Усилит?
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