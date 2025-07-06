«Меня Карпин не звал — старый уже!» Бодрое интервью с Песьяковым

На углублённом медицинском обследовании «Крыльев» корреспондент «Чемпионата» пообщался с вратарём команды Сергеем Песьяковым. Подвели итоги «Крыльев» в прошедшем сезоне, обсудили уход Игоря Осинькина и назначение Магомеда Адиева. О переходе в «Динамо» хорошо знакомых Сергею Карпина, Осипенко и Комличенко тоже не забыли.

«Наши результаты не позволяли Осинькину твёрдо стоять на ногах»

— Как провёл отпуск? Успел отдохнуть?

— Отдохнуть успел. Практически три недели отпуска. Зимой не намного больше. Первую неделю провёл в Ростове — поностальгировал немножко (улыбается). Потом две недели был в Самаре. Поиграл в падел с Голенковым. Егор меня выдернул — он открывал площадку.

— «Крылья» — одни из главных ньюсмейкеров года. Главная новость: непродление контракта с Игорем Осинькиным. Как попрощались с тренером?

— Достаточно тепло. После последнего тура у нас был командный ужин. В принципе все всё сказали, кто что хотел. Свою основную задачу мы выполнили. Не сказал бы, что непродление Осинькина было неожиданным. Я пришёл прошлым летом в Самару, и новости о смене тренера поступали раз в месяц. Отчасти мы сами виновники: результаты «Крыльев» не позволяли тренеру твёрдо стоять на ногах. Но как будто бы и без результатов у Игоря Витальевича шансов не было.

— Объяснишь?

— По приходе летом уже были слухи. Дыма без огня не бывает. Переходишь в команду, где тренер работает пять лет и перед началом сезона ходят какие-то слухи. Мне кажется, что это не есть хорошо.

— Осинькин поставил команде за сезон пять с плюсом.

— Наверное, Игорь Витальевич поставил такую оценку за те пять-шесть матчей, которые мы выиграли. Я бы поставил за весь сезон твёрдую четвёрку. Просто смазали самое начало. И осенью было не всё гладко. В итоге всё завершилось хорошо для нас, в тех реалиях, которых мы находились.

Игорь Осинькин Фото: kc-camapa.ru

— Что можешь сказать о новом тренере Магомеде Адиеве? Есть понимание, как изменится игра?

— Честно, пока тяжеловато говорить что-либо о главном тренере, нашей схеме и как мы будем играть. Мы собрались… Семь червей наскребли (смеётся). Когда начинали, все новости читали и видели, каким составом мы начинали. Поэтому и тренировочный процесс главный тренер немного изменил. Должны были работать в другом ключе. Но тренировать 10-12 человек и молодёжь как будто бы не имело никакого смысла. Что бы мы сейчас ни говорили, всё покажет сезон. Об Адиеве положительное впечатление. Он достаточно спокойный, уравновешенный, знает цену себе и то, что он делает. Такое первое впечатление. Однако вратари немножко отстранены, как команда в команде. Как обычно это бывает. Из двух часов тренировки мы находимся минут 15 с остальной командой.

— Ты упомянул новости, когда тренировались 10-12 человек. Не было тогда паники, что «Крылья» не наберут людей даже на заявку на сезон?

— С заявкой мы бы справились, конечно. Нужно учитывать травмированных игроков — Солдатенкова, Олейникова, Гальдамеса. Ороз и Фернандо позже приехали. Всё это наслаивалось немножко. Когда все приехали, то мы имеем более-менее боевой состав.

— «Крылья» покинул тренер вратарей — Виктор Гаус. Видел вашу совместную фотографию. Обидно, что так вышло?

— Такое всегда неприятно. Как футболист, так и тренерский штаб подвержены переменам. Приходит новый главный — соответственно, со своим штабом. Чаще всего так и бывает. С Виктором Эйриховичем попрощались достаточно хорошо. Поблагодарил за работу. Позвонил ему и сказал: «Эйрихович, прихожу на базу и непривычно — вас нет». Мы в нормальных отношениях и поддерживаем связь.

— Уже несколько футболистов «Крыльев» сказали, что предстоящий сезон будет сложным. Неужели может быть тяжелее прошлого?

— По тому, как всё начиналось, как будто бы да. И времени на подготовку не так много на самом деле. Новая схема и всё то, о чём сейчас говорили, требует времени. Посмотрим, как будет.

— Руководством поставлена задача — топ-8. В нынешних реалиях выполнить её будет непросто?

— Сложновато будет. Мы можем что угодно говорить — и бац, в пятёрке! «Крылья» не раз показывали: шли в тройке или двойке.

— Но это было на короткой дистанции. Вдолгую всё становилось на свои места.

— Конечно. Не знаю, что говорить о восьмёрке. Тяжеловато будет.

«Карпин в «Динамо» не звал. Старый я уже!»

— Пока главная новость лета — Валерий Карпин в «Динамо». Удивился?

— Я знаю Валерия Георгиевича достаточно хорошо, как мне кажется, как человека, который любит свою работу и не может без неё. Не буду углубляться и говорить, был ли это его ход конём или чтобы в медиа обсуждалось. Я знаю Карпина. Он фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать. Четыре месяца достаточно, чтобы отдохнуть. Футболисты, которые закончили, говорят: отдохнул ты два-три месяца и как будто бы не знаешь уже, что делать. Понятно, что у Карпина была сборная. Но в нынешних реалиях как будто бы эта работа не доставляет столько проблем, сколько могла доставлять, когда мы играли на международной арене. В хорошем плане.

Валерий Карпин в московском «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что будет с «Ростовом» после ухода Осипенко и Комличенко? До этого команду покинули Карпин и Глебов. Перестройка?

— Как раз таки будет интересно посмотреть, насколько новый-старый тренерский штаб справится. На прошлых сборах, как мы помним, команду готовил Карпин. Закладывался фундамент. Можно говорить про багаж. В «Спартаке» в своё время на багаже Дмитрия Аленичева чемпионство взяли (смеётся). Возможно, то же самое было в «Ростове». Понятное дело, это шутки. Мне будет очень интересно наблюдать и за «Ростовом», и за «Динамо». Зная всю внутрянку, как всё происходит — очень интересно.

— Многие обсуждают выбор Осипенко в пользу «Динамо», а не «Спартака». Это из-за Карпина?

— Думаю, да. Ключевым стало это. Макс уже не так молод. Та же сборная. Он будет играть и знает все требования и правила. Что касается денег, то плюс-минус… Я только гадаю (смеётся). Мне кажется, выбор очевиден. Я, наверное, сделал бы то же самое.

— Тебя Карпин не звал?

— Нет. Старый я уже (смеётся)!

— Комличенко — в «Локомотиве». Известно, что на него ещё претендовал «Спартак» и были звонки от Деяна Станковича. Удивлён выбором Николая?

— Прежде всего здесь выбор футболиста. Понятное дело, что «Спартак» – народная команда, очень пристальное внимание и так далее. Не знаю, насколько Коля выбирал. Опять же, из разряда, как у Осипенко: наверное, более, так скажем, знаком и больше шансов играть. Играть постоянно. Я и с Колей, и с Максимом разговаривал. Мне кажется, что там был более индивидуальный выбор самих футболистов.

— Получается, что не хотят идти в «Спартак»?

— Не знаю. Как будто бы спокойнее жить (смеётся). Мы можем только гадать. Николай может сам на это ответить. При возможности спросишь у него (улыбается).

Сергей Песьяков в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— У тебя были в карьере случаи, когда звонил тренер и убеждал перейти в команду, как у Станковича с Комличенко?

— Нет. Такого не было точно. Было, что звонили. Проявляли заинтересованность.

— Ещё про уход из клуба: Виталий Кафанов тоже покинул «Ростов». Твоя реакция?

— Насколько знаю, это тоже индивидуальное решение. Мне кажется, эта ситуация чем-то схожа с ситуацией Валерия Георгиевича. Нужно иметь в виду возраст Виталия Витальевича, все эти дороги бесследно не проходят. Виталий Витальевич достаточно длительное время находился в «Ростове» — очень многое ему дал. Может быть какой-то новый этап.

— Удивишься, если Кафанов спустя какое-то время окажется в «Динамо»?

— На самом деле нет. Честно, даже жду этого (улыбается). Думаю, это вполне себе возможный вариант.

— Удивился, что Карпин со спартаковским прошлым возглавил «Динамо»? Или же в нынешних реалиях всё возможно, в том числе прямые трансферы из клубов-конкурентов?

— Если брать конкретно «Спартак», то как будто бы оттуда ты вообще не можешь никуда перейти (смеётся). Ну, условно, в какие-то провинциальные команды или «Торпедо» — можешь. Поэтому очень тяжело. Как будто бы после «Спартака» надо заканчивать (смеётся). Ничего удивительного в приходе Карпина в «Динамо» нет. К сожалению, в России не так много топ-клубов с хорошими финансами. Поэтому такие трансферы не редкость сейчас.

— Можно ли сказать, что «Динамо» со всеми назначениями и трансферами — главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство в будущем сезоне?

— В будущем — не знаю. Но через год, я думаю, точно.

— Сразу не получится?

— Да, понадобится время. В «Динамо» много людей, которые знают, как Карпин работает: Осипенко, Глебов, ребята из сборной — они знакомы. Но мне почему-то кажется, что годик нужен.

— Очень бурную реакцию вызвала новость о переносе 100-летия «Зенита». Как отреагировал ты?

— Я сначала думал, что это шутка какая-то. Но это реально так, да?

— Да!

— Тогда не знаю! Сейчас, получается, фреш-эмоции! Честно, не знаю как реагировать. Без понятия.

— В последнее время много скандалов в российском футболе. Можно назвать этот год самым скандальным?

— Ну, многовато, наверное. Небольшой удар по лиге. Опять же, индивидуальные случаи. Всех под одну гребёнку нельзя грести. С судьями всегда что-то было — не сказал бы, что это что-то новое. Да и со ставками как будто бы не редкость.

— Но это больше в низших лигах.

— Как будто бы… Да, может, и было. Как будто бы Писарский попался… Или даже не попался. Мы не знаем, свечку никто не держал. Неприятно на самом деле.

— А что ты имеешь в виду под: «С судьями всегда что-то было»?

— Скандалы постоянно какие-то были.

— Но тут прямо обвинения, что пытались подкупить.

— У нас, в «Крыльях», была похожая история.

Сергей Карасёв и футболисты «Крыльев Советов» Фото: kc-camapa.ru

— Но она быстро затухла. Только и говорят, что ведут расследование.

— Понятное дело. Просто ситуация с «Торпедо» — новая. Не знаю, как к этому относиться. Наши спецслужбы сделают оргвыводы.

— Дзюба весной сказал, что хотел бы провести прощальный матч за сборную России под девизом: «В бой идут одни старики». Упомянул тебя, Джикию, Смолова — всех тех, кому за 30. Как идея?

— В виде прощальной встречи — почему нет? Думаю, вполне возможно. Только под какой эгидой и насколько всё официально (улыбается)? Можно же просто собраться и провести прощальный матч (смеётся).

— Думаю, что Дзюба имел в виду официальный матч.

— Я понимаю (улыбается). На самом деле, идея хорошая. Опять же, в наших реалиях: выставочный матч — почему бы и нет?

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона: лично от себя и команды?

— Я уже не в том возрасте, чтобы ставить какие-то личные задачи. Как и всем «Крыльям», хочется просто провести этот сезон лучше, чем прошлый. И спокойнее. Это уже будет хорошим личным достижением.

— А какие ожидания у тебя глобально от лиги? Есть «Зенит» после провального года, есть новый чемпион – «Краснодар», «Динамо» с Карпиным и «Спартак», который обозначил, что будет бороться за чемпионство.

— Уже даже много топ-клубов набирается. Мы ещё ЦСКА с «Локомотивом» не упомянули. Где-то рядышком «Рубин» — финансы позволяют. Четвёртое место для «Динамо», наверное, будет провалом. Для «Локомотива» — тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест — всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеётся).

— Ещё и президент РФС Александр Дюков говорит, что в этом сезоне может быть решение по возвращению на международную арену. Если будут разыгрываться места в еврокубки, это подольёт масла в огонь?

— Да. Тем интереснее. От этого какие-то трансферы будут. Может, у кого-то есть инсайды какие-то (улыбается)! Тогда должны быть и трансферы соответствующие, под стать Европе, так скажем. Будет ещё интереснее!