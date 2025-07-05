Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса

ЦСКА одержал вторую победу на Братском кубке – над сербским ОФК. Пока армейцы только выигрывают с Фабио Челестини. Межсезонье завершается: уже через неделю московская команда сразится с «Краснодаром» за Суперкубок России.

Новый главный тренер ЦСКА продолжает экспериментировать с тактическими схемами. Во встрече с ОФК швейцарец попробовал модель 4-4-2, правда, без «ромба» в центре поля. Возвращение к системе Марко Николича, судя по всему, пока не планируется. На флангах полузащиты действовали Глебов (справа) и Круговой (слева), а середину закрывали Кисляк с Обляковым. Пару нападающих составили Мусаев и Шуманский.

По предсезонным матчам, тем более с соперниками уровня ОФК (четвёртая команда Сербии по итогам сезона-2024/2025 явно слабее третьей команды РПЛ), сложно делать глубокие выводы. Но видно, что при Челестини у красно-синих задышали фланги, чего, по понятным причинам, не могло быть в схеме с «ромбом». У армейцев стало меньше розыгрыша мяча в центре, а больше стремления быстро развивать атаки. Швейцарский тренер хочет разрывать соперника на скорости и за счёт прессинга, который пока работает неплохо.

ЦСКА забил уже на шестой минуте, причём не с игры – сработал заготовленный стандарт. Ещё один плюсик штабу Челестини. Обляков, отпраздновавший сегодня 27-й день рождения, подал на ближний угол вратарской, а Дивеев классно сыграл на опережение. Оторвался от оппонента и точно пробил. Мяч пролетел над руками голкипера Поповича, который тоже не обошёлся без ошибок во встрече с армейцами.

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Российская команда доминировала, контролировала темп. Часто взрывалась, улетая после скоростных комбинаций по флангам (игравший против Глебова защитник успевал в этих эпизодах только в спину ему смотреть – настолько быстрее хавбек был своего соперника!), однако по ситуации брала паузы, переходила в позиционное наступление. Штатный защитник Круговой между линиями – казалось бы, сомнительная идея. Тем не менее Данил и там не теряется. Именно после его комбинации с Обляковым по центру ЦСКА забил второй гол. Иван избежал офсайда, с первой попытки не смог попасть по мячу головой, а со второй сделал это.

Ещё до завершения получаса перевес красно-синих в счёте стал крупным. В третьей голевой атаке идеальное взаимодействие показала новая пара форвардов. Теперь Шуманский сместился направо в стремительной атаке ЦСКА и отдал поперечный пас на Мусаева к полукругу. Тамерлану позволили решить эпизод в три касания – он положил мяч в нижний угол. Более того, до перерыва армейцы загубили ещё несколько шансов, например, Шуманский после комбинации с участием Кругового, Мусаева и Глебова попал в штангу. А ОФК в первом тайме отметился лишь попаданием Цветковича в перекладину. В том эпизоде ЦСКА не хватило опорника у своей штрафной, условного Вильягры.

Игорь Дивеев Фото: ПФК ЦСКА

В перерыве ни Челестини, ни его коллега Симо Крунич не произвели замен. ЦСКА чуть-чуть сбавил в движении. Это и понятно, ведь игроки находятся под нагрузками, да и голод красно-синие к тому времени утолили тремя голами. В результате на первых минутах второго тайма Цветкович оформил дубль… из попаданий в перекладину! Снова не повезло 20-летнему таланту ОФК. В этой атаке сербов недоработали бразильские лидеры ЦСКА – Виллиан Роша создал глубину, а Мойзес не «съел» расстояние до пасовавшего противника, – поэтому серб свободно бил по воротам Торопа.

Тем не менее ОФК не избежал четвёртого гола, пропущенного на исходе часа матча. У ЦСКА ещё раз прошла отличная многоходовая комбинация по центру с несколькими треугольниками, а после удара и отскока Глебов мог чуть ли не зайти с мячом в ворота. Только при счёте 4:0 начались массовые замены, причём одна из них была вынужденной – повреждение бедра получил Виллиан Роша. Большая неприятность для Челестини. Остаётся надеяться, что бразилец не пропустит из-за этого повреждения Суперкубок России.

Ещё перед своим уходом Виллиан Роша стал участником эпизода с голом ОФК. Сербы всё-таки реализовали один из своих немногочисленных моментов. Главный виновник того, что ЦСКА не победил «на ноль» – Койта. Свежий форвард сделал плохую горизонтальную передачу в центре поля. Соперник совершил перехват и организовал стремительный контрвыпад. Бразильский центрбек не успел заблокировать удар Кабича – мяч пролетел между ног Торопу.

Концовка вообще вышла у ЦСКА смазанной. Травмировался ещё и вышедший на замену Вильягра – аргентинец ушёл в раздевалку, армейцы остались вдесятером. На 88-й минуте Келлвен сфолил на Кабиче, и Пантович реализовал пенальти. После этого в игру вступил 14-летний Дияр Бейсенбаев, выступающий за футбольную команду ЦСКА для детей с ДЦП. Вот такая добрая акция от армейцев. С мальчишкой на поле красно-синие тоже заработали 11-метровый. Алеррандро получил по ногам в штрафной ОФК, но потом сам же всё и испортил плохим ударом с «точки». Не идёт пока у лучшего бомбардира чемпионата Бразилии в России.