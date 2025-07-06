«Зенит» и «Динамо» втянули «Спартак» в историю с Сергеевым? Вокруг его трансфера — буря!

Иван Сергеев доехал до «Динамо». Хоть и позже ожидаемого. Ведь по сути приоритеты были обозначены ещё в период июньских матчей сборной России. Тогда Валерий Карпин с позитивной точки зрения отмечал игру футболиста, а инсайдеры были более конкретны: нападающий, со слов того же Ивана Карпова, заявил руководству «Крыльев» о желании перейти в «Динамо». Тем более серьёзный интерес от бело-голубых уже был.

Однако не всё оказалось так просто. Весь месяц общественность жила в бесконечном информационном потоке, который сопровождал этот трансфер. Порой – очень агрессивном. А закончилось всё не менее ярко – «Динамо» презентовало ролик, где с упором на исторический контекст укололо участников истории. «Зенит» ответил. В стороне – только «Спартак». Но и это наверняка ненадолго.

Хронология гонки за Сергеевым: «Динамо» предложило меньше, а что «Спартак»?

Хотя изначально, как мы уже отмечали, в гонке были только динамовцы. По данным «Чемпионата», обсуждалась сумма в районе 300-350 млн рублей за переход. Слухи были и про «Зенит», однако в клубе их опровергали. А после того, как московский клуб приблизился к договорённостям, в игру включился «Спартак». По данным «СЭ», в конце июня красно-белые предложили около 400 млн рублей за подписание футболиста. Конечно, этот оффер был выгоднее для «Крыльев», но здесь важно было учитывать и позицию игрока, который действительно хотел в «Динамо».

В последние дни инсайды были самые противоречивые. Якобы «Спартак» и «Зенит» объединились (просто союз века!), чтобы не дать динамовцам купить игрока. Для этого даже придумали схему: москвичи ненамного увеличивали своё предложение, а после открывалось окно в 72 часа, когда «Крылья» должны были уведомить об этом петербуржцев. А те либо отказывались от сделки, либо увеличивали сумму. И так планировали тянуть до августа. Однако дальше теории не пошло.

Ведь чуть ли не в день появления этой версии «Динамо» объявило о трёхлетнем контракте с Сергеевым. По данным «Советского спорта», итоговое предложение клуба – около 360 млн рублей. Вот кто, возможно, в действительности играл на повышение.

Слова Степашина, имперский ролик и ответ по Горькому

Но это был совсем не финал. Ведь есть ещё один инсайд, требующий упоминания – якобы Сергееву звонили из Петербурга и просили перейти в «Спартак». Что само по себе звучит абсурдно, если учитывать, что союзная борьба не сложилась. После выступил Сергей Степашин, член совета директоров динамовского клуба.

Сергей Степашин член совета директоров «Динамо» «Странная история со звонками Сергееву. Он сам об этом сказал: «Зенит» хотел, чтобы Сергеев перешёл в «Спартак». Это не по-ленинградски, а я ленинградец. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол».

В «Зените», кажется, уже устали чувствовать себя сопричастным к истории, влияние на которую в реальности, скорее всего, было не таким. Однако всё равно ещё раз подчеркнули, что не имеют к ней отношения. Сам Сергеев пока тоже ничего не говорил. Как и Павел Пивоваров – упомянув разве что «необоснованную активность других клубов». Зато сказало «Динамо», показав «имперский» ролик. На этот раз – без нейросетей, как и без внимания к футболисту. Интересовали только конкуренты. Что уже необычно.

Каждый воспринял его, как посчитал правильным, но и от «Зенита» поступил ответ. Снять полноформатное видео у клуба едва ли было время, а вот через произведение Максима Горького напомнить, где динамовцы находились в последние годы, – вполне.

Немного удивляет только то, что каждый из двух российских трансферов «Динамо» в это окно с их слов сопровождался большими препятствиями от других. Когда клуб подписывал Осипенко, якобы была куча других конкурентов. Как и при подписании Сергеева. Хотя едва ли это те футболисты, которые могли бы в моменте усилить «Зенит», «Спартак» или какой-то другой топ-клуб. А вот повлиять на переговоры в пользу какой-либо заинтересованной стороны – вполне.

Так или иначе, история завершена с выгодой – «Крылья Советов» заработали на футболисте, который возвращался в Самару, казалось, доигрывать. «Динамо» получило альтернативу Константину Тюкавину, возможно, разочаровавшись в Эль-Мехди Маухубе. Хоть и сам фон происходящего был не всегда дружелюбный. Но, может, так и надо вести дела? И «Динамо» нас этому сейчас учит.